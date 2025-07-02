Versión Beta Telegram to MT5 Signal Trader está casi listo para el lanzamiento oficial en versión alfa. Algunas funciones aún están en desarrollo y puede que encuentre pequeños errores. Si experimenta problemas, por favor repórtelos, sus comentarios ayudan a mejorar el software para todos.

El precio aumentará después de 20 ventas. Copias restantes a $90: 2/20.

Telegram to MT5 Signal Trader es una herramienta potente que copia señales de trading desde canales o grupos de Telegram directamente a tu cuenta de MetaTrader 5.

Soporta canales públicos y privados de Telegram, y puedes conectar múltiples proveedores a una o varias cuentas de MetaTrader. El software está optimizado para rapidez, fiabilidad y control absoluto de cada operación.

Interfaz limpia con paneles visuales y gráficos interactivos. Gestiona múltiples cuentas de señal, configura opciones por proveedor y supervisa cada acción en tiempo real.

Requisitos

Debido a limitaciones de MQL, el EA necesita una aplicación de escritorio para comunicarse con Telegram.

El instalador se encuentra en la guía oficial de instalación.

Funciones principales

Multiproveedor: copia señales desde varios canales a múltiples cuentas MT5

copia señales desde varios canales a múltiples cuentas MT5 Reconocimiento avanzado de señales: totalmente personalizable con palabras clave, patrones y marcadores

totalmente personalizable con palabras clave, patrones y marcadores Control por proveedor: activa o desactiva tipos de trade, modificaciones, cierres parciales, etc.

activa o desactiva tipos de trade, modificaciones, cierres parciales, etc. Gestión de riesgo: lotes fijos, importe fijo, % del balance/equity y cierres parciales

lotes fijos, importe fijo, % del balance/equity y cierres parciales SL/TP personalizados: sobrescribe los valores del signal o usa TP manuales con varios niveles

sobrescribe los valores del signal o usa TP manuales con varios niveles Breakeven y trailing stop: lógica automática cuando se cumplen condiciones de precio o pips

lógica automática cuando se cumplen condiciones de precio o pips Protección Prop Firm: añade un offset de entrada para diferenciar las operaciones de la señal original

añade un offset de entrada para diferenciar las operaciones de la señal original Protección de equity: cierre y bloqueo de trades tras alcanzar límites de ganancia o pérdida diarios/semanales/mensuales

cierre y bloqueo de trades tras alcanzar límites de ganancia o pérdida diarios/semanales/mensuales Límites de trades: restringe la cantidad de operaciones por día o semana

restringe la cantidad de operaciones por día o semana Filtros de horario: define períodos permitidos o bloqueados para operar, cierra al final de semana

define períodos permitidos o bloqueados para operar, cierra al final de semana Filtro de noticias: bloquea señales durante eventos macroeconómicos importantes

bloquea señales durante eventos macroeconómicos importantes Notificaciones: alertas (Email, app móvil o Telegram) sobre acciones de trades (en desarrollo)

alertas (Email, app móvil o Telegram) sobre acciones de trades (en desarrollo) Pantallazos automáticos: captura imágenes de operaciones automáticamente (en desarrollo)

Consulta las capturas de pantalla y el manual del producto para obtener más información. Si tienes alguna pregunta o comentario, no dudes en contactarme en cualquier momento, ¡estaré encantado de ayudarte!