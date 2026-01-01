SMC Market Structure Pro
- Asesores Expertos
- Twin Fitersya
- Versión: 1.1
🔹 ¿Qué es SMC Market Structure Pro?
SMC Market Structure Pro es un Asesor Experto de trading automatizado para MetaTrader 5, desarrollado sobre la base del Concepto de Dinero Inteligente (SMC) y el análisis de la estructura del mercado.
El EA está diseñado para ayudar a los operadores a seguir el flujo natural del mercado, centrándose en la estructura de precios en lugar de indicadores o señales de retraso.
¿Cómo funciona el EA?
El EA analiza los cambios en la estructura del mercado utilizando la pura acción del precio:
-
Detecta máximos más altos & mínimos más altos para la estructura alcista
-
Detecta máximos y mínimos más bajos para la estructura bajista
-
Ejecuta operaciones sólo cuando se confirma una condición estructural clara.
Todas las decisiones de trading se toman automáticamente según reglas predefinidas, sin intervención emocional.
Visión general de la estrategia de negociación
SMC Market Structure Pro se centra en:
-
Continuación de la tendencia basada en la estructura
-
Rupturas en la estructura del mercado
-
Operaciones direccionales de alta probabilidad
La estrategia no repinta y utiliza únicamente velas cerradas, lo que garantiza una ejecución estable y fiable.
Gestión del riesgo y del dinero
El EA incluye funciones integradas de gestión monetaria:
-
Cálculo del lote basado en el riesgo (% del saldo)
-
Opción de lote fijo como respaldo
-
Límite máximo de seguridad del lote
-
Validación automática del margen antes de colocar operaciones
Esto asegura que el EA se adapte de forma segura a diferentes tamaños de cuenta y condiciones del broker.
Características principales
-
Lógica basada en el concepto Smart Money
-
Estrategia de negociación de estructura de mercado
-
Ejecución totalmente automatizada
-
Lógica sin repintado
-
Filtros de spread y condiciones de negociación
-
Sistema de gestión segura del dinero
-
Compatible con cuentas de compensación y cobertura
-
Optimizado para Forex y Oro (XAUUSD)
Uso recomendado
-
Marco temporal: H1 (compatible con M15-H1)
-
Símbolos: Todos los símbolos (mejor rendimiento en Forex y Oro)
-
Tipo de cuenta: Compensación o Cobertura
-
Saldo mínimo: Depende de la configuración de riesgo
Aviso importante
Este Asesor Experto no garantiza beneficios.
El trading implica riesgo y pueden producirse pérdidas.
Pruebe siempre el EA en una cuenta demo antes de utilizarlo en una cuenta real.
El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
🔹 ¿Para quién es este EA?
SMC Market Structure Pro es adecuado para:
-
Traders interesados en el concepto de dinero inteligente
-
Traders que prefieren la acción del precio sobre los indicadores
-
Usuarios que buscan un EA simple, limpio y basado en reglas
-
Traders que quieren un EA que siga la estructura del mercado de forma objetiva