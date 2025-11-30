Dragon Nova MT5
- Asesores Expertos
- Yassine Mouhssine
- Versión: 1.4
- Actualizado: 21 diciembre 2025
- Activaciones: 5
Dragon Nova MT5 – Robot de Trading Adaptativo Multidivisa para MetaTrader 5 (EURUSD / USDJPY / GBPUSD / USDCAD)
Dragon Nova MT5 es un robot de trading automático profesional (Expert Advisor) diseñado para la plataforma MetaTrader 5.
Opera en los principales pares de divisas — EURUSD, USDJPY, GBPUSD y USDCAD — utilizando un algoritmo adaptativo avanzado que combina análisis de volatilidad (Volatility Analysis), gestión dinámica del riesgo (Dynamic Risk Control) y filtrado inteligente de señales (Signal Filtering), ofreciendo un rendimiento de trading preciso, estable y realista en los principales mercados de divisas.
Características Principales (Key Features of Dragon Nova MT5)
-
Motor Multidivisa (Multi-Currency Engine) – Opera simultáneamente en EURUSD, USDJPY, GBPUSD y USDCAD con lógica independiente para cada par.
-
Gestión de Riesgo Adaptativa (Adaptive Risk Management) – Ajusta automáticamente el tamaño del lote (Lot), el Stop Loss y el Take Profit de acuerdo con la volatilidad en tiempo real.
-
Filtrado Inteligente de Señales (Intelligent Signal Filtering) – Evita la sobreexposición analizando las correlaciones entre pares.
-
Configuración Plug-and-Play – Parámetros optimizados incluidos; no requiere optimización previa.
-
Bajo Consumo de Recursos (Low CPU Load) – Rendimiento estable en servidores VPS y entornos con múltiples EAs.
Información Técnica (Technical Information)
-
Plataforma: MetaTrader 5 (MT5)
-
Marcos de Tiempo: M15
-
Pares: EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDCAD
-
Depósito Mínimo: $100
-
Tamaño de Lote (Lot Size): desde 0.01
-
Tipos de Cuenta: ECN, Raw, Standard, Cent
-
Ejecución: Totalmente automatizada (24/5)
Por Qué Elegir Dragon Nova MT5 (Why Choose Dragon Nova MT5)
-
Desarrollado después de miles de pruebas de backtesting y forward testing.
-
Sin martingale, sin grid, sin hedging.
-
Diseñado para lograr estabilidad, bajo drawdown (Drawdown) y alta precisión.
-
Compatible con todos los brokers que admiten MetaTrader 5.
-
Incluye actualizaciones regulares y soporte técnico continuo.
Documentación y Soporte (User Support and Documentation)
Después de comprar Dragon Nova MT5, los usuarios reciben:
-
Manual detallado de instalación y configuración
-
Asistencia personalizada mediante mensajes MQL5
-
Actualizaciones e innovaciones de por vida (Lifetime Updates)
Antecedentes del Desarrollo (Development Background)
Dragon Nova MT5 fue desarrollado tras más de diez meses de investigación y optimización multimoneda.
El objetivo fue crear un sistema de trading inteligente y estable (Expert Advisor) que se adapta a diferentes condiciones del mercado sin sobreoptimización ni riesgos excesivos.
Notas Importantes (Important Notes)
-
El EA utiliza niveles internos de Stop Loss y Take Profit integrados en su lógica.
-
Las configuraciones manuales de SL/TP están deshabilitadas para proteger la integridad del algoritmo.
-
Se recomienda el uso de VPS para garantizar un funcionamiento continuo y estable.
Great match between results and expectations. Demo and live behavior align well, with solid risk management. Excellent, prompt support.