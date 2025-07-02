Telegram To MT5 Signal Trader

Telegram to MT5 Signal Trader está casi listo para el lanzamiento oficial en versión alfa. Algunas funciones aún están en desarrollo y puede que encuentre pequeños errores. Si experimenta problemas, por favor repórtelos, sus comentarios ayudan a mejorar el software para todos.


El precio aumentará después de 20 ventas. Copias restantes a $90: 2/20.

Telegram to MT5 Signal Trader es una herramienta potente que copia señales de trading desde canales o grupos de Telegram directamente a tu cuenta de MetaTrader 5.

Soporta canales públicos y privados de Telegram, y puedes conectar múltiples proveedores a una o varias cuentas de MetaTrader. El software está optimizado para rapidez, fiabilidad y control absoluto de cada operación.

Interfaz limpia con paneles visuales y gráficos interactivos. Gestiona múltiples cuentas de señal, configura opciones por proveedor y supervisa cada acción en tiempo real.

Requisitos

Debido a limitaciones de MQL, el EA necesita una aplicación de escritorio para comunicarse con Telegram.
El instalador se encuentra en la guía oficial de instalación.

Funciones principales

  • Multiproveedor: copia señales desde varios canales a múltiples cuentas MT5
  • Reconocimiento avanzado de señales: totalmente personalizable con palabras clave, patrones y marcadores
  • Control por proveedor: activa o desactiva tipos de trade, modificaciones, cierres parciales, etc.
  • Gestión de riesgo: lotes fijos, importe fijo, % del balance/equity y cierres parciales
  • SL/TP personalizados: sobrescribe los valores del signal o usa TP manuales con varios niveles
  • Breakeven y trailing stop: lógica automática cuando se cumplen condiciones de precio o pips
  • Protección Prop Firm: añade un offset de entrada para diferenciar las operaciones de la señal original
  • Protección de equity: cierre y bloqueo de trades tras alcanzar límites de ganancia o pérdida diarios/semanales/mensuales
  • Límites de trades: restringe la cantidad de operaciones por día o semana
  • Filtros de horario: define períodos permitidos o bloqueados para operar, cierra al final de semana
  • Filtro de noticias: bloquea señales durante eventos macroeconómicos importantes
  • Notificaciones: alertas (Email, app móvil o Telegram) sobre acciones de trades (en desarrollo)
  • Pantallazos automáticos: captura imágenes de operaciones automáticamente (en desarrollo)

Consulta las capturas de pantalla y el manual del producto para obtener más información. Si tienes alguna pregunta o comentario, no dudes en contactarme en cualquier momento, ¡estaré encantado de ayudarte!

Requisitos del sistema

  • Windows 10 o superior

  • Windows Server 2016 y posteriores (recomendado para soporte completo de WebView2). Windows Server 2012 R2 puede ejecutar la aplicación, pero la interfaz de usuario puede mostrarse incorrectamente

  • Microsoft Edge WebView2 Runtime (se requiere la última versión)

Comentarios 15
STtrader
44
STtrader 2025.12.04 21:08 
 

"One Of the Best Programs I have bought in Years" It's amazing to think it's still in beta. Everything mostly works well and I am satisfied with the purchase. I strongly recommend it, this will be the cream of the crop for sure.Thanks Lukas keep up the good coding.

Nuno Silva Da Cruz
1055
Nuno Silva Da Cruz 2025.10.21 09:09 
 

Amazing work Thank you, it works great.

C098 K098
104
C098 K098 2025.10.09 12:09 
 

Great product. The best part is the developer’s support and video walk throughs that help tremendously with setup. Works as it should, and developer constantly updates it to make it better

