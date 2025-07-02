Telegram To MT5 Signal Trader
- Utilidades
- Lukas Roth
- Versión: 1.71
- Actualizado: 23 diciembre 2025
- Activaciones: 20
Versión Beta
Telegram to MT5 Signal Trader está casi listo para el lanzamiento oficial en versión alfa. Algunas funciones aún están en desarrollo y puede que encuentre pequeños errores. Si experimenta problemas, por favor repórtelos, sus comentarios ayudan a mejorar el software para todos.
El precio aumentará después de 20 ventas. Copias restantes a $90: 2/20.
Telegram to MT5 Signal Trader es una herramienta potente que copia señales de trading desde canales o grupos de Telegram directamente a tu cuenta de MetaTrader 5.
Soporta canales públicos y privados de Telegram, y puedes conectar múltiples proveedores a una o varias cuentas de MetaTrader. El software está optimizado para rapidez, fiabilidad y control absoluto de cada operación.
Interfaz limpia con paneles visuales y gráficos interactivos. Gestiona múltiples cuentas de señal, configura opciones por proveedor y supervisa cada acción en tiempo real.
Requisitos
Debido a limitaciones de MQL, el EA necesita una aplicación de escritorio para comunicarse con Telegram.
El instalador se encuentra en la guía oficial de instalación.
Funciones principales
- Multiproveedor: copia señales desde varios canales a múltiples cuentas MT5
- Reconocimiento avanzado de señales: totalmente personalizable con palabras clave, patrones y marcadores
- Control por proveedor: activa o desactiva tipos de trade, modificaciones, cierres parciales, etc.
- Gestión de riesgo: lotes fijos, importe fijo, % del balance/equity y cierres parciales
- SL/TP personalizados: sobrescribe los valores del signal o usa TP manuales con varios niveles
- Breakeven y trailing stop: lógica automática cuando se cumplen condiciones de precio o pips
- Protección Prop Firm: añade un offset de entrada para diferenciar las operaciones de la señal original
- Protección de equity: cierre y bloqueo de trades tras alcanzar límites de ganancia o pérdida diarios/semanales/mensuales
- Límites de trades: restringe la cantidad de operaciones por día o semana
- Filtros de horario: define períodos permitidos o bloqueados para operar, cierra al final de semana
- Filtro de noticias: bloquea señales durante eventos macroeconómicos importantes
- Notificaciones: alertas (Email, app móvil o Telegram) sobre acciones de trades (en desarrollo)
- Pantallazos automáticos: captura imágenes de operaciones automáticamente (en desarrollo)
Consulta las capturas de pantalla y el manual del producto para obtener más información. Si tienes alguna pregunta o comentario, no dudes en contactarme en cualquier momento, ¡estaré encantado de ayudarte!
Requisitos del sistema
-
Windows 10 o superior
-
Windows Server 2016 y posteriores (recomendado para soporte completo de WebView2). Windows Server 2012 R2 puede ejecutar la aplicación, pero la interfaz de usuario puede mostrarse incorrectamente
-
Microsoft Edge WebView2 Runtime (se requiere la última versión)
"One Of the Best Programs I have bought in Years" It's amazing to think it's still in beta. Everything mostly works well and I am satisfied with the purchase. I strongly recommend it, this will be the cream of the crop for sure.Thanks Lukas keep up the good coding.