Cheat Engine es un sistema de scalping de oro de rango medio que puede tomar decisiones basadas en el sentimiento global del mercado forex mediante una API basada en la web.

¡IMPORTANTE! Contáctame después de la compra para recibir instrucciones y un bono.

La señal en vivo de Cheat Engine llegará pronto. El precio actual será incrementado. Precio por tiempo limitado 80 USD

  • Solo operaciones individuales. Nunca se utiliza grid ni martingala.
  • Salidas con trailing stop inteligente que se adapta a la volatilidad diaria
El sentimiento global del mercado forex es una medición de las posiciones de cientos de miles de traders con un valor total de cuentas superior a 1 mil millones de USD. Cheat Engine puede obtener estos datos instantáneamente mediante API y utilizarlos al tomar decisiones. Esta función es opcional y totalmente personalizable por el usuario.

    • Gráfico: XAUUSD
    • Marco temporal: H1

    • Método de cálculo del lote — seleccionar lote automático o lote fijo
    • Tamaño de lote fijo — tamaño de lote fijo
    • Lotes automáticos — 0.01 lotes por esta cantidad de moneda de la cuenta
    • Spread máximo — establecer el spread máximo permitido para abrir posiciones
    • Detección automática de GMT — calcula automáticamente el desfase GMT del broker
    • Stop loss fijo — entrada del stop loss
    • Magic Number — número mágico para cada orden
    • Comentario — comentario de la orden
    • URL del filtro de sentimiento — utilizado para solicitudes API
    • Filtro de compra/venta por sentimiento — habilitar o deshabilitar
    • Comportamiento del filtro de sentimiento
