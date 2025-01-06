Goldbot One MT5

5

Presentamos   Goldbot One  , un robot comercial altamente sofisticado diseñado para el mercado del oro.

Con su enfoque en el trading de ruptura, Goldbot One aprovecha los niveles de soporte y resistencia para identificar oportunidades comerciales excelentes.

Este asesor experto está diseñado para comerciantes que buscan eficiencia, confiabilidad y una ventaja estratégica en el volátil mercado de metales preciosos.

 

Dato destacable:    El rendimiento del EA en datos fuera de la muestra es perfecto en línea con los datos dentro de la muestra utilizados para la optimización.  

El período de la muestra abarca el período 2016-2023.  Los datos fuera de la muestra utilizados para confirmar las estrategias son los de 2004-2016 y 2024.     

En 2024, el rendimiento fue uno de los mejores de los últimos 20 años.    Eso es un muy buen indicador de rendimiento futuro.

 

Características principales:

Enfoque multiestratégico:

    • 8 variantes de una estrategia ganadora:  Goldbot One ejecuta ocho variantes diferentes de la estrategia de ruptura, cada una optimizada para diferentes condiciones de mercado. Esta diversificación garantiza una buena distribución del riesgo y crea una expectativa de crecimiento más fluida.  

Comercio de ruptura:

    • Especialmente diseñado para operar en rupturas, Goldbot One identifica momentos clave en los que los precios del oro rompen los niveles de soporte o resistencia establecidos, brindando la oportunidad de ingresar a operaciones en puntos potencialmente lucrativos.

Gestión de riesgos:

    • Stop Loss y Take Profit:    cada operación está protegida con niveles predefinidos de stop loss y take profit, salvaguardando su inversión de caídas significativas y asegurando ganancias en los momentos pico.
    • Trailing Stops:    El robot emplea mecanismos de trailing stop loss y trailing take profit, lo que le permite seguir la tendencia del mercado, asegurando ganancias a medida que el mercado se mueve favorablemente y evitando pérdidas por reversiones repentinas.
    • Trailing Take Profit:  Trailing Take Profit: El robot también utiliza un algoritmo inteligente de trailing take profit que intentará salir de una operación antes si el precio se mueve en contra de la posición abierta.  

Operación única por estrategia:

    • Goldbot One ejecuta una operación por estrategia para mantener las operaciones ordenadas, enfocadas y manejables. Este enfoque disciplinado ayuda a mantener la integridad de la estrategia sin la complejidad de múltiples operaciones simultáneas por estrategia.

Interfaz fácil de usar:

    • Diseñado tanto para traders novatos como experimentados, la configuración y personalización de Goldbot One son sencillas. Los parámetros de cada estrategia se pueden ajustar para que coincidan con los perfiles de riesgo individuales y las opiniones del mercado.

Autoadaptabilidad:

    • El EA se adaptará automáticamente al valor actual del oro.  Esto significa que si el oro continúa subiendo en el futuro, el EA no necesitará ninguna optimización nueva, sino que ajustará automáticamente todos los parámetros internos.    

Mejora continua:

    • Se proporcionan actualizaciones periódicas para adaptarse a la dinámica cambiante del mercado, lo que garantiza que Goldbot One se mantenga a la vanguardia de la tecnología comercial.

 

¿Por qué elegir Goldbot One?

  • Especializado en oro:    Diseñado específicamente para el mercado del oro, entendiendo su volatilidad y tendencias únicas.
  • Estrategia probada:    el trading de ruptura es un método reconocido con un historial de éxito cuando se aplica con precisión.
  • Gestión de riesgos sólida:    con múltiples capas de protección para cada operación, su capital está resguardado.
  • Simplicidad y sofisticación:    fácil de usar pero impulsado por algoritmos sofisticados para obtener resultados comerciales profesionales.

 

Comience:    Desbloquee el potencial de sus operaciones con oro con Goldbot One.

