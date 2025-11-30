Dragon Nova MT5 – Robot de Trading Adaptativo Multidivisa para MetaTrader 5 (EURUSD / USDJPY / GBPUSD / USDCAD)

Dragon Nova MT5 es un robot de trading automático profesional (Expert Advisor) diseñado para la plataforma MetaTrader 5.

Opera en los principales pares de divisas — EURUSD, USDJPY, GBPUSD y USDCAD — utilizando un algoritmo adaptativo avanzado que combina análisis de volatilidad (Volatility Analysis), gestión dinámica del riesgo (Dynamic Risk Control) y filtrado inteligente de señales (Signal Filtering), ofreciendo un rendimiento de trading preciso, estable y realista en los principales mercados de divisas.

Características Principales (Key Features of Dragon Nova MT5)

Motor Multidivisa (Multi-Currency Engine) – Opera simultáneamente en EURUSD, USDJPY, GBPUSD y USDCAD con lógica independiente para cada par.

Gestión de Riesgo Adaptativa (Adaptive Risk Management) – Ajusta automáticamente el tamaño del lote (Lot), el Stop Loss y el Take Profit de acuerdo con la volatilidad en tiempo real.

Filtrado Inteligente de Señales (Intelligent Signal Filtering) – Evita la sobreexposición analizando las correlaciones entre pares.

Configuración Plug-and-Play – Parámetros optimizados incluidos; no requiere optimización previa.

Bajo Consumo de Recursos (Low CPU Load) – Rendimiento estable en servidores VPS y entornos con múltiples EAs.

Información Técnica (Technical Information)

Plataforma: MetaTrader 5 (MT5)

Marcos de Tiempo: M15

Pares: EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDCAD

Depósito Mínimo: $100

Tamaño de Lote (Lot Size): desde 0.01

Tipos de Cuenta: ECN, Raw, Standard, Cent

Ejecución: Totalmente automatizada (24/5)

Por Qué Elegir Dragon Nova MT5 (Why Choose Dragon Nova MT5)

Desarrollado después de miles de pruebas de backtesting y forward testing.

Sin martingale, sin grid, sin hedging.

Diseñado para lograr estabilidad, bajo drawdown (Drawdown) y alta precisión.

Compatible con todos los brokers que admiten MetaTrader 5.

Incluye actualizaciones regulares y soporte técnico continuo.

Documentación y Soporte (User Support and Documentation)

Después de comprar Dragon Nova MT5, los usuarios reciben:

Manual detallado de instalación y configuración

Asistencia personalizada mediante mensajes MQL5

Actualizaciones e innovaciones de por vida (Lifetime Updates)

Antecedentes del Desarrollo (Development Background)

Dragon Nova MT5 fue desarrollado tras más de diez meses de investigación y optimización multimoneda.

El objetivo fue crear un sistema de trading inteligente y estable (Expert Advisor) que se adapta a diferentes condiciones del mercado sin sobreoptimización ni riesgos excesivos.

Notas Importantes (Important Notes)