VEGA BOT – El Asesor Experto Multiestrategia Definitivo para Seguir Tendencias


Bienvenido a Vega BOT, un potente Asesor Experto que integra múltiples metodologías profesionales de seguimiento de tendencia en un sistema flexible y altamente personalizable.

Tanto si es un trader principiante como un usuario algorítmico avanzado, Vega BOT le permite construir y optimizar su propio modelo de trading sin necesidad de programar.


Motor Multiestrategia – Diseñado para Todos los Mercados

Vega BOT está diseñado para funcionar de manera eficaz en cualquier condición de mercado y con los principales instrumentos financieros:

  • Forex

  • Oro

  • Índices

  • Criptomonedas

  • Cuentas Standard, Raw, ECN, Pro y Cent

Puede operar con confirmación multitemporal o utilizando un solo marco temporal. El EA se adapta perfectamente a distintos comportamientos del mercado y estilos de trading.


Más de 10 Setfiles Optimizados Incluidos

Comience a operar inmediatamente con más de diez setfiles estratégicos preconfigurados:

  • Estrategias de scalping

  • Modelos de ruptura (breakout)

  • Enfoques de seguimiento de tendencia

  • Sistemas basados en momentum

  • Métodos impulsados por volatilidad

Simplemente cargue un setfile y el EA estará listo para operar sin ajustes adicionales.


Cree su Propia Estrategia de Tendencia

Vega BOT permite una personalización completa para traders que desean un enfoque único y propio:

  • Definir la lógica de entrada

  • Combinar múltiples filtros

  • Ajustar el riesgo y la gestión de posiciones

  • Afinar las condiciones de salida

  • Guardar plantillas de estrategia personalizadas

Toda la personalización se realiza dentro del EA, sin conocimientos técnicos ni programación.


Seguridad Primero – Sin Martingala, Sin Grid, Sin Cobertura (Hedging)

El control del riesgo es el núcleo de Vega BOT.

El EA evita estrictamente todos los métodos de gestión monetaria de alto riesgo:

  • Sin martingala

  • Sin grid

  • Sin hedging

  • Siempre utiliza Stop Loss

  • Tamaño de posición totalmente controlado

  • Compatible con normas de firmas propietarias (prop firms)

Su cuenta permanece protegida incluso en periodos de alta volatilidad o movimientos inesperados del mercado.


Por Qué los Traders Eligen Vega BOT

  • Marco multiestrategia completo para seguir tendencias

  • Cero uso de martingala o grid

  • Incluye más de 10 setfiles listos para usar

  • Módulo integrado para construir estrategias

  • Rápido, ligero y altamente estable

  • Apto para principiantes y profesionales

  • Diseñado para un crecimiento sostenible a largo plazo


Ajustes Recomendados

  • Par: XAU

  • Marco temporal: M15

  • Balance: cualquiera (recomendado desde 1000 USD si desea mantener el riesgo ≤ 1%)

  • Configuración: descargue el setfile oficial en la sección Comments

  • Tipo de cuenta: Standard, Raw, ECN, Pro, Cent


Advertencia de Riesgo:

  • Asegúrese de comprender los riesgos antes de comprar el EA.

  • El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros (el EA también puede generar pérdidas).

  • Los backtests mostrados (por ejemplo, en capturas) están altamente optimizados y no pueden aplicarse directamente al trading real.

Mateusz Winter
409
Mateusz Winter 2025.12.15 19:01 
 

Knowing the fact that I bough Vega Bot from a well known developer on the MQL5 marketplace, Los is always available for support. This EA she is developing will be continuously improved and I believe it will be an EA that she continues working on. I highly recommend this EA as you will have a good trading algo and you have good support from her. Thanks

SEAN
190
SEAN 2025.12.11 01:29 
 

I have been working with Ms. Lo for some time now, and this is the second EA I have purchased from her. I have been running Vegabot on both gold and major currency pairs. So far, the win rate has been impressive. Compared to other EAs I have used, Vegabot stands out for its aggressive profit-locking strategy through tight trailing stops, which has proven particularly effective in the current volatile market conditions. Out of 10+ trades executed to date, I have experienced only one losing trade, with all others closing in profit. Regarding Ms. Lo, she is honest, straightforward, and clearly dedicated to her product. This is evident in her frequent updates to setfiles and her ongoing plans to add support for new trading pairs. While it is still early days and long-term performance remains to be seen, I will continue to monitor results and may update this review accordingly. Based on my experience so far—and considering the expertise she has accumulated—I believe Vegabot is one of her strongest EAs to date.

