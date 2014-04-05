Wick Assassin Gold and Forex

Wick Assassin - Präziser Preisaktionsindikator

Wick Assassin ist ein preisaktionsgesteuerter Handelsindikator, der entwickelt wurde, um hochwahrscheinliche Umkehrungen auf wichtigen Entscheidungsebenen zu identifizieren, indem er nichts anderes als die rohe Marktstruktur verwendet. Er wurde für Händler entwickelt, die verstehen, dass der Preis sich nicht zufällig bewegt, sondern auf Liquidität, gescheiterte Fortsetzungen und institutionelle Ablehnung reagiert.

Dieser Indikator konzentriert sich auf ein sehr spezifisches und wiederholbares Marktverhalten: wenn der Preis versucht, sich von demselben Niveau aus fortzusetzen, Liquidität mit Hilfe eines Dochts einfängt und dann entschieden umkehrt. Wick Assassin hebt diese Momente automatisch hervor und stellt sie in einem klaren, ablenkungsfreien Format dar.

Kernkonzept hinter Wick Assassin

Märkte halten oft an wichtigen Kursniveaus inne. Wenn der Kurs dieses Niveau wieder erreicht, versucht eine Seite des Marktes in der Regel, den Kurs fortzusetzen. Wenn dieser Versuch fehlschlägt und einen Docht der Zurückweisung hinterlässt, ist dies oft ein Zeichen dafür, dass stärkere Marktteilnehmer in den Markt eingetreten sind.

Wick Assassin erkennt genau dieses Szenario durch Analyse:

- Körperausrichtung zwischen aufeinanderfolgenden Kerzen
- Gescheiterte Fortsetzung auf demselben Kursniveau
- Eindeutige Dochtabstoßung in die entgegengesetzte Richtung
- Unmittelbare Verlagerung der Kontrolle bei Kerzenschluss bestätigt

Wenn alle Bedingungen zusammentreffen, gibt der Indikator ein präzises Kauf- oder Verkaufssignal aus und zeigt ein prognostiziertes Take-Profit-Niveau an, das auf einem festen Risiko-Ertrags-Modell basiert.

Keine Indikatoren. Keine Verzögerung. Kein Neulackieren. Nur reine Ausführungslogik.

Warum dies bei Gold außerordentlich gut funktioniert

Gold ist eines der am stärksten liquiditätsgetriebenen Instrumente auf dem Markt. Es produziert häufig aggressive Dochte, Stop-Hunts und falsche Fortsetzungen, bevor es seine eigentliche Bewegung macht. Diese Eigenschaften machen Gold zu einem idealen Instrument für die Logik von Wick Assassin.

Goldhändler haben aufgrund von Volatilität und gefälschten Ausbrüchen oft Probleme mit dem Einstieg. Wick Assassin filtert dieses Rauschen heraus, indem er abwartet:

- Der Preis scheitert auf demselben Niveau
- Liquidität wird über Dochte absorbiert
- Bestätigung bei Kerzenschluss

Dies macht ihn besonders effektiv für den XAUUSD im unteren und mittleren Zeitrahmen, wo Präzision und Timing am wichtigsten sind.

Gleichermaßen effektiv bei Devisenpaaren

Wick Assassin wurde zwar speziell für den Goldhandel entwickelt, funktioniert aber nahtlos mit wichtigen und weniger wichtigen Devisenpaaren. Instrumente wie EURUSD, GBPUSD, USDJPY und Indizes, die eine klare Intraday-Struktur aufweisen, reagieren sehr gut auf diese Logik.

Da sich der Indikator auf das Kursverhalten und nicht auf Indikatoren oder Oszillatoren stützt, passt er sich auf natürliche Weise an unterschiedliche Marktbedingungen und Volatilitätsprofile an.

Entwickelt für echte Trader

Wick Assassin wurde mit Blick auf die Ausführung entwickelt:

- Klare Kauf- und Verkaufspfeile, die direkt auf die Signalkerze gezeichnet werden
- Sauber gezeichnete Take-Profit-Levels, die mit jedem Signal verknüpft sind
- Einstellbares Risiko-Ertrags-Verhältnis
- Optimiert, um Chartverzögerungen und Unordnung zu vermeiden
- Kein Repainting - Signale erscheinen erst nach Kerzenschluss

Dadurch eignet er sich für diskretionäre Händler, Scalper, Intraday-Händler und sogar für algorithmische Händler, die ein bewährtes Price-Action-Modell automatisieren möchten.

Für wen dieser Indikator geeignet ist

Wick Assassin ist ideal für Trader, die:

- saubere Charts bevorzugen
- mit Preisaktionen anstatt mit Indikatoren handeln
- sich auf präzise Einstiege konzentrieren
- mit Gold oder wichtigen Devisenpaaren handeln
- wiederholbare, regelbasierte Setups wünschen

Es ist nicht dafür gedacht, Tops und Bottoms zu erraten. Es wurde entwickelt, um gescheiterte Fortsetzungen und Liquiditätsfallen auszunutzen - die gleichen Ineffizienzen, nach denen professionelle Händler suchen.


