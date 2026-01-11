AI Aurum Pivot

AI Aurum Pivot — Asesor Experto profesional para operar Oro (XAUUSD), diseñado para consistencia a largo plazo y control estricto del riesgo

Solo quedan unas pocas copias con descuento — una vez agotadas, el precio aumentará inmediatamente a $299.99.

LIVE SIGNAL: https://www.mql5.com/en/signals/2352634

AI CORE DETAIL: https://www.mql5.com/en/blogs/post/766725

Download Setfile

AI Aurum Pivot es un Expert Advisor totalmente automatizado, diseñado específicamente para operar Oro (XAUUSD), con un enfoque claro en la consistencia a largo plazo, drawdown controlado y gestión de riesgo profesional.

  • Esto no es un EA de martingala.
  • Esto no es un sistema de grid ni de recuperación.
  • Y esto no es un producto de “90–99% de win-rate” creado para impresionar con resultados a corto plazo.

AI Aurum Pivot fue desarrollado con una mentalidad profesional:

pérdidas controladas, operaciones de calidad y rendimiento sostenible en el tiempo.


Concepto principal de trading: Ruptura de Pivote Confirmada (Confirmed Pivot Breakout)

AI Aurum Pivot se basa en una estrategia de ruptura de pivote confirmada.

El EA no predice techos ni suelos y no entra al mercado de forma impulsiva.

Su lógica de ejecución es simple y disciplinada:

  • El sistema identifica primero Pivot High y Pivot Low confirmados

  • Solo cuando la estructura del mercado está claramente formada, el EA considera una operación

  • Las operaciones se ejecutan mediante órdenes pendientes, no con entradas de mercado aleatorias

Este enfoque ayuda a:

  • Reducir el ruido y la exposición a mercados laterales

  • Evitar rupturas débiles o prematuras

  • Entrar solo cuando el mercado muestra una intención direccional clara


Qué hace realmente la “IA” (Aclaración importante)

La IA en AI Aurum Pivot NO genera señales de trading.

La lógica de trading es determinística y fija.

La IA actúa como un filtro de calidad y capa de decisión de riesgo, similar a un gestor de riesgo interno.

Antes de permitir cualquier operación, la IA evalúa:

  • Las condiciones del mercado en el momento de la ruptura

  • La eficiencia riesgo/beneficio (Risk-to-Reward)

  • La fortaleza estructural del setup

Si la puntuación de calidad no alcanza el umbral requerido, la operación se omite, incluso si existe una ruptura de pivote válida.

Diferencia clave frente a la mayoría de EAs del mercado:

  • EAs tradicionales: señal = operación

  • AI Aurum Pivot: señal → control de calidad → decisión


Por qué el win-rate es moderado pero el sistema sigue siendo rentable

AI Aurum Pivot no intenta maximizar el win-rate.

En su lugar, se enfoca en una expectativa positiva:

  • Win-rate típico: 45–55%

  • Relación riesgo/beneficio promedio: 1.8–2.0 o superior

Esto significa:

  • Una operación perdedora se limita a -1R

  • Una operación ganadora suele devolver +2R o más

Incluso con un win-rate moderado, el sistema permanece rentable a largo plazo gracias al control disciplinado del riesgo y a una estructura de recompensa favorable.

Esta es la lógica utilizada por los traders profesionales, no por sistemas de juego minoristas.


Gestión de riesgo y compatibilidad con Prop Firms

La gestión del riesgo es la base de AI Aurum Pivot.

Características clave:

  • Stop Loss definido desde el inicio

  • Sin ampliación de stop

  • Sin grid ni acumulación de posiciones

  • Sin lógica de martingala

  • Sin operaciones emocionales de recuperación

Como resultado:

  • El drawdown se mantiene controlado

  • La curva de capital es suave y lógica

  • El sistema se adapta bien a las reglas de Prop Firms, incluyendo límites de drawdown diario y máximo


Por qué AI Aurum Pivot está optimizado para Oro (XAUUSD)

El oro es conocido por:

  • Alta volatilidad

  • Picos repentinos y falsas rupturas

  • Expansión del spread en condiciones inestables

AI Aurum Pivot no intenta operar cada movimiento del oro.

En su lugar:

  • Filtra la volatilidad de baja calidad

  • Opera solo rupturas estructuralmente limpias

  • Prioriza la calidad sobre la frecuencia de operaciones

Por esta razón, el EA funciona mejor en timeframes altos, especialmente D1, donde la estructura del mercado es más clara y el ruido se reduce.


Configuración recomendada para Oro (XAUUSD)

  • Símbolo: XAUUSD

  • Timeframe: D1 (Diario)

  • Ajustes: Usar parámetros por defecto

Pasos de instalación:

  1. Abrir un gráfico de XAUUSD

  2. Cambiar el timeframe a D1

  3. Adjuntar AI Aurum Pivot

  4. Activar Algo Trading

No se requiere optimización compleja.


Configuración de riesgo (el ajuste más importante)

AI Aurum Pivot admite Modo Porcentaje de Riesgo y Modo Lote Fijo.

Recomendado: Modo Porcentaje de Riesgo

  • Ajusta automáticamente el tamaño de la posición según el balance

  • Mantiene una exposición de riesgo consistente a lo largo del tiempo

Valores sugeridos:

  • Cuentas Prop Firm: 0.25% – 0.75% por operación

  • Cuentas personales: 0.5% – 1.0% por operación

Este enfoque garantiza un control de riesgo estable a medida que la cuenta crece o disminuye.

Modo Lote Fijo

  • Adecuado solo para pruebas o usuarios experimentados

  • No recomendado para Prop Firms debido a un escalado de riesgo desigual


Recomendaciones operativas

  • Un EA por cuenta

  • Un gráfico (XAUUSD D1)

  • Evitar cambios frecuentes de parámetros

  • Usar VPS para una ejecución ininterrumpida


Advertencia de riesgo

El trading de Forex y CFDs implica un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores.

El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. AI Aurum Pivot es una herramienta de trading, no una garantía de beneficios.

Las condiciones del mercado pueden cambiar y las pérdidas son posibles.

Utilice siempre una gestión de riesgo adecuada y nunca opere con capital que no pueda permitirse perder.


