¡¡¡!!! ¡NO COMPRE ESTE EA TODAVIA! ¡¡¡TODAVÍA ESTÁ EN DESARROLLO !!!

🔷 Sentinel MT5

Sentinel MT 5 es un Asesor Experto automatizado diseñado con un fuerte enfoque en el control de riesgos, la preservación del capital y la ejecución estable a través de las condiciones cambiantes del mercado.

El sistema ha sido desarrollado para operar con disciplina y consistencia, incorporando múltiples salvaguardas internas que adaptan su comportamiento cuando aumenta la presión del mercado. Sentinel MT5 prioriza la exposición controlada y la estabilidad de la cuenta frente a la operativa agresiva.

⚙️ Características principales

Compatible con MetaTrader 5

Opera con múltiples instrumentos y marcos temporales

Gestión automatizada de posiciones

Mecanismos avanzados de control de riesgos y márgenes

Protecciones integradas contra condiciones de mercado adversas

Tamaño de lote dinámico opcional basado en el saldo de la cuenta

Diseñado para la estabilidad operativa a largo plazo

🛡️ Gestión de riesgos

Sentinel MT5 supervisa continuamente las condiciones de la cuenta para ayudar a

evitar una tensión excesiva de los márgenes

limitar la exposición insostenible

adaptar el comportamiento de ejecución durante fases desfavorables del mercado

Este Asesor Experto está destinado a los operadores que priorizan la protección del capital y la solidez del sistema sobre los enfoques de alto riesgo.

Notas de uso

Recomendado para cuentas de cobertura

Parámetros de entrada totalmente configurables

El rendimiento depende de las condiciones del broker, spread, apalancamiento y entorno de mercado

Pruebe siempre en demo antes de utilizar en una cuenta real

⚠️ Descargo de responsabilidad

Operar con instrumentos financieros implica un riesgo significativo y puede resultar en la pérdida de capital.

Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.

Sentinel MT5 es una herramienta de trading, no una garantía de beneficios.