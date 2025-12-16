Gold vs Bitcoin Arbitrage

5

¡El primer algoritmo de arbitraje público del mundo entre oro y Bitcoin!

¡Ofertas abiertas todos los días!

Señal en vivo - https://www.mql5.com/en/signals/2348132


EA:

Brokers recomendados a lo largo del tiempo como: IC Markets

Pares negociados: XAUUSD, BTCUSD

Símbolo de archivo adjunto: XAUUSD H1

¡Asegúrese de verificar que los pares de divisas negociados se agreguen a la ventana Observación del mercado !

Tipo de cuenta: ECN/Raw Spread


Configuración de prefijo:

Si su bróker tiene un par de divisas con un prefijo de símbolo, por ejemplo - XAUUSD _i

Luego ingrese el prefijo en la configuración: " _i "


Arbitraje de oro vs. Bitcoin:

Esta estrategia se basa en explotar las diferencias de precio entre estos activos, aunque suelen actuar como activos refugio en competencia, en lugar de pares que se negocian directamente. Los operadores buscan infravalorar el oro frente a Bitcoin (o viceversa) durante periodos de incertidumbre del mercado o cambios de tendencia, para comprar el activo más barato y luego venderlo a un precio más alto. Como alternativa, negocian criptomonedas respaldadas por oro (por ejemplo, PAXG, XAUT) en diferentes plataformas para aprovechar las diferencias de precio entre el oro (digital y físico), pero esto requiere comprender la volatilidad y los riesgos de ambas partes.


Comentarios 1
Forester82
34
Forester82 2025.12.25 10:48 
 

It works beautifully. I started with 400 and then it makes 0.04 lots. Every $100 increases by 0.01 lots. I already earned $25 in two days, steady and smart.