Otros productos de este autor
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilidades
MT5 to Telegram Signal Provider es una utilidad fácil de usar y completamente personalizable que permite enviar señales especificadas al chat, canal o grupo de Telegram, convirtiendo tu cuenta en un proveedor de señales . A diferencia de la mayoría de los productos competidores, no utiliza importaciones DLL. [ Demo ] [ Manual ] [ Versión MT4 ] [ Versión Discord ] [ Canal de Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Configuración Está disponible una guía del usuario paso a paso. No se requiere conoci
OrderManager MT5
Lukas Roth
4.83 (24)
Utilidades
Presentamos el   OrderManager : Una herramienta revolucionaria para MT5 Gestiona tus operaciones como un profesional con la nueva utilidad Order Manager para MetaTrader 5. Diseñado con la simplicidad y la facilidad de uso en mente, Order Manager te permite definir y visualizar fácilmente el riesgo asociado con cada operación, permitiéndote tomar decisiones informadas y optimizar tu estrategia de trading. Para más información sobre OrderManager, por favor consulta el manual. [ Manual ] [ Versión
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilidades
El MT4 to Telegram Signal Provider es una herramienta fácil de usar y completamente personalizable que permite enviar señales a Telegram, transformando su cuenta en un proveedor de señales. El formato de los mensajes es completamente personalizable! Sin embargo, para un uso sencillo, también puede optar por una plantilla predefinida y habilitar o deshabilitar partes específicas del mensaje. [ Demo ]  [ Manual ] [ Versión MT5 ] [ Versión Discord ] [ Canal de Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ]
MT5 to Discord Signal Provider
Lukas Roth
5 (3)
Utilidades
El MT5 to Discord Signal Provider es una herramienta fácil de usar y completamente personalizable diseñada para enviar señales de trading directamente a Discord. Esta herramienta transforma tu cuenta de trading en un proveedor de señales eficiente. ¡Personaliza los formatos de los mensajes para adaptarlos a tu estilo! Para facilitar su uso, selecciona entre plantillas pre-diseñadas y elige qué elementos del mensaje incluir o excluir. [ Demo ] [ Manual ] [ Versión MT4 ] [ Versión Telegram ]  New:
MT4 to Discord Signal Provider
Lukas Roth
5 (3)
Utilidades
El MT4 to Discord Signal Provider es una herramienta fácil de usar y completamente personalizable diseñada para enviar señales de trading directamente a Discord. Esta herramienta transforma tu cuenta de trading en un proveedor de señales eficiente. ¡Personaliza los formatos de los mensajes para adaptarlos a tu estilo! Para facilitar su uso, selecciona entre plantillas pre-diseñadas y elige qué elementos del mensaje incluir o excluir. [ Demo ] [ Manual ] [ Versión MT5 ] [ Versión Telegram ]  New:
OrderManager MT4
Lukas Roth
4.73 (26)
Utilidades
Presentamos el OrderManager : Una herramienta revolucionaria para MT4 Gestiona tus operaciones como un profesional con la nueva utilidad Order Manager para MetaTrader 4. Diseñado con la simplicidad y la facilidad de uso en mente, Order Manager te permite definir y visualizar fácilmente el riesgo asociado con cada operación, permitiéndote tomar decisiones informadas y optimizar tu estrategia de trading. Para más información sobre OrderManager, por favor consulta el manual. [ Manual ] [ Versión MT
STtrader
44
STtrader 2025.12.04 21:08 
 

"One Of the Best Programs I have bought in Years" It's amazing to think it's still in beta. Everything mostly works well and I am satisfied with the purchase. I strongly recommend it, this will be the cream of the crop for sure.Thanks Lukas keep up the good coding.

Nuno Silva Da Cruz
1055
Nuno Silva Da Cruz 2025.10.21 09:09 
 

Amazing work Thank you, it works great.

Lukas Roth
14862
Respuesta del desarrollador Lukas Roth 2025.10.21 13:20
Thank you, Nuno! Glad to hear it works great for you.
C098 K098
104
C098 K098 2025.10.09 12:09 
 

Great product. The best part is the developer’s support and video walk throughs that help tremendously with setup. Works as it should, and developer constantly updates it to make it better

Lukas Roth
14862
Respuesta del desarrollador Lukas Roth 2025.10.11 14:29
Thank you so much! I’m glad the videos and updates help. Appreciate your support!
Laurent Xavier Richer
651
Laurent Xavier Richer 2025.10.09 09:32 
 

I’m a developer, and I really like this project. Even if it’s still in beta, you can see how much creativity and care went into it. The design is clean, smart, and easy to understand. It’s clear the developer knows what they’re doing — everything feels well thought out and professional. Great work and a very promising project. Truly one of the best integrations between Telegram and MT5 I’ve ever seen. I’m excited to see what comes next!

Lukas Roth
14862
Respuesta del desarrollador Lukas Roth 2025.10.11 14:29
Thank you, Laurent! Really appreciate your detailed feedback and kind words. More exciting updates are coming soon!
Johannes Eisgruber
402
Johannes Eisgruber 2025.09.29 18:16 
 

So I got everything ready setup with 4 Accounts and 6 providers and worked well so far. I miss some different universal templates, but its still in beta and I see every day some new things. The developer respond fast to questions. I like it, and I don't know a better copier, and I used a lot different. Very well done, I would give more than 5 stars if I could. Keep on doing the great work. Thanks

Lukas Roth
14862
Respuesta del desarrollador Lukas Roth 2025.09.30 07:26
Thank you Johannes, I really appreciate your detailed feedback and support. Glad to hear it’s working well for you!
Thoriq Jameel
558
Thoriq Jameel 2025.09.17 14:38 
 

i have been using it for 2 weeks on demo now and its works fine, also developer is updating the copier like every few days, now almost all my signals are been copied to MT5 automatically how i liked,.. thanks

Lukas Roth
14862
Respuesta del desarrollador Lukas Roth 2025.09.17 15:12
Thank you for your feedback! I'm glad to hear the copier works smoothly for you and that the updates are making it better every few days. Happy trading!
StFSt
26
StFSt 2025.08.22 16:36 
 

I bought the software about a week ago, and it's running flawlessly on my Mini PC. It already does everything you need it to, but Lukas is continually expanding its capabilities. In addition to the numerous configuration options, I'm especially grateful for Lukas's very fast, competent, and extremely friendly support.

