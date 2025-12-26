Contex

Indicador de Tendência Bicolor com Confirmação

Este sistema segue a tendência baseada na mudança de cor do indicador, priorizando a confirmação antes da entrada para evitar sinais falsos.

  • Sinal de Compra (Long): O indicador torna-se Verde. A entrada é realizada apenas na abertura da segunda vela verde (confirmação da tendência).

  • Sinal de Venda (Short): O indicador torna-se Vermelho. A entrada é realizada apenas na abertura da segunda vela vermelha.

  • Filtro de Volatilidade: Se o mercado estiver lateral, sem direção definida ou "tranquilo" (velas pequenas ou sem cor definida), nenhuma operação é realizada.


