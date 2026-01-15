Fuzzy Trend EA

FuzzyTrendEA - Asesor Experto Inteligente Basado en Lógica Difusa

Le presentamos FuzzyTrendEA - un Asesor Experto de trading profesional diseñado para el análisis de tendencias de mercado utilizando algoritmos de lógica difusa. Este experto combina tres indicadores clásicos (ADX, RSI y MACD) en un único sistema inteligente capaz de adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado.

Características principales:

Lógica difusa para la evaluación de la fuerza de la tendencia: débil, media, fuerte.

Análisis combinado mediante tres indicadores con coeficientes ponderados

Negociación totalmente automática con sistema de gestión de riesgos

Cumplimiento de todos los requisitos de seguridad del mercado MQL5

Soporte para el modo de prueba en el Probador de Estrategias

Parámetros del Asesor Experto:

Parámetros de trading:

Número Mágico - identificador único (123456)

Lot Size - tamaño del lote (0.01)

Stop Loss - Stop Loss en puntos (200)

Take Profit - toma de ganancias en puntos (400)

Deslizamiento - deslizamiento en puntos (10)

Parámetros del indicador:

ADX Period - Período del indicador ADX (14)

RSI Period - Periodo del indicador RSI (14)

MACD Rápido, MACD Lento, MACD Señal - parámetros MACD (12, 26, 9)

Umbral de tendencia - umbral de fuerza de la tendencia para la entrada (30.0)

Reglas de negociación:

Operar sólo en nueva barra - operar sólo en nueva barra (true)

Spread máximo - spread máximo (30)

Posiciones abiertas máximas - número máximo de posiciones (1)

Saldo mínimo de la cuenta - saldo mínimo de la cuenta (100)

Gestión del riesgo:

Usar gestión monetaria - usar gestión monetaria (falso)

Porcentaje de riesgo - porcentaje de riesgo por operación (2.0)

Configuración del Probador de Estrategias:

Habilitar modo de prueba - habilitar modo de prueba (true)

Probar fuerza de tendencia - fuerza de tendencia para pruebas (60.0)

Probar señales de compra - probar señales de compra (true)

Frecuencia de señal de prueba - frecuencia de señal de prueba (50 ticks)

Características técnicas:

El Asesor Experto incluye un conjunto completo de comprobaciones de seguridad que cumplen con los requisitos del Mercado MQL5: comprobación de fondos suficientes, volumen correcto, niveles de Stop Loss y Take Profit, límites de órdenes y condiciones de trading.





Advertencia de riesgo:

Operar en los mercados Forex y CFD implica un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Antes de utilizar una cuenta real, se recomienda encarecidamente realizar pruebas exhaustivas en una cuenta de demostración. El desarrollador no se hace responsable de posibles pérdidas en las operaciones.