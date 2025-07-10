VolumeHedger

4.95

VolumeHedger EA

Cuentas recomendadas: Standard de alto apalancamiento, ECN, Raw; Cent; Prop firm (FTMO, etc.)

El desarrollador de este EA ha demostrado su profesionalismo a través de la calidad de sus otros robots.

Con Volume Hedger EA 

Gracias a la capacidad de definir una estrategia de entrada usando un Indicador Personalizado, ¡ya no necesitarás comprar EAs adicionales!
Este EA es un algoritmo de trading avanzado que combina la estrategia Martingala con cobertura (hedging) y gestión inteligente del riesgo en mercados altamente volátiles. En lugar de intentar predecir la dirección de la tendencia, analiza el volumen de trading y realiza entradas con estrategias inteligentes. Con archivos set adecuados, puede lograr resultados efectivos en instrumentos como Forex, Oro, Acciones y Cripto. Funciona aún mejor en instrumentos con movimientos bruscos o tendencias estables. El proceso de trading se lleva a cabo mediante un bucle bidireccional activado en un determinado umbral de volumen. Iniciar este bucle bajo las condiciones correctas reduce el riesgo y aumenta los beneficios potenciales.

  • Abre posiciones sistemáticamente tanto en Buy como en Sell.
  • Cuando el hedging está activado, cierra posiciones antiguas para minimizar pérdidas.
  • Si ocurre deslizamiento (slippage), lo detecta y se ajusta en consecuencia.
  • Después del primer bucle, vuelve a analizar el mercado para reducir aún más el riesgo (el riesgo de pérdida disminuye después del primer bucle).

Balance mínimo: 10$ (con archivo set personalizado)
Apalancamiento recomendado: 500x o superior (Contáctame si es menor)
Rango de spread: Cualquiera
Velocidad del servidor: Cualquiera (Funciona bien incluso con 500 ms de latencia)

La primera operación inicia un bucle. Las reglas del archivo set se aplican solo a esta primera operación. El bucle termina únicamente si se obtiene beneficio o si se alcanza el límite de posiciones. Finaliza con el cierre de la última posición en beneficio. Sin embargo, si el margen es insuficiente o se alcanza el límite de posiciones, se cierra con pérdida.

--> BLOG <---

Las entradas por defecto están preparadas para XAUUSD Cuenta Estándar en PU (depósito de $750, apalancamiento 500x). Pueden reconfigurarse para balances más bajos.

Descarga archivos set de mayor calidad AQUÍÍÍ. Los archivos set antiguos en los comentarios ya no están disponibles.

Para recomendaciones adaptadas a tus necesidades sobre los archivos set que usarás en BTCUSD, XAUUSD y FX, por favor contacta al desarrollador.

La capacidad de ejecutarse en múltiples gráficos al mismo tiempo es una función mejorada del EA. Puedes aumentar tus expectativas de beneficio mensual.

¡Si escribes una reseña sin haber usado realmente el EA, será considerada una estafa!

Si no existe opción de compra de por vida, envíame un mensaje.


Características del EA

Opciones de Trading Mejoradas:

  • Take Profit solo para la primera posición:
    Configura un TP más bajo para la operación inicial para aumentar la probabilidad de éxito.
  • Control de Spread:
    Define el spread máximo para evitar ejecuciones deficientes.
  • Spread Crítico:
    Si el spread se amplía demasiado durante un bucle, el EA pausa el trading y se reanuda cuando se normaliza.
  • Control de Slippage (automático)
    Si tu broker aplica slippage, lo detecta y actualiza los valores de TP, SL y precio de las órdenes activas y pendientes.

Compatibilidad Multi Símbolo & Multi EA:

Si deseas bloquear nuevas entradas mientras hay una posición abierta, proporciona la lista de Magic Numbers a bloquear (ej. 12345,65431,34123).
Esto solo afecta a la primera operación del bucle. También garantiza que las operaciones se abran en secuencia con otros EAs, minimizando el drawdown. 
Las versiones futuras permitirán filtrar para que abrir una posición Buy no bloquee un Sell en otro símbolo.
También podrás permitir o bloquear comportamientos Buy->Buy o Sell->Sell.