Nice Trader
2745
Aller Uja 2025.12.06 12:28 
 

I’m already using several other EAs from this developer and they have been very stable and reliable over the long term, so I decided to add Vega Bot to my portfolio as a long-term project as well. 💼📈

I really like the concept of Vega Bot – multi-strategy engine, strict risk control and no martingale/grid. The structure with different groups of setfiles makes it flexible for various markets and trading styles.

The communication with the developer is clear and honest. I asked about using Vega on Forex, and she explained that at the moment the recommended setfiles are mainly focused on metals and indices,

and that additional presets for Forex will be added in future updates. This kind of transparency gives me confidence. 👍

What I also appreciate is that, in my opinion, this is a “real EA from a real developer” – not just marketing hype. The backtests and shared results look realistic, not like those over-optimized “perfect curve” backtests you often see in scam projects.

There is no sign of manipulated history data or other tricks used just to show unbelievable equity curves. For me, this is a big plus. ✅

Right now I’m running Vega Bot on several 1,000 EUR demo accounts with the recommended settings from the developer, and in parallel I’m also testing my own optimized variations. I plan to let these tests run for at least 3–6 months to collect proper long-term data.

If needed, I will adjust my rating and review based on real performance – but for now I see solid potential as a long-term EA. 🚀

📌 Important note for both beginners and experienced traders: I always recommend testing any new EA on demo accounts first (or with very small risk) to understand its logic,

reliability and behaviour in live market conditions before putting serious capital behind it. No EA is a magic money machine – proper testing and risk management are essential.

Thank you for your work on this project – I’m looking forward to the upcoming Forex setfiles and future improvements! 🙏✨

ForexM
Marius Civilis
Asesores Expertos
Comercio totalmente automatizado de ForexM EA ForexM EA negocia acciones de acuerdo con un análisis de mercado profesional en tiempo real. Todas las órdenes colocadas son del tipo de ejecución de mercado y están bien ponderadas debido al trabajo en tiempo real de los analistas de mercado. EA viene con la configuración inicial mejor calificada y listo para usar. Características: - Negociación completamente automatizada. - Gestión de riesgos. - Funciona en cualquier número de instrumentos simul
Duende MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Asesores Expertos
¡Hola comerciantes! Les presento la Estrategia "Duende", Duende es un algoritmo que detecta patrones de diferentes niveles altos y bajos, donde se mantienen constantes para hacer buenas entradas, con un sistema de recuperación consultando varias cosas como breakeven, y cruces entre pares Ha demostrado controlar varias divisas sin problemas, con un potente control de novedades durante el mercado es posible gestionarlo con todos los símbolos que necesites Mi estrategia está optimizada para "Tod
Venom Us30 Scalp
Antoine Melhem
5 (8)
Asesores Expertos
Venom US30 Scalp – Scalping de Precisión en US30 Potenciado por VENOM LABS EL EA QUE NUNCA QUEMARÁ TU CUENTA SIGNAL   :   https://www.mql5.com/en/signals/2339304 Para brokers con una zona horaria diferente (como Exness), por favor configure la última entrada en TRUE si su broker no está en GMT+3. Utilice solamente el marco de tiempo de  H1 minutos. ️ Advertencia : Configuraciones incorrectas de zona horaria o marco de tiempo pueden afectar el funcionamiento del EA. PRECIO INICIAL SOLO POR 24
Blue Bird MT5
Ismail Babaoglu
Asesores Expertos
BlueBird EA - Sistema de Cobertura de Cuadrícula Adaptativa Dinámica BlueBird EA representa una nueva era de automatización basada en cuadrículas, que combina el conocimiento de la volatilidad, el seguimiento adaptativo de tendencias y la gestión inteligente del capital. Si busca un sistema de rejilla dinámico y totalmente autónomo capaz de capturar tanto tendencias como correcciones, BlueBird EA es su compañero de trading definitivo. Visión general BlueBird EA es un sistema de trading de rejil
EA Catcher of paranormal activity GBPUSD m15
Sergey Demin
Asesores Expertos
Asesor totalmente automático, GBPUSD . Marco de tiempo m15 . Terminal MT5 ChatGPT O1 analizó en profundidad todas las cotizaciones GBPUSD que descargué de plazos altos, con el fin de encontrar una estrategia segura ; identificado actividad paranormal de esta herramienta. El asesor rastrea tales actividades atípicas del GBPUSD y reaccionará inmediatamente tratando de entrar en la dirección opuesta. Cada orden está protegida por un stop loss . Una orden puede dividirse en un máximo de tres órden
Grid Averaging Pro MT5
Mean Pichponreay
Asesores Expertos
Grid Averaging Pro es una combinación de Grid Trading y Cost Averaging con un sofisticado algoritmo y cobertura integrada para proteger la caída de su cuenta. Una vez que su operación inicial se mueve en territorio negativo, el mecanismo de recuperación se pondrá en marcha y colocará órdenes de mercado consecutivas en la misma dirección, todas las cuales se cerrarán con un beneficio combinado o aproximadamente un punto de equilibrio. Enlaces del producto Descripción completa en inglés : [USER G
Guard Scalper
Entus Sofian
Asesores Expertos
Guard Scalper EA es un Robot Scalper basado en el análisis de la tendencia del mercado. Guard Scalper EA buscará entradas potenciales de alta probabilidad como disparador para entrar en el mercado. Guard Scalper EA es bueno para pares con spreads bajos como EURUSD, GBPUSD, o USDJPY. Recomendación : Por favor, añada y ejecute el Guard Scalper EA en pares con spreads bajos como EURUSD, GBPUSD, o USDJPY en marcos de tiempo M5. Puede ejecutar en que los pares simultanuously Atención : Usted puede c
Orbit Rage Final 2
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Asesores Expertos
Note : i only sell this EA on MQL5, any other sellers is fake. Orbit Rage Final, una estrategia de trading de vanguardia meticulosamente diseñada en torno al enfoque de velas alcistas/bajistas y el análisis de divergencias. Esta poderosa herramienta está diseñada para permitirle dar forma a la vida que desea. Para embarcarse en este viaje transformador, simplemente descárguela e intégrela a la perfección en su plataforma MetaTrader 4 colocándola en la carpeta de asesores expertos. Orbit Rage Fi
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Asesores Expertos
Experto forex profesional Gyroscope ( para los pares EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) que analiza el mercado utilizando el índice de ondas de Elliot. La teoría de las ondas de Elliott es la interpretación de los procesos en los mercados financieros a través de un sistema de modelos visuales (ondas) en los gráficos de precios. El autor de la teoría, Ralph Elliott, identificó ocho variantes de ondas alternas (de las cuales cinco está
Neuro Start
Dmytryi Voitukhov
4.75 (4)
Asesores Expertos
UPD:   https://t.me/mql5_neuroExt   актуальная версия и обсуждение. - para las bases de formación creadas con éxito, proporcionaré un asesor para uso temporal sin cargo. - Las bases de formación se establecerán a medida que avanza la formación. - el entrenamiento requiere aproximadamente 20 épocas. Porque el Asesor Experto consume muchos recursos y el mercado no puede procesarlo: se ha introducido el parámetro TypeOfWork con el valor de mercado. ¡Debe cambiarse a cualquier otro valor deseado! ¡
FREE
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Asesores Expertos
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
EA Forex Scalping
Lo Thi Mai Loan
5 (3)
Asesores Expertos
EA Forex Scalping es un Asesor Experto diseñado específicamente para tres pares de divisas principales: EURUSD, USDJPY y GBPUSD. Señales Solo queda 1 copia de 10 a este precio. Próximo precio: $699.99 Disponible para MT4 y MT5 No usa grid, martingala, IA, redes neuronales ni arbitraje. Cada operación tiene un Stop Loss (SL) fijo, que varía según el par. El beneficio se asegura mediante un Trailing Stop. Este EA lleva más de 6 meses funcionando en cuentas reales Permite ajustes para trading con
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es un multi-moneda de próxima generación multi-timeframe E
DUO Gold BitCoin ict optimal
Damiem Marchand De Campos
Asesores Expertos
EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Este Asesor Experto ha sido diseñado, desarrollado y optimizado especialmente para su propio uso. Este es un potente Asesor Experto (EA) para aprovechar las mejores y mayores oportunidades en el símbolo GOLD or BITCOIN, en todas las fases de la tendencia, de principio a fin, en el marco temporal H1 y en la plataforma MT5. Impresionante precisión, rendimiento y consistencia en backtests durante los últimos 3 años. El EA trabaja como un cazador, un francotirador, an
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Gold Crazy EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio de Oro H1/ EU M15. Utiliza algunos indicadores para encontrar la buena entrada. Y se puede establecer SL o puede DCA si lo desea. Puede ser un Scalping o una cuadrícula / Martingala dependerá de su configuración. Este EA puede Auto lote por Balance, establecer el riesgo por el comercio. También puede establecer TP / SL para el comercio earch o para la cesta del comercio. - RSI_PERIOD - si = -1, entonces la estrategia po
GER40 Nova AI
Yusuke Matsuya
Asesores Expertos
GER40 NovaAI - La IA que comercia más allá de las emociones humanas . Se eliminan la "Duda", el "Miedo" y la "Avaricia". Comienza una nueva era regida por la lógica pura y la precisión. GER40 NovaAI es una IA de trading totalmente autónoma construida exclusivamente para el DAX40 (GER40). Tras miles de horas de optimización, filtra el ruido del mercado y se centra únicamente en el núcleo de la rentabilidad. Deja que la IA tome las decisiones y haz crecer tu capital con la razón, no con la emoc
Bolic Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Asesores Expertos
Bolic Eagle EA - Algoritmo avanzado de trading basado en el indicador Parabolic SAR Visión general Bolic Eagle EA es una sofisticada solución algorítmica de trading diseñada para operadores que buscan un sistema altamente adaptable y automatizado basado en el indicador Parabolic SAR. Este Asesor Experto (EA) está diseñado para identificar y sacar provecho de los retrocesos del mercado utilizando la precisión del SAR Parabólico, mejorado con herramientas opcionales de confirmación de tendencias
Gold Trade Pro MT5
Profalgo Limited
4.26 (35)
Asesores Expertos
Promoción de lanzamiento! ¡Solo quedan unas pocas copias a 449 $! Próximo precio: 599$ Precio final: 999$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here Live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set File JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro se une al club de Gold Trading EA, pero con u
GoldenRatioX
Serhii Sharlai
Asesores Expertos
GoldenRatioX - Oro Scalping, refinado a la perfección GoldenRatioX es una plataforma potente e intuitiva para operar con oro a alta velocidad, diseñada específicamente para scalpers y operadores activos que operan al filo de los segundos y pretenden exprimir al máximo cada movimiento de los precios. Después de la compra, por favor, asegúrese de ponerse en contacto conmigo para recibir la configuración. ¿Por qué el oro? El oro es más que un activo. Es un instrumento muy líquido y volátil, con ni
RitzEAnehaGoodWill
Syamsurizal Dimjati
Asesores Expertos
lee esto hasta el final Descripción del Asesor Experto: XAUUSD Reversal Pattern EA (EAneha GoodWill) Nota Importante : No martingala, promedio o rejilla Altamente dependiente de la calidad de ejecución y spreads bajos XAUUSD Reversal Pattern EA es un avanzado robot de trading automatizado desarrollado específicamente para operar con XAUUSD (Oro vs USD) en el marco temporal M30 . Utiliza una sólida combinación de patrones de velas , indicadores de volatilidad/volumen y filtros de osciladores para
Outro
Manuel Gonzales
5 (3)
Asesores Expertos
" Outro " es un experto en trading automatizado " multi símbolo " que requiere que el trader realice pruebas en el par de su elección y modifique las entradas según su conveniencia. Este Asesor Experto ha sido diseñado con entradas no optimizadas, y utiliza un sistema Martingala para la gestión de riesgos. Es muy importante leer la   publicación del blog   antes de comenzar. Entra al grupo privado. Outro utiliza dos indicadores principales, Índice de Fuerza Relativa y el Oscilador estocástico ,
FREE
GoldPowerV2
Armel Tacdol Del Rosario
Asesores Expertos
Gold PowerV2 es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio de oro y cualquier par de divisas. Es una estrategia muy conservadora y puede comenzar con un capital mínimo de $1000. El funcionamiento se basa en la apertura de órdenes utilizando el indicador RSI, por lo tanto el EA trabaja de acuerdo a la estrategia "Follow Trend", lo que significa seguir la tendencia. También está la estrategia de apertura de límite de compra/venta que es muy eficaz en el comercio de Oro (opcional).
EXPERTteam
Netanel Kahan Abuluf
Asesores Expertos
Expert XAU es un robot de trading avanzado, centrado en la precisión y diseñado exclusivamente para XAUUSD en el marco temporal de 1h. Este EA utiliza una lógica propia para identificar oportunidades de compra de alta calidad, ejecutar operaciones con precisión calculada y gestionar el riesgo de forma dinámica, todo ello manteniendo los detalles de la estrategia en privado para proteger su ventaja competitiva. Características principales: - 100% automatizado - Entradas largas de alta probabili
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Asesores Expertos
El Fractal Trend Master es uno de los Asesores Expertos más poderosos y sofisticados del mercado, diseñado para proteger el capital de los traders mientras maximiza las oportunidades de obtener beneficios. Basado en la metodología reconocida de Bill Williams , este EA utiliza tres herramientas esenciales de análisis técnico: el indicador Alligator , los fractales y el oscilador Gator , creando un marco sólido y preciso para identificar y seguir tendencias de mercado. Este EA fue diseñado con un
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Murray Grid EA
Dzmitry Kurylenka
Asesores Expertos
Murray Grid EA: Trading Avanzado con Niveles Murray y Estrategia de Grid Murray Grid EA es un robot de trading profesional que combina la precisión de los Niveles Matemáticos de Murray con el poder de una estrategia de trading en grid. Está diseñado para identificar niveles clave de soporte y resistencia y ejecutar operaciones con alta precisión, mientras que un sistema de grid incorporado ayuda a promediar posiciones y maximizar el potencial de beneficio durante los mercados con tendencia. Car
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Asesores Expertos
Esta estrategia fue aprendida de Stormer para ser utilizada en B3. Básicamente, 15 minutos antes de cerrar el mercado, comprobará el RSI y decidirá si abrirá una posición. Esta estrategia no define un stop loss. Si el take profit alcanza el precio de entrada, cerrará la posición en el mercado. Lo mismo ocurre si se alcanza el número máximo de días. Es creado para los brasileños, por lo que toda la configuración está en portugués. Lo sentimos Las activaciones permitidas se han fijado a 50.
Kintech Gold
Doan Van Hai
Asesores Expertos
Following our guide, you will gain more than you lose. EA para largo plazo. Beneficio estable - riesgo mínimo. Símbolo: XAUUSD Adjuntar a cualquier marco de tiempo Depósito mínimo: 3000$ - Calcular el beneficio por mes Señal en vivo: https: //www.mql5.com/en/signals/2080910?source=Site+Signals+My EA instrucción de entrada: 1. Con XAU 2 dígitos (por ejemplo: 1843.23) por favor, establezca - Entrada [3. Max spread]: 55 - Entrada [ 9. Punto de paso]: 100 2. Con XAU 3 dígitos (ej: 1843.235) por fav
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Asesores Expertos
Quantum Bitcoin EA   : ¡No existe nada imposible, solo es cuestión de descubrir cómo hacerlo! Adéntrese en el futuro del trading   de Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , la última obra maestra de uno de los principales vendedores de MQL5. Diseñado para traders que exigen rendimiento, precisión y estabilidad, Quantum Bitcoin redefine lo que es posible en el volátil mundo de las criptomonedas. IMPORTANTE:   Luego de la compra envíame un mensaje privado para recibir el manual de instalación y
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Asesores Expertos
AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Asesores Expertos
Por primera vez en esta plataforma | Un EA que entiende el mercado Por primera vez en esta plataforma, un Asesor Experto (EA) utiliza todo el poder de Deep Seek. Combinado con la estrategia Dynamic Reversal Zoning, se crea un sistema que no solo detecta los movimientos del mercado, sino que los comprende. Señal en vivo __________ Configuración Temporalidad: H1 Apalancamiento: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Broker: cualquiera Esta combinación de Deep Seek y la estrategia de rev
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Asesores Expertos
Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]     Características Principales
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Asesores Expertos
VIERNES NEGRO 50% DE DESCUENTO - NANO MACHINE GPT Precio regular: $997 a Viernes Negro: $498.50 (El precio con descuento se reflejará durante la promoción.) Inicio de la venta: 27 de noviembre de 2025 - evento de Viernes Negro por tiempo limitado. Sorteo del Viernes Negro: Todos los compradores de Nano Machine GPT durante el evento del Viernes Negro pueden participar en un sorteo aleatorio para ganar: 1 x activación de Syna 1 x activación de AiQ 1 x activación de Mean Machine GPT Cómo particip
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Asesores Expertos
EA de Quantum Baron Hay una razón por la que al petróleo se le llama oro negro, y ahora, con Quantum Baron EA, puede acceder a él con una precisión y confianza inigualables. Diseñado para dominar el mundo de alto octanaje de XTIUSD (petróleo crudo) en el gráfico M30, Quantum Baron es su arma definitiva para subir de nivel y operar con precisión de élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. con descuen
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
4.89 (19)
Asesores Expertos
MultiWay EA es un sistema de trading automático inteligente y eficiente, basado en una poderosa estrategia de reversión a la media. Gracias a la amplia diversificación en nueve pares de divisas correlacionados (e incluso algunos típicamente “tendenciales”) — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP y GBPCAD — capta los retrocesos de precio hacia la media después de fuertes impulsos direccionales. Después de la compra, envíame un mensaje privado para recibir las instruccion
GoldSky
Alno Markets Ltd
2.14 (7)
Asesores Expertos
Bienvenido a       GoldSKY EA   es un programa de trading intradía de alto rendimiento para XAUUSD (oro). Desarrollado por nuestro equipo, está diseñado para…       ¡Cuentas corrientes, cuentas profesionales financiadas y llamadas profesionales!     IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.  0 left at $499, 1 copy left at $599, next price $699, final price $1999 See all Performance here:   https://www.mql5.com/en
The Infinity EA MT5
Abhimanyu Hans
3.75 (61)
Asesores Expertos
Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD, XAUUSD y AUDCAD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en inteligencia artificial de análisis de datos
AI Map
Saeid Soleimani
3.75 (4)
Asesores Expertos
Sistema de Trading AI MAP Sistema de Trading AI MAP AI MAP es un Asesor Experto automatizado diseñado para analizar las condiciones del mercado y ejecutar operaciones basadas en lógica algorítmica. El sistema utiliza un marco analítico de múltiples capas para evaluar la acción del precio, el volumen y el sentimiento del mercado sin intervención manual. Monitoreo en vivo (+ 3 meses)    || Grupo de chat    Arquitectura del Sistema El EA incorpora módulos de procesamiento especializados para mane
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.56 (25)
Asesores Expertos
Aria Connector EA – V4 (Máquina de Aprendizaje + Modelo de Aprendizaje XGBoost +112 IAs Pagadas y Gratuitas + Sistema de Votación + Prompts Externos y Editables) Mientras que la mayoría de EAs en el mercado afirman usar "IA" o "redes neuronales" pero en realidad solo ejecutan scripts básicos, Aria Connector EA V4 redefine lo que significa el trading verdaderamente impulsado por IA. Esto no es teoría, no es marketing exagerado, es una conexión directa y verificable entre tu plataforma MetaTrade
One Man Army
Ihor Otkydach
5 (7)
Asesores Expertos
Sin exageraciones ni riesgos imprudentes. Con una reducción mínima del drawdown: **One Man Army** es un sistema de trading multimoneda diseñado tanto para el trading personal como para el trading con firmas Prop. Sigue una estrategia de scalping basada en correcciones y reversiones del mercado a corto y mediano plazo, operando mediante órdenes limitadas pendientes. Este bot no adivina la dirección del mercado: entra en los mejores niveles posibles con alta precisión. Exactamente como te gusta.
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (136)
Asesores Expertos
