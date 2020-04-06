Nuclear
- Asesores Expertos
- Ahmed Mohammed Bakr Bakr
- Versión: 1.20
- Actualizado: 20 diciembre 2025
- Activaciones: 12
NUCLEAR EA - Sistema de Precisión de Operaciones de Ruptura
NUCLEAR EA es un Asesor Experto de ruptura profesional diseñado para operadores que exigen disciplina, estabilidad y un estricto control del riesgo. Construido con reglas de prop-firm en mente, este EA se centra en la ruptura de alta calidad y falsa ruptura de configuraciones, evitando totalmente las estrategias peligrosas.
Lo que NUCLEAR EA NO Utiliza
-
No Martingala
-
Sin cobertura
-
No Grid
-
Ninguna lógica de recuperación arriesgada
Cada operación es independiente, controlada y calculada.
Lógica básica de negociación
-
Detección inteligente de rupturas en el marco temporal de 15 minutos
-
Ruptura inversa opcional para escenarios de ruptura falsa
-
Confirmación multibarra para reducir las señales falsas
-
Opere sólo cuando las condiciones del mercado cumplan las estrictas normas de volatilidad y diferencial.
Gestión avanzada del riesgo (Prop Firm Ready)
-
Tamaño de lote fijo o automático en función del riesgo de la cuenta
-
Riesgo por operación ajustable (%)
-
Protección de pérdida máxima diaria incorporada
-
Límite de beneficio diario para detener las operaciones una vez alcanzado el objetivo
-
Filtros de diferencial y deslizamiento para evitar malas ejecuciones
Funciones de gestión de operaciones
-
Stop Loss y Take Profit fijos
-
Trailing Stop inteligente con control por pasos
-
Protección del punto de equilibrio con bloqueo adicional de beneficios
-
Una operación por configuración utilizando un número mágico único
Ajustes recomendados
- Parámetros
- Recomendación
- Notas
- Cuenta de broker
- Margen bajo ECN / RAW
- Garantiza una ejecución rápida, un deslizamiento mínimo y diferenciales más ajustados.
- Tipo de cuenta
- Cero / ECN / RAW
- Muy recomendable para obtener el mejor rendimiento y precisión.
- Símbolo de negociación
- XAUUSD (Oro)
- Funciona mejor en instrumentos de alta liquidez.
- Marco temporal
- M15 (15 minutos)
- Equilibrio óptimo entre la precisión y la capacidad de respuesta de ruptura.
Nota: Estoy usando Exness Zero Account
Ideal para
-
Retos de la firma Prop (FTMO, reglas estilo MyForexFunds)
-
Traders que prefieren estrategias de bajo drawdown
-
Consistencia a largo plazo por encima de las apuestas