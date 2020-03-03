Renko Logic
- Asesores Expertos
- Ahmed Mohammed Bakr Bakr
- Versión: 1.0
- Activaciones: 15
MetaTrader 5 Renko Expert Advisor - Guía del usuario
Visión general
Este Asesor Experto implementa un completo sistema de trading basado en Renko con cálculo personalizado de ladrillos, presentación visual y lógica de trading automatizada.
-El EA sólo para Alquiler ilimitado Versión próximamente.
Características
1. Motor Renko
- Cálculo Renko personalizado: Construido desde cero, sin necesidad de gráficos offline
- Sin repintado: Utiliza sólo ladrillos Renko cerrados
- Tamaño de ladrillo configurable: Establecido en puntos mediante parámetros de entrada
- Formación de ladrillos en tiempo real: Detecta y crea automáticamente nuevos ladrillos
Elección del tamaño del ladrillo:
- Pares principales de Forex: 50-150 puntos (5-15 pips para brokers de 5 dígitos)
- Oro (XAUUSD): 100-300 puntos ($1-$3)
- Índices bursátiles: Ajustar en función del valor en puntos
- Cripto: 1000-5000 puntos (depende del precio)
Consejos para la gestión del riesgo
1. Selección del tamaño del ladrillo
- Ladrillos más pequeños (50-100): Más señales, más operaciones, salidas más rápidas
- Ladrillos más grandes (200-500): Menos señales, operaciones más largas, movimientos más grandes
- Pruebe primero: Utilice el Probador de Estrategias para encontrar el tamaño óptimo
2. Tamaño del lote
- Comience con el lote mínimo (0,01)
- Calcular en función del tamaño de la cuenta y del tamaño del ladrillo
- Considere que las salidas son inmediatas en el ladrillo opuesto
3. Selección de símbolos
- Mejores resultados: Mercados en tendencia con movimientos direccionales claros
- Evitar: Mercados alcistas (generan señales falsas)
- Recomendado: XAUUSD durante sesiones de tendencia
4. Marco temporal
- El EA funciona en CUALQUIER marco temporal
- Recomendado: M15 para actualizaciones de precios más rápidas
- La formación de ladrillos depende del movimiento del precio, no del marco temporal del gráfico