Lukas Roth
14862
Respuesta del desarrollador Lukas Roth 2025.09.17 15:11
Thanks a lot for your kind words! I'm happy that everything runs flawlessly on your setup. I'll keep improving the software and always be here for quick support when needed.
Ayhan Karagöz
61
Ayhan Karagöz 2025.08.14 10:05 
 

I bought the duplicator and tested it — it works perfectly. It includes all the essential features one might need. I highly recommend it to everyone. The seller is very attentive and quick to solve any issues. They are also very open to improvement and feedback.

Lukas Roth
14862
Respuesta del desarrollador Lukas Roth 2025.08.14 10:20
Thank you Ayhan for the great feedback! I'm happy everything works as expected. I really appreciate your suggestions and will keep improving the tool.
Jim L
168
Jim L 2025.08.13 15:12 
 

If you are looking for a reliable, fast-responding TG signal copier, this is the right one for you. This costs probably the least but it does the same job as those alternatives that would have costed you 3-6 times more. Lukas went through and solved my queries/problem one by one without delay.

Lukas Roth
14862
Respuesta del desarrollador Lukas Roth 2025.08.14 10:20
Thanks a lot! I'm glad the copier delivers what you need and that I could help quickly. Always happy to support.
Mohammed Fahad A Alkhalifah
289
Mohammed Fahad A Alkhalifah 2025.08.08 11:16 
 

don't hesitate about this product , i am writing after 10 days from my buying and 3 months searching for the best utility transferring signals from telegram , i would say that , author helpful supportive productive , too many changes and features added from my first day , i would say the best , from all sides almost , the similar features not less than $200 - $150 in the market in mql5 and outside as well , with this beta price its no thing , and chance , you could participate your ideas or features to be applied , if if anyone asking me i won't recommend any other especially I tried others with higher its a beta i faced some troubles in the beginning the developer solve them immediately or asap my last word and recommending haaaaavvvvvvvvvve it before releasing if you want to catch the lowest price also after i recommend it . save your time for searching , I did that already give the function that you recommend to the dev save your time and save your money THANKS FOR LUKAS

Lukas Roth
14862
Respuesta del desarrollador Lukas Roth 2025.08.08 11:34
Thank you Mohammed, I really appreciate your detailed feedback and your trust in my work.
Raivis Lusis
126
Raivis Lusis 2025.07.29 17:22 
 

🔥 Absolutely outstanding product! The design of the copier is incredibly well thought out – intuitive, clean, and efficient. 🧠✨ It does exactly what it promises and more. 💯 💬 What impressed me the most was the support – I had a small issue right after purchase, and the developer resolved it within less than an hour! 🛠️⚡ That's some top-notch service. 👏 ✅ Highly recommended to anyone looking for a reliable and professional telegram to MT5 trade copier. Worth every cent! 💸⭐

Lukas Roth
14862
Respuesta del desarrollador Lukas Roth 2025.08.08 11:34
Thanks a lot Raivis, I am glad you enjoy the copier and that I could help you quickly.
Baretta FX
79
Baretta FX 2025.07.26 19:29 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Lukas Roth
14862
Respuesta del desarrollador Lukas Roth 2025.07.27 14:42
Thank you so much for the kind words and support. I'm really glad you're enjoying the copier. More improvements are coming soon!
selva3
24
selva3 2025.07.24 16:34 
 

good response & good support

Lukas Roth
14862
Respuesta del desarrollador Lukas Roth 2025.07.24 16:39
Thanks a lot for your kind words. Always here to help.
Janahan
26
Janahan 2025.07.24 04:56 
 

Let me share my feedback in all areas 1. Support :- Lukas has provided the best support i have ever faced with any application purchased so far ... whenever i find something and share with Lukas , he acknowledges and provides solution as soon as possible 2. Application : This application is in Beta stage , however it has almost all the options which are required for my trades to be executed . Overall the Application is in perfect shape to used for people who all want to automate their trades 3. Price : The best price in the industry. If you are planning to Purchase the same kind of application in market or from any other vendor then you will find their price atleast 5 or 10 times higher than this product price This is the cheap and best product in the industry at this Price 4. Usability : Application is very easy to use and easy to configure. Very user friendly application this is like a plug and play application 5: Recommendation I highly recommend this application. If anyone who is planning to automate their Telegram signals then this is the simple and best app in the industry

Lukas Roth
14862
Respuesta del desarrollador Lukas Roth 2025.07.24 16:39
Really appreciate the detailed feedback. I'm glad the app works well for you and that the support helps. I'll keep doing my best to improve it even more.
Chiwi's IT
630
Paula Bianca Van Kerchove 2025.07.03 18:48 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Lukas Roth
14862
Respuesta del desarrollador Lukas Roth 2025.07.24 16:38
Thanks Paula, glad to hear that. I’m always open for feedback and happy to improve things. Looking forward to your update.
