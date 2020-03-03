Renko Logic

Visión general

MetaTrader 5 Renko Expert Advisor - Guía del usuario

Este Asesor Experto implementa un completo sistema de trading basado en Renko con cálculo personalizado de ladrillos, presentación visual y lógica de trading automatizada.





-El EA sólo para Alquiler ilimitado Versión próximamente.

Características

1. Motor Renko

Cálculo Renko personalizado : Construido desde cero, sin necesidad de gráficos offline

: Construido desde cero, sin necesidad de gráficos offline Sin repintado : Utiliza sólo ladrillos Renko cerrados

: Utiliza sólo ladrillos Renko cerrados Tamaño de ladrillo configurable : Establecido en puntos mediante parámetros de entrada

: Establecido en puntos mediante parámetros de entrada Formación de ladrillos en tiempo real: Detecta y crea automáticamente nuevos ladrillos

Elección del tamaño del ladrillo:

Pares principales de Forex : 50-150 puntos (5-15 pips para brokers de 5 dígitos)

: 50-150 puntos (5-15 pips para brokers de 5 dígitos) Oro (XAUUSD) : 100-300 puntos ($1-$3)

: 100-300 puntos ($1-$3) Índices bursátiles : Ajustar en función del valor en puntos

: Ajustar en función del valor en puntos Cripto: 1000-5000 puntos (depende del precio)

Consejos para la gestión del riesgo

1. Selección del tamaño del ladrillo

Ladrillos más pequeños (50-100) : Más señales, más operaciones, salidas más rápidas

: Más señales, más operaciones, salidas más rápidas Ladrillos más grandes (200-500) : Menos señales, operaciones más largas, movimientos más grandes

: Menos señales, operaciones más largas, movimientos más grandes Pruebe primero: Utilice el Probador de Estrategias para encontrar el tamaño óptimo

2. Tamaño del lote

Comience con el lote mínimo (0,01)

Calcular en función del tamaño de la cuenta y del tamaño del ladrillo

Considere que las salidas son inmediatas en el ladrillo opuesto

3. Selección de símbolos

Mejores resultados : Mercados en tendencia con movimientos direccionales claros

: Mercados en tendencia con movimientos direccionales claros Evitar : Mercados alcistas (generan señales falsas)

: Mercados alcistas (generan señales falsas) Recomendado: XAUUSD durante sesiones de tendencia

4. Marco temporal