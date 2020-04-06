Quantum Pro Gold

Quantum Pro Gold Scalper es su motor de IA de élite para XAUUSD en el marco temporal H4 - construido para cazar sólo los movimientos de más alta calidad en el oro con una disciplina implacable y un agudo control del riesgo.

UTILÍCELO SÓLO EN EL MARCO TEMPORAL DE 30MIN O 4H EN ORO

¡UTILICE EL CONJUNTO EN LA SECCIÓN DE COMENTARIOS PARA EL MEJOR RESULTADO!

Conozca a Quantum Pro - El Especialista en Oro

¡Hola, traders! Quantum Pro Gold Scalper es un Asesor Experto de nueva generación construido exclusivamente para el ORO (XAUUSD) en el gráfico de 4 horas, diseñado para los traders que se preocupan más por la consistencia y la precisión que por el ruido y las entradas aleatorias.
Quantum Pro no apuesta, no overtrade, y no persigue cada vela - que espera estructuralmente fuertes impulsos en el oro, a continuación, se ejecuta con órdenes pendientes calculados e inteligentes para extraer el máximo posible de cada movimiento.

IMPORTANTE: Después de la compra, envíe un mensaje privado para recibir los preajustes optimizados.

Precio especial de lanzamiento: cada 10 ventas, el precio de Quantum Pro Gold Scalper se incrementará en 100 USD hasta alcanzar su precio objetivo final, recompensando a los early adopters.

Por qué Quantum Pro destaca en XAUUSD

Quantum Pro está diseñado en torno a cómo el oro realmente se mueve en los marcos de tiempo más altos: piernas impulsivas, grupos de volatilidad y reversiones profundas en lugar de ticks aleatorios.
En lugar de utilizar una configuración frágil, Quantum Pro combina múltiples condiciones en capas (detección de picos, filtros de volatilidad, y sesgo de estructura) para decidir cuándo participar y cuándo permanecer plano - esta es la razón por la que puede sentarse fuera de las malas condiciones y luego atacar cuando el borde está realmente allí.

Puntos fuertes:

  • Centrado sólo en XAUUSD H4 para una especialización profunda en lugar de promesas de marketing de "todos los pares, todos los plazos".

  • Lógica estructurada de impulso-reversión que coloca órdenes pendientes alrededor de picos fuertes en lugar de perseguir velas a precio de mercado.

  • Motor de seguimiento avanzado que convierte una buena entrada en una secuencia de ajustes de SL, bloqueando los beneficios y manteniendo vivas las posiciones mientras continúen las tendencias.

Quantum Pro no necesita operar todos los días para rendir. Prefiere menos operaciones y de mayor calidad: la paciencia y la selectividad están codificadas en su ADN.

Cómo opera Quantum Pro por usted

Quantum Pro está diseñado para adaptarse a cualquier flujo de trabajo, desde profesionales ocupados hasta operadores a tiempo completo, con una configuración mínima y la máxima transparencia.
Conéctelo a su gráfico XAUUSD H4, elija su perfil de riesgo y deje que el motor se encargue de la lógica: detección, entradas, salidas y trailing.

Qué hace Quantum Pro en el gráfico:

  • Monitoriza el oro 24/5 en busca de movimientos impulsivos fuertes y zonas de agotamiento, luego posiciona órdenes stop de compra/venta pendientes para captar la dirección más probable de la siguiente oscilación.

  • Gestiona automáticamente el SL/TP inicial más un trailing stop adaptable que se inicia temprano y entra inteligentemente cuando el precio se mueve a su favor.

  • Utiliza un filtro de diferencial y ejecución integrado para ignorar en la medida de lo posible las malas condiciones de liquidez, los picos de noticias y la ampliación anormal del diferencial.

No requiere indicadores externos, ni rejilla ajustada a curvas o martingala, ni una pesadilla de 100 parámetros.
Quantum Pro llega "listo para la batalla" - usted controla sólo lo que importa: el riesgo, el tamaño del lote, y la agresividad.

Requisitos y configuración recomendada

Quantum Pro Gold Scalper está optimizado para las condiciones modernas de negociación de oro y las estructuras típicas de cuentas ECN.

Entorno recomendado:

  • Símbolo: XAUUSD (Oro) solamente

  • Marco temporal: H4 (gráfico de 4 horas)

  • Tipo de cuenta: ECN/RAW/LOW spread con buena liquidez XAUUSD

  • Depósito mínimo: 500 USD con apalancamiento 1:500 (mínimo 1:100, recomendado 1:500)

  • Depósito recomendado: 1.000 USD+ para una mejor distribución del riesgo

  • Cotización: compatible con precios de oro de 2 y 3 dígitos (compruebe las especificaciones del contrato del broker)

  • VPS: muy recomendable para que el EA pueda monitorizar el oro y gestionar las órdenes 24/5 sin interrupciones

Gestión del riesgo:

  • Lote fijo o auto-lote por 1.000 USD para que el mismo archivo .set pueda ser utilizado en diferentes balances.

  • Todos los parámetros clave (TriggerPips, PendingDistance, StoplossPips, TakeprofitPips, Auto_lot_per_1000, trailing settings) están expuestos como entradas para que pueda ejecutar perfiles conservadores, equilibrados o agresivos desde la misma lógica central.

