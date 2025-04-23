EA Forex Scalping

EA Forex Scalping es un Asesor Experto diseñado específicamente para tres pares de divisas principales: EURUSD, USDJPY y GBPUSD.

Señales

Solo queda 1 copia de 10 a este precio.

Próximo precio: $699.99

Disponible para MT4 y MT5


No usa grid, martingala, IA, redes neuronales ni arbitraje.

Cada operación tiene un Stop Loss (SL) fijo, que varía según el par.

El beneficio se asegura mediante un Trailing Stop.

Este EA lleva más de 6 meses funcionando en cuentas reales

Permite ajustes para trading con cuentas de fondeo (prop firm).


Recomendaciones:

Pares: EURUSD, USDJPY, GBPUSD

Marco temporal: H1

Compatible con todos los tipos de cuenta (Raw o Standard)

Broker recomendado: ICM Standard o Raw

Asistencia remota gratuita

Usar con VPS para funcionamiento 24/7

Funciona con cualquier apalancamiento (mínimo 1:30)

Probar primero en cuenta demo

No se requiere depósito mínimo, pero se recomienda al menos $100


Nota:

Este EA no usa ChatGPT, IA ni elementos ficticios como hacen otros vendedores.

No garantiza ganancias constantes ni 100% de efectividad.

Como desarrollador real, uso cuentas reales y acepto pérdidas en ciertos periodos.

Recomiendo evaluar el EA durante al menos 3 a 6 meses.

Comentarios 3
Nicholas Arentz
33
Nicholas Arentz 2025.10.09 21:43 
 

EA has been working on my live account for 3 months. Consistently profitable (even though it caused an initial drawdown when first installed, the losses were recovered in a short period).

Ibrahim Siraz
800
Ibrahim Siraz 2025.08.07 09:59 
 

Los is one of the few honest sellers on MQL5. I’ve been using her 4 EAs, and all of them have been consistently profitable. None of her EAs are curve-fitted — their live performance is very similar to the backtests. After using them for a few months, I finally decided to write this. This is honestly some of the best you can get on MQL5. Your account won’t blow from a few losses, and it recovers quickly — then continues printing profits. Great work, Los. Keep moving forward!

_ Ming
60
_ Ming 2025.05.01 05:22 
 

Excellent EA, same as other EA from this buyer. Always have frequent TP. Although it may hit SL once for a while, but the SL is tight and the loss is easy to be recovered. Looking forward for long term result.