  • Magic Numbers Bloqueados: Evita abrir operaciones si existe una operación abierta con el mismo Magic Number.
  • Permitido solo Dirección Reversa  Dirección:  Abre operaciones según el tipo de posición
  • Permitido solo Misma Dirección   Abre operaciones según el tipo de posición

Protección contra Ataques de Spoofing:

Este es un mecanismo de defensa desarrollado para prevenir manipulaciones dirigidas a traders algorítmicos en el mercado Forex. Ni los exchanges centrales ni los brokers deberían conocer tus puntos exactos de salida. Esta función es esencial para robots populares. Los resultados de backtest pueden no reflejar el futuro debido a manipulaciones y condiciones del mercado.

  • Oculta el nivel real de TP: Evita que el broker vea tu TP, reduciendo el riesgo de manipulación.
  • Aplica estrategia de salida oculta: Cierra la posición manualmente cuando el precio alcanza el objetivo.
  • Proporciona un entorno de trading más justo: Ayuda a completar operaciones sin caer en trampas algorítmicas.
  • Maneja el slippage: Tiene en cuenta el slippage en salidas bruscas. En muchos casos, el slippage puede beneficiar al trader. Esta protección es una gran ventaja en entornos de baja liquidez o brokers agresivos.

Multiplicador Dinámico de Volumen:

Nuestro objetivo es aumentar el número de operaciones —no el tamaño del lote— a medida que crece tu balance. Esto te ayuda a evitar límites del broker y facilita la gestión y liquidación de operaciones. En entornos con múltiples EAs, se recomienda usar el modo basado en Equity. 

  • Basado en Balance
  • Basado en Equity 

Nota: Recuerda el balance inicial inteligente. Incluso si el equity o el balance cambian debido a otras operaciones, continúa usando el balance inicial original para el cálculo de lotes. Esto te permite retirar o depositar fondos libremente.

Estrategias de Entrada de Posiciones:

Se proporcionan varias opciones de estrategia de entrada para asegurar que la primera operación del bucle se abra en el momento óptimo. Dado que entrar cuando la tendencia es fuerte reduce el riesgo, las estrategias están diseñadas con eso en mente.

  • Patrones de Velas + ATR
  • Indicador ADX
  • Indicador Personalizado

Usar cruce del segundo indicador: Habilita entradas basadas en cruces de señal de un segundo indicador personalizado, además de las opciones anteriores.
Debes usar las entradas bajo la sección “Second Custom Indicator”.

Indicador Personalizado - (Será tu estrategia especial):

¿Conoces un mejor método para detectar movimientos verticales en lugar de horizontales? ¿Tienes un indicador para ello? ¡Entonces úsalo y pruébalo! Puedes usar un indicador personalizado o del marketplace —solo introduce la ruta correcta. 

Después de seleccionar tu indicador personalizado, debes conocer su Índice de Buffer. Normalmente, los valores en la "Ventana de Datos" representan los buffers del indicador y se ordenan como 0,1,2, etc. Para excepciones, contacta al desarrollador del indicador. El valor Shift representa de qué vela quieres la señal: 0 es la actual, 1 es la última vela cerrada.

Control de Permisos de Tiempo:

La fuerza de la tendencia varía a lo largo del día; puedes restringir el trading a horas/días específicos. Introduce los días a bloquear por número (ej. 1,2,3,4,5,6,7) — 6 y 7 son sábado y domingo. Formato de hora: HH:MM–HH:MM (ej. 03:30–21:30 o 21:30–03:00)

Nota: El EA bloquea la apertura de la primera operación durante los primeros 75 minutos de cada día de trading.

Configuración de Protección de Gaps:

Si se establece en true, el EA abre una cobertura en la dirección opuesta al mantener operaciones durante el fin de semana. Esto evita pérdidas por gaps el lunes. Elimina la cobertura a una hora especificada y continúa desde donde se quedó. Si la cobertura se cierra con beneficio o pérdida, actualiza el TP y SL de la operación original en consecuencia. 
Esto permite incluir el viernes en los permisos de días laborables de forma segura. 

Temporizador de Enfriamiento del Mercado:

Temporizadores de espera para evitar reentradas inmediatas después de movimientos volátiles:

  • Temporizador después de la última operación pendiente:
    Espera un cierto número de velas (ej. 6 velas en gráfico H1) después de que se cierre la última operación.

Protección de Días Festivos Bancarios:

Los períodos festivos alteran el equilibrio comprador-vendedor y pueden causar movimientos laterales impredecibles. Puedes bloquear nuevos bucles X días antes o después de los festivos.

Ejemplo: Bloquear trading 2 días antes o después de un festivo

  • La base de datos de festivos incluye USD, EUR, GBP, JPY, CAD, CHF, AUD, NZD y CNY desde 2022–2026.

Ajuste Dinámico de Pips:

Los valores de TP y Distancia se ajustan automáticamente con los cambios de precio del mercado. Especialmente ideal para XAUUSD. Es útil para backtests a largo plazo.
Un cambio de precio del 1% en 5 años no coincidirá con los valores de puntos actuales. Esta función responde a cómo tales dinámicas afectan los resultados.

  • Precio Base: Punto de referencia.
  • Intervalo de Precio: Umbral de cambio de precio (ej. 200).
  • Porcentaje: Tasa de ajuste cuando se alcanza el umbral (ej. 10%).

Ejemplo: Si el oro sube de $3,000 a $3,300 y la Distancia es de 1,300 puntos con un 10% de Porcentaje, se ajustará automáticamente a 1,430 puntos.

Dato interesante: Noté que el costo promedio de producción del oro ronda los $1,600. El precio actual es alrededor de $3,200 — una diferencia de $1,600. Cuando establecí un intervalo de precio de $200 y un porcentaje del 13%, obtuve el mejor valor. 


Recomendaciones de Uso

Optimiza los parámetros de entrada para cada instrumento:

  1. Ajusta la lista de lotes considerando la relación Distancia y Take Profit
  2. Habilita el “After Trade Timer” para dar al mercado 6–12 horas de descanso
  3. Habilita el Multiplicador Dinámico de Volumen para crecimiento compuesto
  4. Prueba Pips Dinámicos para coincidencia de pips a largo plazo (para usuarios avanzados)
  5. Usa el filtro de Días Festivos Bancarios para evitar operar en condiciones inestables
  6. Instala el EA en múltiples pares y usa la lista de Magic bloqueados para aumentar la frecuencia de trading
  7. Usa la lista de Magic permitidos con múltiples archivos set para aumentar ganancias
  8. Prueba habilitar la Protección de Gaps para evitar gaps de fin de semana

Nota: El balance mínimo requerido se muestra en el gráfico. 
Puedes leer mi blog sobre Prop firm (cuentas fondeadas)


Sobre el Desarrollador

Tiene más de 10 años en desarrollo de software. Como entusiasta de las finanzas y las matemáticas, ha dedicado los últimos más de 3 años a robots de trading algorítmico. Está orgulloso de los numerosos algoritmos y estrategias que ha creado. Tiene la capacidad de construir estrategias algorítmicas a partir de cualquier indicador. Cree que compartir robots de forma gratuita mejora aún más su conocimiento y habilidades. Valora tus comentarios y sugerencias. 

Si te gustan mis robots y quieres mantenerte actualizado, únete a mi canal: Furkan's Robots

Comentarios 43
chacha
22
chacha 2025.11.30 12:38 
 

I've been using this EA on my live account for two months now, and the results have been excellent. This is an excellent EA, and the developer's support is also top-notch. The developer is constantly releasing updates and feature development, and this EA has us even more excited.

MohamedRashedy
19
MohamedRashedy 2025.11.24 17:18 
 

Amazing respect to the developer. This EA performs incredibly well, and the results have exceeded my expectations. I’m genuinely impressed and plan to purchase all of your trading robots. Thank you for your support, dedication, and brilliant work, Looking forward for new setfiles with Lorentzian indicator and the new upcoming version of your great EA.