Ya sea que esté buscando diversificar su cartera o especializarse en el comercio de oro, Goldbot One es su comerciante automatizado, diseñado para navegar en el mercado del oro con precisión y rentabilidad.

Únase a las filas de comerciantes exitosos que confían en el estándar de oro de los robots comerciales.

 


Cómo realizar pruebas retrospectivas del EA:

  • Ejecutar una prueba retrospectiva en el gráfico diario de XAUUSD.
  • Establezca el "Método de cálculo del tamaño del lote" en "utilizar el riesgo máximo por estrategia"
  • Establezca el riesgo máximo por estrategia en "3" para un riesgo bajo, "6" para un riesgo medio o "10" para un riesgo más alto.
  • MT5 -> puedes usar "1minute OHLC" para modelar la calidad (de todos modos, el EA solo usaba información OHLC de 1 minuto internamente)
  • MT4 -> utilizar "cada tick" para modelar la calidad
  • Establezca un período mínimo de un año para realizar pruebas retrospectivas  . Esta es una estrategia a largo plazo. Cuanto más largo sea el período, más se mostrará la estabilidad del EA.


Cómo configurar el EA para operar en vivo:

  • Habilite "AlgoTrading" en su MT5 ("AutoTrading" en MT4)
  • Debes agregar la URL  "https : // www . worldtimeserver.com/" (¡elimina los espacios!)  a las "URL permitidas" en tu terminal MT4/MT5 (herramientas -> opciones -> asesores expertos)    
  • Gráfico diario abierto del XAUUSD
  • Establezca el "Método de cálculo del tamaño del lote" en "utilizar el riesgo máximo por estrategia"
  • Establezca el riesgo máximo por estrategia en "3" para un riesgo bajo, "6" para un riesgo medio o "10" para un riesgo mayor, o simplemente cargue los archivos establecidos  aquí



Descripción general de parámetros:

- ShowInfoPanel -> muestra el panel de información en el gráfico 

- Ajuste del tamaño del panel de información -> en caso de pantalla 4K, establezca el valor en "2"

- actualizar el panel de información durante las pruebas -> deshabilitado para realizar pruebas retrospectivas más rápidas

- Permitir operaciones de compra / Permitir operaciones de venta -> aquí puede habilitar/deshabilitar operaciones de compra y operaciones de venta

- Ejecutar estrategia 1..8 -> habilitar/deshabilitar las diferentes estrategias (todas son ruptura del soporte y la resistencia diarios, pero diferentes configuraciones de entrada y salida)

- Spread máximo permitido: spread máximo permitido para órdenes pendientes

- Hora de parada del viernes -> si no desea que las transacciones se mantengan durante el fin de semana, establezca un valor entre 0 y 23. (25 significa "deshabilitado")

- SetSL_TP_After_Entry -> habilitar solo si su bróker no permite órdenes pendientes con SL y TP

- Usar vencimiento virtual -> habilitar solo si su corredor no permite órdenes pendientes con fecha de vencimiento

- Aleatorización -> esto aleatorizará un poco las entradas, salidas y valores de TrailingSL, de modo que varios usuarios del mismo bróker tendrán operaciones ligeramente diferentes. También es útil para empresas independientes. Un buen valor es "50".

- BaseMagicNumber -> el número mágico base que se utilizará para todas las estrategias

- Comentario para los intercambios -> el comentario que se utilizará para los intercambios

- EnableNFP_Filter -> activa o desactiva el filtro NFP

- AutoGMT -> permite que el EA calcule la diferencia GMT correcta para su bróker, de modo que la hora del NFP sea correcta 

- GMT_OFFSET_Winter -> para configurar el desplazamiento GMT manualmente durante el invierno (cuando AutoGMT está desactivado o durante las pruebas retrospectivas)

- GMT_OFFSET_Summer -> para configurar el desplazamiento GMT manualmente en el horario de verano (cuando AutoGMT está desactivado o durante las pruebas retrospectivas)

