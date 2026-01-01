🔹 ¿Qué es SMC Market Structure Pro?

SMC Market Structure Pro es un Asesor Experto de trading automatizado para MetaTrader 5, desarrollado sobre la base del Concepto de Dinero Inteligente (SMC) y el análisis de la estructura del mercado.

El EA está diseñado para ayudar a los operadores a seguir el flujo natural del mercado, centrándose en la estructura de precios en lugar de indicadores o señales de retraso.

¿Cómo funciona el EA?

El EA analiza los cambios en la estructura del mercado utilizando la pura acción del precio:

Detecta máximos más altos & mínimos más altos para la estructura alcista

Detecta máximos y mínimos más bajos para la estructura bajista

Ejecuta operaciones sólo cuando se confirma una condición estructural clara.

Todas las decisiones de trading se toman automáticamente según reglas predefinidas, sin intervención emocional.

Visión general de la estrategia de negociación

SMC Market Structure Pro se centra en:

Continuación de la tendencia basada en la estructura

Rupturas en la estructura del mercado

Operaciones direccionales de alta probabilidad

La estrategia no repinta y utiliza únicamente velas cerradas, lo que garantiza una ejecución estable y fiable.

Gestión del riesgo y del dinero

El EA incluye funciones integradas de gestión monetaria:

Cálculo del lote basado en el riesgo (% del saldo)

Opción de lote fijo como respaldo

Límite máximo de seguridad del lote

Validación automática del margen antes de colocar operaciones

Esto asegura que el EA se adapte de forma segura a diferentes tamaños de cuenta y condiciones del broker.

Características principales

Lógica basada en el concepto Smart Money

Estrategia de negociación de estructura de mercado

Ejecución totalmente automatizada

Lógica sin repintado

Filtros de spread y condiciones de negociación

Sistema de gestión segura del dinero

Compatible con cuentas de compensación y cobertura

Optimizado para Forex y Oro (XAUUSD)

Uso recomendado

Marco temporal: H1 (compatible con M15-H1)

Símbolos: Todos los símbolos (mejor rendimiento en Forex y Oro)

Tipo de cuenta: Compensación o Cobertura

Saldo mínimo: Depende de la configuración de riesgo

Aviso importante

Este Asesor Experto no garantiza beneficios.

El trading implica riesgo y pueden producirse pérdidas.

Pruebe siempre el EA en una cuenta demo antes de utilizarlo en una cuenta real.

El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

🔹 ¿Para quién es este EA?

SMC Market Structure Pro es adecuado para: