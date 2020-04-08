Wick Assassin Gold and Forex

Wick Assassin - Indicador de precisión de la acción del precio

Wick Assassin es un indicador de negociación basado en la acción del precio, diseñado para identificar retrocesos de alta probabilidad en niveles de decisión clave utilizando únicamente la estructura bruta del mercado. Está diseñado para operadores que entienden que el precio no se mueve al azar, sino que reacciona a la liquidez, a la continuación fallida y al rechazo institucional.

Este indicador se centra en un comportamiento del mercado muy específico y repetible: cuando el precio intenta continuar desde el mismo nivel, atrapa la liquidez mediante una mecha y, a continuación, revierte de forma decisiva. Wick Assassin destaca estos momentos automáticamente y los presenta en un formato limpio y sin distracciones.

Concepto básico de Wick Assassin

Los mercados a menudo se detienen en niveles de precios importantes. Cuando el precio vuelve al mismo nivel, una parte del mercado suele intentar continuar. Si ese intento falla y deja tras de sí una mecha de rechazo, suele ser señal de que han intervenido participantes más fuertes.

Wick Assassin detecta este escenario exacto mediante el análisis:

- Alineación del cuerpo entre velas consecutivas

- Continuación fallida desde el mismo nivel de precios

- Claro rechazo de la mecha en la dirección opuesta

- Cambio inmediato en el control confirmado al cierre de la vela.

Cuando todas las condiciones se alinean, el indicador marca una señal precisa de compra o venta y traza un nivel proyectado de toma de beneficios basado en un modelo fijo de riesgo-recompensa.

Sin indicadores. Sin retrasos. Sin repintado. Sólo pura lógica de ejecución.

Por qué funciona excepcionalmente bien con el oro

El oro es uno de los instrumentos con más liquidez del mercado. Frecuentemente produce mechas agresivas, stop-hunts, y falsas continuaciones antes de hacer su movimiento real. Estas características hacen del oro un instrumento ideal para la lógica de Wick Assassin.

Los operadores de oro a menudo tienen problemas con las entradas debido a la volatilidad y a las rupturas falsas. Wick Assassin filtra este ruido esperando:

- Que el precio falle en el mismo nivel

- Que la liquidez se absorba a través de las mechas

- Confirmación al cierre de la vela

Esto hace que sea especialmente eficaz en XAUUSD a través de marcos de tiempo bajos y medios, donde la precisión y la sincronización importan más.

Igualmente efectivo en pares de divisas

Aunque se diseñó pensando en el oro, Wick Assassin funciona a la perfección en los pares de divisas principales y secundarios. Instrumentos como el EURUSD, GBPUSD, USDJPY, y los índices que muestran una estructura intradía limpia responden muy bien a esta lógica.

Debido a que el indicador se basa en el comportamiento del precio en lugar de indicadores u osciladores, se adapta naturalmente a través de diferentes condiciones de mercado y perfiles de volatilidad.

Diseñado para operadores reales

Wick Assassin fue construido con la ejecución en mente:

- Flechas claras de compra y venta trazadas directamente en la vela de señal

- Niveles de Take-profit trazados limpiamente y vinculados a cada señal

- Relación riesgo-recompensa ajustable

- Optimizado para evitar retrasos y desorden en los gráficos

- Sin repintado - las señales sólo aparecen tras el cierre de la vela.

Esto lo hace adecuado para traders discrecionales, scalpers, traders intradía e incluso traders algorítmicos que buscan automatizar un modelo de acción de precios probado.

Para quién es este indicador

Wick Assassin es ideal para operadores que:

- Prefieren gráficos limpios

- Operan con la acción del precio en lugar de indicadores

- Se centran en entradas de precisión

- Operan con oro o los principales pares de divisas

- Quieren configuraciones repetibles basadas en reglas.

No está diseñado para adivinar máximos y mínimos. Está diseñado para explotar continuaciones fallidas y trampas de liquidez, las mismas ineficiencias que buscan los operadores profesionales.