VolumeHedger EA

[ Señales en Vivo ] , [ Mi Canal ] , [ Archivos Set ] , [ Blog ] , [ Uso de IA ]

Cuentas recomendadas: Standard de alto apalancamiento, ECN, Raw; Cent; Prop firm (FTMO, etc.)

El desarrollador de este EA ha demostrado su profesionalismo a través de la calidad de sus otros robots.



Con Volume Hedger EA

Gracias a la capacidad de definir una estrategia de entrada usando un Indicador Personalizado, ¡ya no necesitarás comprar EAs adicionales!

Este EA es un algoritmo de trading avanzado que combina la estrategia Martingala con cobertura (hedging) y gestión inteligente del riesgo en mercados altamente volátiles. En lugar de intentar predecir la dirección de la tendencia, analiza el volumen de trading y realiza entradas con estrategias inteligentes. Con archivos set adecuados, puede lograr resultados efectivos en instrumentos como Forex, Oro, Acciones y Cripto. Funciona aún mejor en instrumentos con movimientos bruscos o tendencias estables. El proceso de trading se lleva a cabo mediante un bucle bidireccional activado en un determinado umbral de volumen. Iniciar este bucle bajo las condiciones correctas reduce el riesgo y aumenta los beneficios potenciales.

Abre posiciones sistemáticamente tanto en Buy como en Sell.

Cuando el hedging está activado, cierra posiciones antiguas para minimizar pérdidas.

Si ocurre deslizamiento (slippage), lo detecta y se ajusta en consecuencia.

Después del primer bucle, vuelve a analizar el mercado para reducir aún más el riesgo (el riesgo de pérdida disminuye después del primer bucle).

Balance mínimo: 10$ (con archivo set personalizado)

Apalancamiento recomendado: 500x o superior (Contáctame si es menor)

Rango de spread: Cualquiera

Velocidad del servidor: Cualquiera (Funciona bien incluso con 500 ms de latencia)

La primera operación inicia un bucle. Las reglas del archivo set se aplican solo a esta primera operación. El bucle termina únicamente si se obtiene beneficio o si se alcanza el límite de posiciones. Finaliza con el cierre de la última posición en beneficio. Sin embargo, si el margen es insuficiente o se alcanza el límite de posiciones, se cierra con pérdida.

--> BLOG <--- Las entradas por defecto están preparadas para XAUUSD Cuenta Estándar en PU (depósito de $750, apalancamiento 500x). Pueden reconfigurarse para balances más bajos. Descarga archivos set de mayor calidad AQUÍÍÍ. Los archivos set antiguos en los comentarios ya no están disponibles. Para recomendaciones adaptadas a tus necesidades sobre los archivos set que usarás en BTCUSD, XAUUSD y FX, por favor contacta al desarrollador. La capacidad de ejecutarse en múltiples gráficos al mismo tiempo es una función mejorada del EA. Puedes aumentar tus expectativas de beneficio mensual. ¡Si escribes una reseña sin haber usado realmente el EA, será considerada una estafa! Si no existe opción de compra de por vida, envíame un mensaje.



Características del EA

Opciones de Trading Mejoradas:

Take Profit solo para la primera posición:

Configura un TP más bajo para la operación inicial para aumentar la probabilidad de éxito.

Configura un TP más bajo para la operación inicial para aumentar la probabilidad de éxito. Control de Spread:

Define el spread máximo para evitar ejecuciones deficientes.

Define el spread máximo para evitar ejecuciones deficientes. Spread Crítico:

Si el spread se amplía demasiado durante un bucle, el EA pausa el trading y se reanuda cuando se normaliza.

Si el spread se amplía demasiado durante un bucle, el EA pausa el trading y se reanuda cuando se normaliza. Control de Slippage (automático)

Si tu broker aplica slippage, lo detecta y actualiza los valores de TP, SL y precio de las órdenes activas y pendientes.

Compatibilidad Multi Símbolo & Multi EA:

Si deseas bloquear nuevas entradas mientras hay una posición abierta, proporciona la lista de Magic Numbers a bloquear (ej. 12345,65431,34123).

Esto solo afecta a la primera operación del bucle. También garantiza que las operaciones se abran en secuencia con otros EAs, minimizando el drawdown.

Las versiones futuras permitirán filtrar para que abrir una posición Buy no bloquee un Sell en otro símbolo.

También podrás permitir o bloquear comportamientos Buy->Buy o Sell->Sell.

Magic Numbers Bloqueados: Evita abrir operaciones si existe una operación abierta con el mismo Magic Number.

Permitido solo Dirección Reversa Dirección: Abre operaciones según el tipo de posición

Permitido solo Misma Dirección : Abre operaciones según el tipo de posición

Protección contra Ataques de Spoofing:

Este es un mecanismo de defensa desarrollado para prevenir manipulaciones dirigidas a traders algorítmicos en el mercado Forex. Ni los exchanges centrales ni los brokers deberían conocer tus puntos exactos de salida. Esta función es esencial para robots populares. Los resultados de backtest pueden no reflejar el futuro debido a manipulaciones y condiciones del mercado.



Oculta el nivel real de TP: Evita que el broker vea tu TP, reduciendo el riesgo de manipulación.

Aplica estrategia de salida oculta: Cierra la posición manualmente cuando el precio alcanza el objetivo.

Proporciona un entorno de trading más justo: Ayuda a completar operaciones sin caer en trampas algorítmicas.

Maneja el slippage: Tiene en cuenta el slippage en salidas bruscas. En muchos casos, el slippage puede beneficiar al trader. Esta protección es una gran ventaja en entornos de baja liquidez o brokers agresivos.

