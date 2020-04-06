STfusionPRO
- Asesores Expertos
- Alejandro Bordes De Santa Ana
- Versión: 2.9
- Actualizado: 9 noviembre 2025
- Activaciones: 5
STFusion Pro — Sistema de Trading Multi-Estrategias Avanzado. "La fusión perfecta de estrategias para maximizar tu trading."
2. Descripción General
STFusion Pro es un Expert Advisor avanzado para MetaTrader 5 que integra 8 estrategias técnicas independientes con gestión de riesgo dinámica y avanzada, ideal para operar en mercados de acciones, forex, criptomonedas y futuros.
Gracias a su enfoque multi-estrategia, adapta el comportamiento según condiciones de mercado, volatilidad y tendencia, buscando maximizar oportunidades y reducir riesgos. Incluye funciones profesionales como:
- Gestión de riesgo por porcentaje o cantidad fija
- Take Profit escalonado con cierres parciales reales
- Filtrado avanzado por volumen, volatilidad y horario
- Panel gráfico de control e indicadores visuales
- Sistema de retest para optimizar entradas
- Control de operaciones simultáneas y diarias
- Soporte para tendencia en marco horario H1
3. Características Principales
|
Funcionalidad
|
Descripción
|
Estrategias Incluidas
|
8 estrategias independientes (gap, breakout, estocástico, pullback, soporte/resistencia, doble techo/suelo, cruce EMA, etc.)
|
Gestión de riesgo
|
Ajuste dinámico basado en volatilidad y tendencia, límite de pérdidas diarias y pérdidas consecutivas
|
Take Profit escalonado
|
Tres niveles configurables con cierre parcial para optimizar beneficios
|
Filtro horario y días de operación
|
Solo opera en horarios y días establecidos para evitar riesgos fuera de mercado activo
|
Control de operaciones
|
Límites de operaciones diarias y simultáneas para evitar sobreexposición
|
Indicadores técnicos
|
EMA, RSI, Estocástico, ATR, volumen, tendencias H1
|
Visualización avanzada
|
Señales gráficas, panel de control con estado en tiempo real, leyenda de estrategias
|
Sistema de retest
|
Confirmación de entradas tras retroceso, para mayor precisión
|
|
|
4. Requisitos Técnicos
- Plataforma: MetaTrader 5 (MT5)
- Conexión estable a internet
- Broker compatible con órdenes estándar MT5
- Permisos para ejecutar EAs en el terminal
- Activos con suficiente liquidez para evitar slippage excesivo
5. Instalación y Configuración
- Copiar el archivo STFusionPro.ex5 a la carpeta MQL5/Experts/ en tu terminal MT5.
- Reiniciar MetaTrader 5 o actualizar lista de expertos.
- Añadir el EA a un gráfico con timeframe entre M1 y H1 (recomendado M5 o M15).
- Configurar parámetros según preferencias y activos (por defecto optimizados para mercados líquidos).
- Activar o desactivar estrategias individualmente para personalizar.
- Definir gestión de riesgo, límites y horario según tolerancia.
- Observar panel de control para monitorizar estado, operaciones y señales.
6. Manual Básico de Usuario
- Activar/desactivar estrategias: Ajustar los parámetros booleanos ActivarEstrategia1, ActivarEstrategia2, etc.
- Gestionar riesgo: Seleccionar modo riesgo (RiskMode), porcentaje o fijo, y configurar límites de pérdidas diarias.
- Take Profit: Definir si TP es fijo o parcial (escalonado), con tamaños y porcentajes ajustables.
- Horario: Personalizar ventana horaria y días para operar, evitando horarios de baja liquidez o eventos.
- Visualización: Activar señales gráficas y panel para facilitar análisis visual y control.
- Retest: Activar para mayor confirmación de entradas tras retrocesos.
7. Contacto.
info@stfusionpro.com