El Robot Bitcoin MT5 está diseñado para ejecutar operaciones con Bitcoin con una eficiencia y precisión sin precedentes. Desarrollado por un equipo de operadores y desarrolladores experimentados, nuestro Bitcoin Robot emplea un sofisticado enfoque algorítmico (acción del precio, tendencia, así como dos indicadores personalizados) para analizar el mercado y ejecutar operaciones rápidamente con un marco de tiempo M5 , asegurando que nunca se pierda oportunidades lucrativas. Sin rejilla, sin marti
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
4 (8)
Asesores Expertos
Precio: 606$ -> 808$ Guía práctica :  Manual ENEA mt5 – Cambio de régimen + GPT5 con Modelos Ocultos de Márkov (HMM) ENEA mt5 es un algoritmo de trading totalmente automatizado y de última generación que combina la potencia de la inteligencia artificial en forma de ChatGPT-5 con el análisis estadístico preciso de un Modelo Oculto de Márkov (HMM). Supervisa el mercado en tiempo real, identificando incluso estados de mercado complejos y difíciles de detectar (regímenes) y ajustando dinámicament
EA Forex Scalping
Lo Thi Mai Loan
5 (3)
Asesores Expertos
EA Forex Scalping es un Asesor Experto diseñado específicamente para tres pares de divisas principales: EURUSD, USDJPY y GBPUSD. Señales Solo queda 1 copia de 10 a este precio. Próximo precio: $699.99 Disponible para MT4 y MT5 No usa grid, martingala, IA, redes neuronales ni arbitraje. Cada operación tiene un Stop Loss (SL) fijo, que varía según el par. El beneficio se asegura mediante un Trailing Stop. Este EA lleva más de 6 meses funcionando en cuentas reales Permite ajustes para trading con
Titan Breaker EA
Lo Thi Mai Loan
5 (3)
Asesores Expertos
Bienvenido a TITAN BREAKER EA AVISO IMPORTANTE Solo hay un número limitado de copias disponibles al precio actual El precio aumentará pronto a $1599.99 Señal en vivo – US30, NAS100 Acerca de TITAN BREAKER EA TITAN BREAKER EA es un sistema de trading avanzado desarrollado combinando las estrategias principales de tres EAs diferentes diseñados para US30 y NASDAQ. Ha sido refinado y mejorado para convertirse en una nueva estrategia a largo plazo. El sistema está diseñado para lograr una tasa de g
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Asesores Expertos
Venta flash durante 24 horas - ¡Solo $199.99!  "HFT Pass Prop Firms" es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para participar en el desafío HFT, operando con el par US30. Para conocer más Asesores Expertos e Indicadores destacados, visita: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Soy Los, por favor suscríbete para recibir más actualizaciones: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ ¿Qué es HFT? La negociación de alta frecuencia (HFT) es un método de negociación
Golden Blitz MT5
Lo Thi Mai Loan
4.38 (13)
Asesores Expertos
EA Golden Blitz– Una solución segura y efectiva para el trading de oro  ¡Promoción de lanzamiento!  ¡Solo quedan 1 copias al precio actual!  Próximo precio: $999.99 Precio final: $1999.99  Versión para MT4 ¡Hola! Soy EA Gold Blitz , el segundo asesor experto (EA) de la familia Diamond Forex Group, diseñado específicamente para operar con oro (XAU/USD). Con características excepcionales y un enfoque prioritario en la seguridad, prometo ofrecer una experiencia de trading de oro sostenible y efect
Gold Trend Scalping MT5
Lo Thi Mai Loan
4.11 (9)
Asesores Expertos
Bienvenido a Gold Trend Scalping PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: Próximo precio: $899.99 Precio final: $1999.99  Gold Trend Scalping es el primer EA que he diseñado específicamente para el oro. El EA utiliza una estrategia de trading siguiendo la tendencia basada en marcos de tiempo más grandes. Emplea un super trend para detectar la tendencia principal del marco de tiempo más grande y luego abre operaciones en marcos de tiempo más pequeños. El EA siempre utiliza un stop loss fijo para cada operació
Bitcoin Scalping MT5
Lo Thi Mai Loan
5 (6)
Asesores Expertos
Presentamos Bitcoin Scalping MT4/MT5 – El EA inteligente para el trading de criptomonedas PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan 3 copias al precio actual! Precio final: $3333.33 BONUS - COMPRA BITCOIN SCALPING DE POR VIDA Y OBTÉN GRATIS EA EURUSD Algo Trading (2 cuentas) => ¡Consulta en privado para más detalles! SEÑAL EN VIVO DEL EA Versión MT4 ¿Por qué Bitcoin es importante hoy? Bitcoin se ha convertido en algo más que una moneda digital: es una revolución financiera. Como el pionero de la
EurUsd Algo Trading
Lo Thi Mai Loan
5 (2)
Asesores Expertos
El trading algorítmico EURUSD es un EA simple pero altamente efectivo en la plataforma MT5. Este EA está específicamente diseñado para el par de divisas más estable del mundo, EURUSD. El EA utiliza una estrategia de trading diario, en la que el 90% de las operaciones se cierran en unas pocas horas. Se enfoca en identificar niveles clave en el marco temporal H1 para encontrar puntos de entrada y establecer niveles de Stop Loss (SL) predefinidos y adecuados. El EA incluye una función de trailing
