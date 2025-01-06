Goldbot One MT5

Cómo configurar el EA para operar en vivo:

Establezca el "Método de cálculo del tamaño del lote" en "utilizar el riesgo máximo por estrategia"

"https : // www . worldtimeserver.com/" (¡elimina los espacios!)

Debes agregar la URL "https : // www . worldtimeserver.com/" (¡elimina los espacios!) a las "URL permitidas" en tu terminal MT4/MT5 (herramientas -> opciones -> asesores expertos)









Descripción general de parámetros:

- ShowInfoPanel -> muestra el panel de información en el gráfico

- Ajuste del tamaño del panel de información -> en caso de pantalla 4K, establezca el valor en "2"

- actualizar el panel de información durante las pruebas -> deshabilitado para realizar pruebas retrospectivas más rápidas

- Permitir operaciones de compra / Permitir operaciones de venta -> aquí puede habilitar/deshabilitar operaciones de compra y operaciones de venta

- Ejecutar estrategia 1..8 -> habilitar/deshabilitar las diferentes estrategias (todas son ruptura del soporte y la resistencia diarios, pero diferentes configuraciones de entrada y salida)

- Spread máximo permitido: spread máximo permitido para órdenes pendientes

- Hora de parada del viernes -> si no desea que las transacciones se mantengan durante el fin de semana, establezca un valor entre 0 y 23. (25 significa "deshabilitado")

- SetSL_TP_After_Entry -> habilitar solo si su bróker no permite órdenes pendientes con SL y TP

- Usar vencimiento virtual -> habilitar solo si su corredor no permite órdenes pendientes con fecha de vencimiento

- Aleatorización -> esto aleatorizará un poco las entradas, salidas y valores de TrailingSL, de modo que varios usuarios del mismo bróker tendrán operaciones ligeramente diferentes. También es útil para empresas independientes. Un buen valor es "50".

- BaseMagicNumber -> el número mágico base que se utilizará para todas las estrategias

- Comentario para los intercambios -> el comentario que se utilizará para los intercambios

- EnableNFP_Filter -> activa o desactiva el filtro NFP

- AutoGMT -> permite que el EA calcule la diferencia GMT correcta para su bróker, de modo que la hora del NFP sea correcta

- GMT_OFFSET_Winter -> para configurar el desplazamiento GMT manualmente durante el invierno (cuando AutoGMT está desactivado o durante las pruebas retrospectivas)

- GMT_OFFSET_Summer -> para configurar el desplazamiento GMT manualmente en el horario de verano (cuando AutoGMT está desactivado o durante las pruebas retrospectivas)

- NFP_CloseOpenTrades -> fuerza al EA a cerrar todas las operaciones abiertas cuando comienza el NFP (X minutos antes del NFP)

- NFP_ClosePendingOrders -> fuerza al EA a eliminar todas las órdenes pendientes cuando comienza NFP (X minutos antes de NFP)

- NFP_MinutesBefore -> cuántos minutos antes del evento NFP, se deben cerrar operaciones y órdenes pendientes

- NFP_MinutesAfter -> cuántos minutos después del evento NFP, antes de que el EA reanude las operaciones nuevamente

- Configuración única de Propfirm -> aquí puede ajustar varios parámetros de entrada y salida para que el EA opere de manera diferente a la de otros usuarios

- Método de cálculo del tamaño del lote -> aquí se determina cómo se debe calcular el tamaño del lote: Tamaño de lote fijo (usar StartLots), usar el riesgo máximo por estrategia o usar LotsizeStep

- Lotes iniciales -> Establezca el valor para el tamaño de lote fijo, cuando se elige esa opción. Este parámetro se utilizará como "tamaño de lote mínimo" cuando se utilice cualquiera de las otras 2 opciones para el cálculo del tamaño de lote

- LotsizeStep -> vincula el tamaño del lote al saldo o al capital. Por lo tanto, LotsizeStep=1000 significaría: 0,01 lotes por cada 1000 de saldo. Por lo tanto, un saldo de 3000 equivaldría a 0,03 lotes.

- Riesgo máximo por estrategia -> La pérdida máxima (en %) cuando una estrategia alcanza su máximo drawdown histórico. Por lo tanto, el valor "2" significaría una pérdida máxima del 2 % si se alcanza el máximo drawdown histórico de esa estrategia.

- Establecer la reducción máxima diaria -> Aquí puede establecer una reducción máxima diaria permitida (en %). Si se alcanza, el EA cerrará todas las operaciones y órdenes pendientes y esperará al día siguiente. Esto es útil para empresas propias.

- Utilice el capital en lugar del saldo -> utilice el capital de la cuenta para calcular todos los valores de tamaño de lote

- OnlyUp -> esto evitará que el tamaño del lote disminuya después de las pérdidas (recuperación más agresiva pero más rápida después de las pérdidas)

- Verifique el margen libre antes de establecer operaciones -> Úselo cuando el EA tenga problemas para establecer operaciones en su corredor debido al margen bajo, mientras que hay margen suficiente

- AdjustLotsizeToVariableValues ​​-> esto ajustará el tamaño del lote a los niveles SL/TP ajustados (en caso de que el precio del oro cambie mucho)