Adam Pasfield
295
Adam Pasfield 2025.11.23 11:48 
 

Best EA on the market. Huseyin’s support is genuinely next level — he’s responsive, knowledgeable and actually takes the time to make sure you’re set up correctly. Follow his recommended setup and you’ll be off to a strong start. Once you explore the EA properly and understand how it thinks, the performance will honestly blow your mind. Smooth execution, smart logic, and consistent results. Highly recommend.

chacha
22
chacha 2025.11.30 12:38 
 

I've been using this EA on my live account for two months now, and the results have been excellent. This is an excellent EA, and the developer's support is also top-notch. The developer is constantly releasing updates and feature development, and this EA has us even more excited.

MohamedRashedy
19
MohamedRashedy 2025.11.24 17:18 
 

Amazing respect to the developer. This EA performs incredibly well, and the results have exceeded my expectations. I’m genuinely impressed and plan to purchase all of your trading robots. Thank you for your support, dedication, and brilliant work, Looking forward for new setfiles with Lorentzian indicator and the new upcoming version of your great EA.

Adam Pasfield
295
Adam Pasfield 2025.11.23 11:48 
 

Best EA on the market. Huseyin’s support is genuinely next level — he’s responsive, knowledgeable and actually takes the time to make sure you’re set up correctly. Follow his recommended setup and you’ll be off to a strong start. Once you explore the EA properly and understand how it thinks, the performance will honestly blow your mind. Smooth execution, smart logic, and consistent results. Highly recommend.

Cristian Salute
209
Cristian Salute 2025.11.21 21:18 
 

I will never buy any other EAs again. Because this one is the best. This isn't just about the product itself, but the person behind it. This is a truly special, one-of-a-kind case. The authentic value here isn't just in the EA, which is truly extraordinary, meticulously crafted in every detail, complex yet made simple, completely customizable! The real value is the person behind all of this. He loves what he does, and it shows; he loves his clients, and it shows. He is not only a genuine GENIUS, a true GENIUS in his field, and precisely for this reason, sometimes misunderstood and unfairly discriminated against, but he is also an authentic, genuine, generous person (see HedgingMartingale), who does not compromise his values and his clients for profit. This market, and more generally the entire trading robot sector, let's be clear... is full of garbage, scams, trickery, people who want to sell you a bot to make easy money and who will then abandon it at the first difficulty. One might ask: "If it's truly so extraordinary, why isn't it first in the market?" The answer is simple (besides the fact that HedgingMartingale, the younger brother of VolumeHedger, is absolutely first among free EAs): the world isn't truly meritocratic. The masses want smoke and mirrors, appearances, promises. But true value doesn't need any of this; it doesn't need marketing. So here we have a rare gem... a truly excellent EA from a technical standpoint, created by a GENIUS, with the best intentions, with his clients' best interests at heart, and with love for what he does. This is a recipe that guarantees assured success. He will never leave his clients behind and will always continue to improve this EA until he deems it perfect. Seriously, if you haven't realized what we have before us... open your eyes. How many here in the market are so scrupulous as to follow the progress of every single client?! How many are always kind and honest, and instead of promises and chatter, help you find solutions to problems?! How many constantly provide you with updates and an embarrassing amount of customized Set files for every single broker?! And how many provide you with tailor-made ones?! Huh?! Long live this man, because his EA is extraordinary, but he is the true strength behind all of this. I wish this man that all his dreams come true and that he always has the strength to remain genuine without being brought down by malicious tongues. I recently started my journey with VolumeHedger, but I can already say that it will be extraordinary, because the vision of this man is extraordinary. Keep striving in what you love, and know that there are those who have seen your value and genuinely and deeply appreciate it. THANK YOU

Bon Lee
83
Bon Lee 2025.11.19 17:03 
 

Best EA I’ve ever used – highly recommended! After testing many EAs, this is by far the most reliable and profitable one. Great strategy, solid risk management, consistent results, and excellent developer support. The developer is clearly very experienced and actually cares about the product. Updates are regular, the code is clean, and support is fast and helpful whenever I had questions. To anyone reading the negative reviews: please keep in mind that no EA can win 100% of the time in all market conditions, and most bad reviews come from users who either overuse leverage, trade on bad brokers, or simply don't follow the very clear instructions and recommended settings. Used properly, this EA performs exactly as described. Author, please don’t let unfair 1-star reviews discourage you. Your EA is exceptional and many of us truly appreciate it. Keep up the fantastic work! 5 stars without any hesitation.

