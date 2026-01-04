Sentinel MT5
- Asesores Expertos
- Luca Barone
- Versión: 1.10
- Activaciones: 10
¡¡¡!!! ¡NO COMPRE ESTE EA TODAVIA! ¡¡¡TODAVÍA ESTÁ EN DESARROLLO !!! 🔷 Sentinel MT5
Sentinel MT 5 es un Asesor Experto automatizado diseñado con un fuerte enfoque en el control de riesgos, la preservación del capital y la ejecución estable a través de las condiciones cambiantes del mercado.
El sistema ha sido desarrollado para operar con disciplina y consistencia, incorporando múltiples salvaguardas internas que adaptan su comportamiento cuando aumenta la presión del mercado. Sentinel MT5 prioriza la exposición controlada y la estabilidad de la cuenta frente a la operativa agresiva.
⚙️ Características principales
-
Compatible con MetaTrader 5
-
Opera con múltiples instrumentos y marcos temporales
-
Gestión automatizada de posiciones
-
Mecanismos avanzados de control de riesgos y márgenes
-
Protecciones integradas contra condiciones de mercado adversas
-
Tamaño de lote dinámico opcional basado en el saldo de la cuenta
-
Diseñado para la estabilidad operativa a largo plazo
🛡️ Gestión de riesgos
Sentinel MT5 supervisa continuamente las condiciones de la cuenta para ayudar a
-
evitar una tensión excesiva de los márgenes
-
limitar la exposición insostenible
-
adaptar el comportamiento de ejecución durante fases desfavorables del mercado
Este Asesor Experto está destinado a los operadores que priorizan la protección del capital y la solidez del sistema sobre los enfoques de alto riesgo.
Notas de uso
-
Recomendado para cuentas de cobertura
-
Parámetros de entrada totalmente configurables
-
El rendimiento depende de las condiciones del broker, spread, apalancamiento y entorno de mercado
-
Pruebe siempre en demo antes de utilizar en una cuenta real
⚠️ Descargo de responsabilidad
Operar con instrumentos financieros implica un riesgo significativo y puede resultar en la pérdida de capital.
Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Sentinel MT5 es una herramienta de trading, no una garantía de beneficios.