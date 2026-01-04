Sentinel MT5

¡¡¡!!! ¡NO COMPRE ESTE EA TODAVIA! ¡¡¡TODAVÍA ESTÁ EN DESARROLLO !!!

🔷 Sentinel MT5

Sentinel MT 5 es un Asesor Experto automatizado diseñado con un fuerte enfoque en el control de riesgos, la preservación del capital y la ejecución estable a través de las condiciones cambiantes del mercado.

El sistema ha sido desarrollado para operar con disciplina y consistencia, incorporando múltiples salvaguardas internas que adaptan su comportamiento cuando aumenta la presión del mercado. Sentinel MT5 prioriza la exposición controlada y la estabilidad de la cuenta frente a la operativa agresiva.

⚙️ Características principales

  • Compatible con MetaTrader 5

  • Opera con múltiples instrumentos y marcos temporales

  • Gestión automatizada de posiciones

  • Mecanismos avanzados de control de riesgos y márgenes

  • Protecciones integradas contra condiciones de mercado adversas

  • Tamaño de lote dinámico opcional basado en el saldo de la cuenta

  • Diseñado para la estabilidad operativa a largo plazo

🛡️ Gestión de riesgos

Sentinel MT5 supervisa continuamente las condiciones de la cuenta para ayudar a

  • evitar una tensión excesiva de los márgenes

  • limitar la exposición insostenible

  • adaptar el comportamiento de ejecución durante fases desfavorables del mercado

Este Asesor Experto está destinado a los operadores que priorizan la protección del capital y la solidez del sistema sobre los enfoques de alto riesgo.

Notas de uso

  • Recomendado para cuentas de cobertura

  • Parámetros de entrada totalmente configurables

  • El rendimiento depende de las condiciones del broker, spread, apalancamiento y entorno de mercado

  • Pruebe siempre en demo antes de utilizar en una cuenta real

⚠️ Descargo de responsabilidad

Operar con instrumentos financieros implica un riesgo significativo y puede resultar en la pérdida de capital.
Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Sentinel MT5 es una herramienta de trading, no una garantía de beneficios.