Carmelo Monaco
296
Carmelo Monaco 2025.11.18 21:04 
 

Often reviews are written just for the sake of writing them; I believe they are an important way to truly highlight a product. These are my honest impressions: 1) Strategy Volume Hedger is clearly the result of a brilliant vision. It’s based on a system that I would describe as almost infallible: growth is steady, controlled, and only rarely does a significant loss occur (it may happen, or sometimes not even once a year) — something completely normal for a strategy of this type. 2) Consistent and honest backtests The backtests are completely transparent. The rule is always the same: your yearly profit will match your maximum drawdown. If you want a 20% profit, you must accept a 20% drawdown. With the right settings, you can achieve around 240% per year, and the only real risk is possibly facing one loss over the course of a year, equal to the drawdown you selected. To me, this is an exceptional compromise: many months of steady growth and, in the worst case, sacrificing only one month. 3) Genuine reviews There are no rewards or incentives here, unlike 90% of what you see on MQL5. Nobody gave me anything. I’m writing this review to reward the developer for his outstanding work and to genuinely recommend this EA to those looking for a real additional income. 4) The developer He is a kind, helpful, and incredibly supportive person. He will assist you all the way with impressive patience. 5) A personal note He once said he dreams of building a hotel to host his clients. I honestly can’t wait to meet him in person one day and congratulate him.

Emo84
29
Emo84 2025.11.16 13:21 
 

I purchased this product after long consideration and research. Last week, I bought it and installed 3 set files from a folder named 'BTC_GOLD_B1k_L350_TrCatcher_Lydians' onto my MT5 demo account with a balance of 5,000 euros from PU Prime (as recommended and 500x leverage). After just 3 days, the EA generated 370 euros, which is an incredible result! Unfortunately, the weekend has now intervened, so I have turned the EA off. I will turn it back on on Monday. The support provided by Mr. Öztürk is simply unique, and I am profoundly grateful for it. I plan to test many more folders containing different set files on several MT5 terminals using demo accounts in the coming weeks before I go live. I am very confident that the EA will continue to deliver excellent results. So far, I can definitely recommend the product. The effort required to install it is absolutely worth it and, thanks to the support from Mr. Öztürk, it wasn't difficult at all! I give it a clear buy recommendation! I have put screenshots from the trading results of the EA in the "diskussion" area. you can check it! thx!

Update 18.11.2025:

I will give a Update, I started the EA on Sunday evening at 6:00 PM (18:00), on six different MetaTrader 5 platforms with six different SET files (Setfile folders) and with a starting balance of 5000 Euros for each MT5 account (and a leverage of x500). This morning (Tuesday) at 3:00 AM, the EA had generated 590 Euros. Screenshots will follow soon. The result is very good from my perspective; I am truly excited to see how the EA will perform in the coming days!

OMG FZE LLC
64718
Respuesta del desarrollador Huseyin Furkan Ozturk 2025.11.18 20:49
Thank you so much for your amazing feedback and for taking the time to test multiple set files! I’m really happy to see your results, and your excitement motivates me even more. 🙏
Also, I’ve shared an Excel sheet where everyone can see my clients’ performances — anyone can check it 🌟
Abel Liu
1189
Abel Liu 2025.11.11 04:51 
 

This EA takes a very systematic approach — using real volume spike triggers to activate hedge positioning, then managing exposure with controlled logic rather than chasing price direction blindly. The mechanics are transparent and easy to follow, which gives confidence during live forward testing and avoids emotional confusion. Most importantly, the author is extremely responsive, patient in explaining logic, and genuinely helpful when it comes to optimization questions. You can clearly see effort, passion and professionalism behind this product. Overall, this is a solid volume-based hedging engine with good support from the developer.

