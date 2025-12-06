Vega Bot
- Asesores Expertos
- Lo Thi Mai Loan
- Versión: 1.2
- Actualizado: 15 diciembre 2025
- Activaciones: 10
AVISO IMPORTANTE:
- Solo hay un número limitado de copias disponibles al precio actual.
- El precio pronto aumentará a $1999.99.
VEGA BOT – El Asesor Experto Multiestrategia Definitivo para Seguir Tendencias
Bienvenido a Vega BOT, un potente Asesor Experto que integra múltiples metodologías profesionales de seguimiento de tendencia en un sistema flexible y altamente personalizable.
Tanto si es un trader principiante como un usuario algorítmico avanzado, Vega BOT le permite construir y optimizar su propio modelo de trading sin necesidad de programar.
Motor Multiestrategia – Diseñado para Todos los Mercados
Vega BOT está diseñado para funcionar de manera eficaz en cualquier condición de mercado y con los principales instrumentos financieros:
-
Forex
-
Oro
-
Índices
-
Criptomonedas
-
Cuentas Standard, Raw, ECN, Pro y Cent
Puede operar con confirmación multitemporal o utilizando un solo marco temporal. El EA se adapta perfectamente a distintos comportamientos del mercado y estilos de trading.
Más de 10 Setfiles Optimizados Incluidos
Comience a operar inmediatamente con más de diez setfiles estratégicos preconfigurados:
-
Estrategias de scalping
-
Modelos de ruptura (breakout)
-
Enfoques de seguimiento de tendencia
-
Sistemas basados en momentum
-
Métodos impulsados por volatilidad
Simplemente cargue un setfile y el EA estará listo para operar sin ajustes adicionales.
Cree su Propia Estrategia de Tendencia
Vega BOT permite una personalización completa para traders que desean un enfoque único y propio:
-
Definir la lógica de entrada
-
Combinar múltiples filtros
-
Ajustar el riesgo y la gestión de posiciones
-
Afinar las condiciones de salida
-
Guardar plantillas de estrategia personalizadas
Toda la personalización se realiza dentro del EA, sin conocimientos técnicos ni programación.
Seguridad Primero – Sin Martingala, Sin Grid, Sin Cobertura (Hedging)
El control del riesgo es el núcleo de Vega BOT.
El EA evita estrictamente todos los métodos de gestión monetaria de alto riesgo:
-
Sin martingala
-
Sin grid
-
Sin hedging
-
Siempre utiliza Stop Loss
-
Tamaño de posición totalmente controlado
-
Compatible con normas de firmas propietarias (prop firms)
Su cuenta permanece protegida incluso en periodos de alta volatilidad o movimientos inesperados del mercado.
Por Qué los Traders Eligen Vega BOT
-
Marco multiestrategia completo para seguir tendencias
-
Cero uso de martingala o grid
-
Incluye más de 10 setfiles listos para usar
-
Módulo integrado para construir estrategias
-
Rápido, ligero y altamente estable
-
Apto para principiantes y profesionales
-
Diseñado para un crecimiento sostenible a largo plazo
Ajustes Recomendados
-
Par: XAU
-
Marco temporal: M15
-
Balance: cualquiera (recomendado desde 1000 USD si desea mantener el riesgo ≤ 1%)
-
Configuración: descargue el setfile oficial en la sección Comments
-
Tipo de cuenta: Standard, Raw, ECN, Pro, Cent
Advertencia de Riesgo:
-
Asegúrese de comprender los riesgos antes de comprar el EA.
-
El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros (el EA también puede generar pérdidas).
-
Los backtests mostrados (por ejemplo, en capturas) están altamente optimizados y no pueden aplicarse directamente al trading real.
Knowing the fact that I bough Vega Bot from a well known developer on the MQL5 marketplace, Los is always available for support. This EA she is developing will be continuously improved and I believe it will be an EA that she continues working on. I highly recommend this EA as you will have a good trading algo and you have good support from her. Thanks