- NFP_CloseOpenTrades -> fuerza al EA a cerrar todas las operaciones abiertas cuando comienza el NFP (X minutos antes del NFP)

- NFP_ClosePendingOrders -> fuerza al EA a eliminar todas las órdenes pendientes cuando comienza NFP (X minutos antes de NFP)

- NFP_MinutesBefore -> cuántos minutos antes del evento NFP, se deben cerrar operaciones y órdenes pendientes

- NFP_MinutesAfter -> cuántos minutos después del evento NFP, antes de que el EA reanude las operaciones nuevamente

- Configuración única de Propfirm -> aquí puede ajustar varios parámetros de entrada y salida para que el EA opere de manera diferente a la de otros usuarios

- Método de cálculo del tamaño del lote -> aquí se determina cómo se debe calcular el tamaño del lote: Tamaño de lote fijo (usar StartLots), usar el riesgo máximo por estrategia o usar LotsizeStep

- Lotes iniciales -> Establezca el valor para el tamaño de lote fijo, cuando se elige esa opción. Este parámetro se utilizará como "tamaño de lote mínimo" cuando se utilice cualquiera de las otras 2 opciones para el cálculo del tamaño de lote

- LotsizeStep -> vincula el tamaño del lote al saldo o al capital. Por lo tanto, LotsizeStep=1000 significaría: 0,01 lotes por cada 1000 de saldo. Por lo tanto, un saldo de 3000 equivaldría a 0,03 lotes.

- Riesgo máximo por estrategia -> La pérdida máxima (en %) cuando una estrategia alcanza su máximo drawdown histórico. Por lo tanto, el valor "2" significaría una pérdida máxima del 2 % si se alcanza el máximo drawdown histórico de esa estrategia.

- Establecer la reducción máxima diaria -> Aquí puede establecer una reducción máxima diaria permitida (en %). Si se alcanza, el EA cerrará todas las operaciones y órdenes pendientes y esperará al día siguiente. Esto es útil para empresas propias.

- Utilice el capital en lugar del saldo -> utilice el capital de la cuenta para calcular todos los valores de tamaño de lote

- OnlyUp -> esto evitará que el tamaño del lote disminuya después de las pérdidas (recuperación más agresiva pero más rápida después de las pérdidas)

- Verifique el margen libre antes de establecer operaciones -> Úselo cuando el EA tenga problemas para establecer operaciones en su corredor debido al margen bajo, mientras que hay margen suficiente

- AdjustLotsizeToVariableValues ​​-> esto ajustará el tamaño del lote a los niveles SL/TP ajustados (en caso de que el precio del oro cambie mucho)



NOTA: 

No utilizo ningún discurso de ventas del tipo "redes neuronales/inteligencia artificial de aprendizaje automático/ChatGPT/computadora cuántica/pruebas retrospectivas de línea recta perfecta", sino que ofrezco un sistema de comercio real y honesto  .

Basado en una metodología probada de desarrollo y ejecución en vivo.

Como desarrollador, tengo más de 15 años de experiencia en la creación de sistemas de comercio automatizados. Sé qué tiene potencial para funcionar y qué no. 

Creo sistemas honestos, con la mayor probabilidad de trading en vivo que coincida con los backtests, sin hacer trampas.


Comentarios 15
EShiN
284
EShiN 2025.09.14 10:07 
 

Another great EA by WIM, i have said too many honest and good things about WIM in his other product reviews, so im only leaving this review because i have used it for more than 6months and it has made profit after profit, waiting for a real DD from this EA hopefully it will stay in line with the backtest!

jimdog
818
jimdog 2025.06.13 16:37 
 

recommend

bi mo
226
bi mo 2025.05.17 02:24 
 

This is the reason why i keep buying Wim experts, well crafted, simple to use and manage your risk, signals matching live accounts, no manipulation of the signal funds, all the good stuff in a market full of scammers. Good to have serious and honest developers around.

Respuesta al comentario