OMG FZE LLC
64718
Respuesta del desarrollador Huseyin Furkan Ozturk 2025.11.13 04:12
Thank you so much for this thoughtful review! 🙏
I’m really glad to read that you appreciate how the system uses volume (rather than guessing price direction) and that you’ve found the logic clear and professional ❤️
wyoung2025
24
wyoung2025 2025.11.09 00:18 
 

Developer support is attentive and proactive. Updates roll out smoothly, responding to market conditions and user feedback. Documentation is clear, making it easy for even moderately experienced traders to implement and optimize the EA. Unlike most EAs, which promise much and deliver little, this system is remarkably consistent. Day after day, the profit curve climbs, with average daily returns and fully reinvested cycles showing both steady growth and low variance. Weekly and monthly projections routinely exceed initial backtest expectations.

OMG FZE LLC
64718
Respuesta del desarrollador Huseyin Furkan Ozturk 2025.11.09 23:09
Thank you so much for your fair and thoughtful feedback! 🙏
As long as there are users like you who appreciate and value my work, I’ll keep improving the product continuously. 🚀
maakufx
254
maakufx 2025.11.07 13:22 
 

been running great for 6 weeks, giving an average of maybe 0.5% a day, then 1 loss and you get 70% down. maybe because it's friday? i would never know because i'm removing this on my account.

OMG FZE LLC
64718
Respuesta del desarrollador Huseyin Furkan Ozturk 2025.11.08 17:46
There are countless set files available, and I’ve already shared all possible combinations with you. Since your balance is relatively small, it’s unfortunately not possible to create a lower-risk setup for 300$. I’m still fully confident that you’ll continue using this powerful system. To show my commitment, I plan to cover your losses if you contact with me.
You can also view my live trading signals and see the overall performance of all users in the publicly shared spreadsheet. Thank you sincerely for your understanding and trust.
Tomi Luv
694
Tomi Luv 2025.11.03 02:59 
 

I took some time with the EA before this review. In the beginning we had a rough start. Huseyin has been very patient with me. I'm new to Mt5, it's been a learning curb and I'm far from done. (I still like MT4 better) he has been patient with my horrible choice of brokers since I live in USA. Bottom line is Huseyin customer service is amazing. The ea is on demo and has make 260 USD demo dollars in its first week or trading. I feel bad I need a set file for 8.1 with a horrible broker but I'm thankful he's willing to do it. I look forward to the day I can go live.

OMG FZE LLC
64718
Respuesta del desarrollador Huseyin Furkan Ozturk 2025.11.03 15:49
Wishing you continued success and steady profits! ❤️ I hope we can work together in the long run 🙏
hubergut
109
hubergut 2025.10.27 08:21 
 

Highly recommended to use this EA. The support is outstanding and very professional. I have already made some profits with "safe" settings. I am excited to have more updates and more profits with profitable settings. This EA is the number 1 in the market for me and an absolute 5star rating.

OMG FZE LLC
64718
Respuesta del desarrollador Huseyin Furkan Ozturk 2025.10.27 22:34
Thank you so much for the amazing 5-star review! 🌟 Your success is our priority, and I am here to support you every step of the way. Happy trading! ❤️❤️
junedkk
24
junedkk 2025.10.24 18:14 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

OMG FZE LLC
64718
Respuesta del desarrollador Huseyin Furkan Ozturk 2025.10.26 23:16
Thank you for your amazing feedback! 🚀 I’m happy to see you getting great results — even more powerful updates are on the way!
halil özarslan
82
halil özarslan 2025.10.23 05:30 
 

Foreks uzun yıllar boyunca karmaşadan uzak standartlarda gelir sağlıyorum. Ekranın başında takibe gerek kalmadan bitkilerin bir tanesi olmuş. Üreticinin hızlı etkileşimi ve anında yanıt vermesi kişiye özel dosyaların saklanması. Bu ea'nın ve üreticinin profesyonelliğidir. mutlaka bu benzersiz ea ile işlem yapılması önerilir

