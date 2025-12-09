Gold Blaster Smart Scalper EA

Blaster Gold EA es un robot de oro híbrido que combina entradas de precisión basadas en RSI con un scalper inteligente para obtener beneficios adicionales. Abre operaciones principales controladas con capas DCA fijas, cierre automático de beneficios, protección contra huecos y filtro de noticias opcional. Ultra seguro con modos de riesgo preestablecidos y control estricto de 1 operación principal + 1 scalper. Diseñado para la automatización estable XAUUSD con fuerte recuperación y flujo de beneficios consistente.

Cómo funciona,

RSI Two-Layer EA es un sistema de trading automatizado refinado y de alta precisión construido para traders que desean entradas consistentes, escalado inteligente y control de riesgo adaptable. Diseñado específicamente paraXAUUSD pero compatible con todos los símbolos principales, este EA utiliza unmotor de confirmación de doble RSI combinado con unsistema de promediación basado en capas para capturar ondas de tendencia y correctivas con precisión.

En su núcleo, el EA analiza el impulso del mercado utilizando dos filtros RSI que operan en diferentes marcos temporales o profundidades. La primera capa identifica el posible agotamiento de la tendencia o el cambio de impulso, mientras que la segunda capa confirma la señal para evitar el ruido y las entradas falsas. Sólo cuando ambas condiciones se alinean, el EA abre una operación limpia y de alta calidad.

Si el mercado continúa moviéndose en contra de la entrada inicial, el EA activa suSistema de Recuperación de Capa 2, un método de promediación controlada con límites de distancia y seguridad personalizables. Esto garantiza que las operaciones no se abran de forma cuadriculada, sino sólo cuando la estructura y las condiciones del RSI justifiquen una posición adicional. El resultado es una curva de renta variable más suave y muchas menos operaciones innecesarias.

El EA se adapta dinámicamente a losbrokers de oro de 2 y 3 decimales, garantizando un cálculo preciso de los pips, una colocación correcta de SL/TP y una estratificación fiable. Su motor interno lee automáticamente las especificaciones del broker, haciendo que la configuración se realice sin esfuerzo: sólo tiene que arrastrar, soltar y empezar.

Para facilitar la toma de decisiones, el sistema incluye unmedidor de beneficios en el gráfico, que muestra en tiempo real el beneficio flotante, el número de operaciones abiertas y el rendimiento basado en el ciclo. Esto ofrece a los usuarios una transparencia total sin necesidad de abrir indicadores adicionales.

La gestión del riesgo está en el centro del diseño. Puede elegir entrelotes fijos,lotes dinámicos basados en el equilibrio ylímites máximos de órdenes. Los niveles SL y TP siguen la lógica de la estructura RSI y pueden configurarse para ambas capas. El EA está optimizado para las condiciones modernas del mercado y es totalmente compatible con el probador de estrategias y las cuentas reales.

Tanto si se utiliza para entradas en tendencia, retests de ruptura o reversiones de pullback, el EA ofrece una operativa controlada y sistemática con un tiempo de pantalla mínimo. Esto lo hace ideal para los operadores que desean una estrategia RSI limpia, basada en reglas y mejorada con un escalado inteligente, sin martingalas imprudentes, sobreoperaciones o comportamiento aleatorio de la cuadrícula.

RSI EA de dos capas es rápido, ligero, fiable, y diseñado con código MQL5 limpio siguiendo las normas de validación del Mercado.



Retire sus ganancias como cada mes o cada semana que se recomienda



Depósito Mínimo- $ 500



VPSes bueno para la función EA continuamente.



*Ofertasólo para 10 días*



es gratis para just10 días