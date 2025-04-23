EA Forex Scalping
- Asesores Expertos
- Lo Thi Mai Loan
- Versión: 1.1
- Actualizado: 3 noviembre 2025
- Activaciones: 10
EA Forex Scalping es un Asesor Experto diseñado específicamente para tres pares de divisas principales: EURUSD, USDJPY y GBPUSD.
Disponible para MT4 y MT5
No usa grid, martingala, IA, redes neuronales ni arbitraje.
Cada operación tiene un Stop Loss (SL) fijo, que varía según el par.
El beneficio se asegura mediante un Trailing Stop.
Este EA lleva más de 6 meses funcionando en cuentas reales
Permite ajustes para trading con cuentas de fondeo (prop firm).
Recomendaciones:
Pares: EURUSD, USDJPY, GBPUSD
Marco temporal: H1
Compatible con todos los tipos de cuenta (Raw o Standard)
Broker recomendado: ICM Standard o Raw
Asistencia remota gratuita
Usar con VPS para funcionamiento 24/7
Funciona con cualquier apalancamiento (mínimo 1:30)
Probar primero en cuenta demo
No se requiere depósito mínimo, pero se recomienda al menos $100
Nota:
Este EA no usa ChatGPT, IA ni elementos ficticios como hacen otros vendedores.
No garantiza ganancias constantes ni 100% de efectividad.
Como desarrollador real, uso cuentas reales y acepto pérdidas en ciertos periodos.
Recomiendo evaluar el EA durante al menos 3 a 6 meses.
EA has been working on my live account for 3 months. Consistently profitable (even though it caused an initial drawdown when first installed, the losses were recovered in a short period).