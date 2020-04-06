STfusionPRO

STFusion Pro — Sistema de Trading Multi-Estrategias Avanzado. "La fusión perfecta de estrategias para maximizar tu trading."

2. Descripción General

STFusion Pro es un Expert Advisor avanzado para MetaTrader 5 que integra 8 estrategias técnicas independientes con gestión de riesgo dinámica y avanzada, ideal para operar en mercados de acciones, forex, criptomonedas y futuros.

Gracias a su enfoque multi-estrategia, adapta el comportamiento según condiciones de mercado, volatilidad y tendencia, buscando maximizar oportunidades y reducir riesgos. Incluye funciones profesionales como:

  • Gestión de riesgo por porcentaje o cantidad fija
  • Take Profit escalonado con cierres parciales reales
  • Filtrado avanzado por volumen, volatilidad y horario
  • Panel gráfico de control e indicadores visuales
  • Sistema de retest para optimizar entradas
  • Control de operaciones simultáneas y diarias
  • Soporte para tendencia en marco horario H1

3. Características Principales

Funcionalidad

Descripción

Estrategias Incluidas

8 estrategias independientes (gap, breakout, estocástico, pullback, soporte/resistencia, doble techo/suelo, cruce EMA, etc.)

Gestión de riesgo

Ajuste dinámico basado en volatilidad y tendencia, límite de pérdidas diarias y pérdidas consecutivas

Take Profit escalonado

Tres niveles configurables con cierre parcial para optimizar beneficios

Filtro horario y días de operación

Solo opera en horarios y días establecidos para evitar riesgos fuera de mercado activo

Control de operaciones

Límites de operaciones diarias y simultáneas para evitar sobreexposición

Indicadores técnicos

EMA, RSI, Estocástico, ATR, volumen, tendencias H1

Visualización avanzada

Señales gráficas, panel de control con estado en tiempo real, leyenda de estrategias

Sistema de retest

Confirmación de entradas tras retroceso, para mayor precisión

Compatibilidad

Funciona con múltiples activos (acciones, forex, criptos, índices) en MT5


4. Requisitos Técnicos

  • Plataforma: MetaTrader 5 (MT5)
  • Conexión estable a internet
  • Broker compatible con órdenes estándar MT5
  • Permisos para ejecutar EAs en el terminal
  • Activos con suficiente liquidez para evitar slippage excesivo

5. Instalación y Configuración

  1. Copiar el archivo STFusionPro.ex5 a la carpeta MQL5/Experts/ en tu terminal MT5.
  2. Reiniciar MetaTrader 5 o actualizar lista de expertos.
  3. Añadir el EA a un gráfico con timeframe entre M1 y H1 (recomendado M5 o M15).
  4. Configurar parámetros según preferencias y activos (por defecto optimizados para mercados líquidos).
  5. Activar o desactivar estrategias individualmente para personalizar.
  6. Definir gestión de riesgo, límites y horario según tolerancia.
  7. Observar panel de control para monitorizar estado, operaciones y señales.

6. Manual Básico de Usuario

  • Activar/desactivar estrategias: Ajustar los parámetros booleanos ActivarEstrategia1, ActivarEstrategia2, etc.
  • Gestionar riesgo: Seleccionar modo riesgo (RiskMode), porcentaje o fijo, y configurar límites de pérdidas diarias.
  • Take Profit: Definir si TP es fijo o parcial (escalonado), con tamaños y porcentajes ajustables.
  • Horario: Personalizar ventana horaria y días para operar, evitando horarios de baja liquidez o eventos.
  • Visualización: Activar señales gráficas y panel para facilitar análisis visual y control.
  • Retest: Activar para mayor confirmación de entradas tras retrocesos.

     7. Contacto.

    info@stfusionpro.com

    www.stfusionpro.com