Multiplicador Dinámico de Volumen:

Nuestro objetivo es aumentar el número de operaciones —no el tamaño del lote— a medida que crece tu balance. Esto te ayuda a evitar límites del broker y facilita la gestión y liquidación de operaciones. En entornos con múltiples EAs, se recomienda usar el modo basado en Equity.

Basado en Balance

Basado en Equity

Nota: Recuerda el balance inicial inteligente. Incluso si el equity o el balance cambian debido a otras operaciones, continúa usando el balance inicial original para el cálculo de lotes. Esto te permite retirar o depositar fondos libremente.

Estrategias de Entrada de Posiciones:

Se proporcionan varias opciones de estrategia de entrada para asegurar que la primera operación del bucle se abra en el momento óptimo. Dado que entrar cuando la tendencia es fuerte reduce el riesgo, las estrategias están diseñadas con eso en mente.

Patrones de Velas + ATR

Indicador ADX

Indicador Personalizado

Usar cruce del segundo indicador: Habilita entradas basadas en cruces de señal de un segundo indicador personalizado, además de las opciones anteriores.

Debes usar las entradas bajo la sección “Second Custom Indicator”.

Indicador Personalizado - (Será tu estrategia especial): ¿Conoces un mejor método para detectar movimientos verticales en lugar de horizontales? ¿Tienes un indicador para ello? ¡Entonces úsalo y pruébalo! Puedes usar un indicador personalizado o del marketplace —solo introduce la ruta correcta.



Después de seleccionar tu indicador personalizado, debes conocer su Índice de Buffer. Normalmente, los valores en la "Ventana de Datos" representan los buffers del indicador y se ordenan como 0,1,2, etc. Para excepciones, contacta al desarrollador del indicador. El valor Shift representa de qué vela quieres la señal: 0 es la actual, 1 es la última vela cerrada.

Control de Permisos de Tiempo:

La fuerza de la tendencia varía a lo largo del día; puedes restringir el trading a horas/días específicos. Introduce los días a bloquear por número (ej. 1,2,3,4,5,6,7) — 6 y 7 son sábado y domingo. Formato de hora: HH:MM–HH:MM (ej. 03:30–21:30 o 21:30–03:00)

Nota: El EA bloquea la apertura de la primera operación durante los primeros 75 minutos de cada día de trading.

Configuración de Protección de Gaps:

Si se establece en true, el EA abre una cobertura en la dirección opuesta al mantener operaciones durante el fin de semana. Esto evita pérdidas por gaps el lunes. Elimina la cobertura a una hora especificada y continúa desde donde se quedó. Si la cobertura se cierra con beneficio o pérdida, actualiza el TP y SL de la operación original en consecuencia.

Esto permite incluir el viernes en los permisos de días laborables de forma segura.

Temporizador de Enfriamiento del Mercado:

Temporizadores de espera para evitar reentradas inmediatas después de movimientos volátiles:

Temporizador después de la última operación pendiente:

Espera un cierto número de velas (ej. 6 velas en gráfico H1) después de que se cierre la última operación.

Protección de Días Festivos Bancarios:

Los períodos festivos alteran el equilibrio comprador-vendedor y pueden causar movimientos laterales impredecibles. Puedes bloquear nuevos bucles X días antes o después de los festivos.

Ejemplo: Bloquear trading 2 días antes o después de un festivo



La base de datos de festivos incluye USD, EUR, GBP, JPY, CAD, CHF, AUD, NZD y CNY desde 2022–2026.

Ajuste Dinámico de Pips:

Los valores de TP y Distancia se ajustan automáticamente con los cambios de precio del mercado. Especialmente ideal para XAUUSD. Es útil para backtests a largo plazo.

Un cambio de precio del 1% en 5 años no coincidirá con los valores de puntos actuales. Esta función responde a cómo tales dinámicas afectan los resultados.

Precio Base: Punto de referencia.

Intervalo de Precio: Umbral de cambio de precio (ej. 200).

Porcentaje: Tasa de ajuste cuando se alcanza el umbral (ej. 10%).

Ejemplo: Si el oro sube de $3,000 a $3,300 y la Distancia es de 1,300 puntos con un 10% de Porcentaje, se ajustará automáticamente a 1,430 puntos.

Dato interesante: Noté que el costo promedio de producción del oro ronda los $1,600. El precio actual es alrededor de $3,200 — una diferencia de $1,600. Cuando establecí un intervalo de precio de $200 y un porcentaje del 13%, obtuve el mejor valor.

Recomendaciones de Uso

Optimiza los parámetros de entrada para cada instrumento:

Ajusta la lista de lotes considerando la relación Distancia y Take Profit Habilita el “After Trade Timer” para dar al mercado 6–12 horas de descanso Habilita el Multiplicador Dinámico de Volumen para crecimiento compuesto Prueba Pips Dinámicos para coincidencia de pips a largo plazo (para usuarios avanzados) Usa el filtro de Días Festivos Bancarios para evitar operar en condiciones inestables Instala el EA en múltiples pares y usa la lista de Magic bloqueados para aumentar la frecuencia de trading Usa la lista de Magic permitidos con múltiples archivos set para aumentar ganancias Prueba habilitar la Protección de Gaps para evitar gaps de fin de semana

Nota: El balance mínimo requerido se muestra en el gráfico.

Puedes leer mi blog sobre Prop firm (cuentas fondeadas)



Sobre el Desarrollador

Tiene más de 10 años en desarrollo de software. Como entusiasta de las finanzas y las matemáticas, ha dedicado los últimos más de 3 años a robots de trading algorítmico. Está orgulloso de los numerosos algoritmos y estrategias que ha creado. Tiene la capacidad de construir estrategias algorítmicas a partir de cualquier indicador. Cree que compartir robots de forma gratuita mejora aún más su conocimiento y habilidades. Valora tus comentarios y sugerencias.