Renko Logic

MetaTrader 5 Renko Expert Advisor - Guía del usuario

Visión general

Este Asesor Experto implementa un completo sistema de trading basado en Renko con cálculo personalizado de ladrillos, presentación visual y lógica de trading automatizada.


-El EA sólo para Alquiler ilimitado Versión próximamente.

Características

1. Motor Renko

  • Cálculo Renko personalizado: Construido desde cero, sin necesidad de gráficos offline
  • Sin repintado: Utiliza sólo ladrillos Renko cerrados
  • Tamaño de ladrillo configurable: Establecido en puntos mediante parámetros de entrada
  • Formación de ladrillos en tiempo real: Detecta y crea automáticamente nuevos ladrillos

Elección del tamaño del ladrillo:

  • Pares principales de Forex: 50-150 puntos (5-15 pips para brokers de 5 dígitos)
  • Oro (XAUUSD): 100-300 puntos ($1-$3)
  • Índices bursátiles: Ajustar en función del valor en puntos
  • Cripto: 1000-5000 puntos (depende del precio)

Consejos para la gestión del riesgo

1. Selección del tamaño del ladrillo

  • Ladrillos más pequeños (50-100): Más señales, más operaciones, salidas más rápidas
  • Ladrillos más grandes (200-500): Menos señales, operaciones más largas, movimientos más grandes
  • Pruebe primero: Utilice el Probador de Estrategias para encontrar el tamaño óptimo

2. Tamaño del lote

  • Comience con el lote mínimo (0,01)
  • Calcular en función del tamaño de la cuenta y del tamaño del ladrillo
  • Considere que las salidas son inmediatas en el ladrillo opuesto

3. Selección de símbolos

  • Mejores resultados: Mercados en tendencia con movimientos direccionales claros
  • Evitar: Mercados alcistas (generan señales falsas)
  • Recomendado: XAUUSD durante sesiones de tendencia

4. Marco temporal

  • El EA funciona en CUALQUIER marco temporal
  • Recomendado: M15 para actualizaciones de precios más rápidas
  • La formación de ladrillos depende del movimiento del precio, no del marco temporal del gráfico