OMG FZE LLC
64718
Respuesta del desarrollador Huseyin Furkan Ozturk 2025.10.23 16:14
Teşekkür ederim kıymetli yorumun için 🙏 Bol kazançlar dilerim
Zhi Xian Lin
293
Zhi Xian Lin 2025.10.22 13:08 
 

I’ve been using this EA for about two weeks with the settings provided by the author. The account performance has been stable, and whenever I have any questions, the author is always willing to provide assistance.

OMG FZE LLC
64718
Respuesta del desarrollador Huseyin Furkan Ozturk 2025.10.23 16:13
Looking forward to hearing your profits in long term ❤️
Michal
269
Michal 2025.10.21 16:50 
 

Good evening, for me it's the best you can buy. Stable results, great support and simply a robot as it should be.

OMG FZE LLC
64718
Respuesta del desarrollador Huseyin Furkan Ozturk 2025.10.21 17:02
Thank you for your valuable review.🙏 I hope to keep improving this more and more for my clients’ stable results 🚀
Thomas Maehrel
723
Thomas Maehrel 2025.10.21 09:19 
 

I've been using it for a few days and so far everything is going well. The developer has created a set for my broker and has great after-sales customer service.

OMG FZE LLC
64718
Respuesta del desarrollador Huseyin Furkan Ozturk 2025.10.21 15:21
Wishing you continued success and steady profits! ❤️❤️
nobbie
51
nobbie 2025.10.15 22:10 
 

Well.. I've bought this EA about month ago. I started with 10k demo account at first, to get to know how it works and the logic of opening trades. After one week I've opened a live account at recommended broker and made a deposit. So, the EA have been working on my VPS since three weeks now. The most important for me is the right money management, to protect the funds on live account and.. surely I'm impressed. After one month I still have the demo and live accounts going together and the results for me are very good for now. The contact with Huseyin is also very good, he puts some new stuff everyday on chat and privat messages, like new set files for different instruments and using different indicators. There are also new updates coming, so.. yeah, I'm excited with the things to go on :-)

OMG FZE LLC
64718
Respuesta del desarrollador Huseyin Furkan Ozturk 2025.10.17 23:23
Thank you so much for your thoughtful and detailed feedback — I really appreciate it! ❤️
It’s great to hear that you took the time to test the EA properly and that both your demo and live results have been positive so far. the upcoming versions will bring even more exciting features and smarter improvements 🚀
Fabio Quantumless
307
Fabio Quantumless 2025.10.14 11:44 
 

I’ve been using this EA for a while now and I have to say — it’s easily one of the best experiences I’ve ever had on the MQL5 marketplace. The developer is not only extremely professional but also a genuinely kind and supportive person. He truly stands out as a rare pearl in this space. What really impressed me is how he provides personal settings for each user, carefully tuning the EA based on individual goals and broker conditions. He knows exactly how different brokers work, which makes a huge difference in performance and consistency. The support is simply amazing — fast, detailed, and always helpful. You can feel that he actually cares about his users’ success, not just selling a product. So far, this has been the best experience I’ve had in the entire MQL5 marketplace. I 100% recommend both the EA and the developer — true professionalism and passion combined!

OMG FZE LLC
64718
Respuesta del desarrollador Huseyin Furkan Ozturk 2025.10.17 23:22
Your feedback gives me even more motivation to keep improving and pushing the limits.
Thanks again for your trust and support — it’s a real pleasure to have you in the community ❤️
rojith
121
rojith 2025.10.13 02:49 
 

I just bought and used it for three week - one word, great. And as expected good support from developer to start using it. Thanks. Highly appreciate Huseyin Furkan Ozturk for your real time support.

OMG FZE LLC
64718
Respuesta del desarrollador Huseyin Furkan Ozturk 2025.10.13 16:09
Glad I could help. I hope you make all the profits you're hoping for ❤️
123