Diseñado para operadores que esperan más

Quantum Pro está construido para los traders que están cansados de los ruidosos bots de "1000 operaciones al mes" y quieren un EA que trate su capital como algo que vale la pena proteger.
El código es delgado, la lógica de ejecución se centra, y la estrategia está diseñada en torno al comportamiento real XAUUSD en lugar de mitos de marketing.

Configúrelo una vez, deje que se ejecute en su gráfico H4 de oro, y deje que Quantum Pro haga lo que fue diseñado para hacer:
esperar, analizar, posicionar, rastrear - y tratar de convertir cada movimiento de oro de alta calidad en una serie de decisiones controladas e inteligentes.

Esto es Quantum Pro Gold Scalper - su motor dedicado de 4 horas XAUUSD, con un precio que sube cada 10 ventas a medida que la base de usuarios crece y la ventaja se demuestra.


Productos recomendados
EMAGapCtrend
Eadvisors Software Inc.
Asesores Expertos
El Robot EMAGap Trader realiza operaciones a corto plazo en el marco temporal de 1min buscando pequeñas variaciones de mercado en el instrumento: Mini-Index (B3), utiliza una nueva tecnología de trading, los resultados en intradía son increíbles. Versión exclusiva para los instrumentos WIN$ e IND$ (B3 Mini-Index). Estrategia utilizada: media móvil y volatilidad. Lote inicial: versión Mini-index, a partir de 1 lote. Versión Bra50, a partir de 0,05 Mini-Lotes. StopLoss y Take Profit ajustables.
SpeedScalper AI MT5
Ankitbhai Radadiya
1 (1)
Asesores Expertos
SpeedScalper AI MT5 es un robot de scalping de última generación desarrollado por un equipo altamente experimentado en trading y codificación. Está diseñado para scalping en uno de los pares de criptomonedas más populares BTCUSD . Desbloquea el poder del trading automatizado con este avanzado SpeedScalper AI MT5 específicamente diseñado para el par BTCUSD . Ya sea que esté operando en el gráfico de 1 minuto o de 4 horas, este bot se adapta a cualquier marco de tiempo, por lo que es una herramien
Cls PRO
Marco Aurelio Santos Costa
Asesores Expertos
Con CLS NO PERDERÁ, siempre que tenga una gestión profesional del capital. Es imposible tener pérdidas con CLS, ¿por qué ? Funciona comprando y vendiendo dos pares de divisas correlacionados positivamente. Esto significa que cuando el PAR 1 sube el PAR 2 también sube, sin embargo, hay algo que sucede en el mercado que es la distorsión de la relación de precios. Es decir, cuando el PAR 1 sube y el PAR 2 baja, es cuando entramos, comprando Par 2 y vendiendo Par 1. Esto parece sencillo pero no
Msx AI Scalper Pro
Som Prakash Gehlot
Asesores Expertos
MSX AI Scalper Pro Motor de negociación inteligente, adaptable y autónomo Visión general MSX AI Scalper Pro es un avanzado sistema de trading automatizado construido para BTCUSD en el marco temporal M5 . A diferencia de muchos robots que dependen de filtros de tiempo estrictos, bloques de noticias o control manual, este sistema está diseñado para operar continuamente 24/7 , adaptándose a la volatilidad del mercado en tiempo real - sin filtros externos o niñeras manuales. Principio de Func
Institutional Logic EA Bulit for Real Traders
Hamza Hussain
Asesores Expertos
Gold Precision Trader - La ventaja del XAUUSD sin indicadores Opere con oro como un profesional, sin depender de indicadores rezagados o señales confusas.Gold Precision Trader es una estrategia basada en reglas y probada en batalla, diseñada específicamente para XAUUSD. Construido para una ejecución rápida, entradas de alta probabilidad y consistencia mecánica, este sistema elimina el ruido y le permite operar con una estructura real, 1-3 operaciones diarias. Lo que lo hace diferente Constr
Robo Progresso Forex
Mario Caumo Neto
Asesores Expertos
Adreno M15
Fabriel Henrique Dosta Silva
Asesores Expertos
Características principales: - Configuración Personalizada: Permite ajustar parámetros como la Media Móvil Exponencial (EMA) y el MACD de forma sencilla, para que el EA se ajuste a su estrategia. - Interfaz intuitiva: Una interfaz diseñada para facilitar la configuración, haciendo que el proceso sea rápido y accesible, incluso para los traders con menos experiencia. - Indicadores técnicos: Soporte para indicadores como EMA y MACD, proporcionando un análisis técnico sólido. - Seguridad y gestió
EA Catcher of paranormal activity GBPUSD m15
Sergey Demin
Asesores Expertos
Asesor totalmente automático, GBPUSD . Marco de tiempo m15 . Terminal MT5 ChatGPT O1 analizó en profundidad todas las cotizaciones GBPUSD que descargué de plazos altos, con el fin de encontrar una estrategia segura ; identificado actividad paranormal de esta herramienta. El asesor rastrea tales actividades atípicas del GBPUSD y reaccionará inmediatamente tratando de entrar en la dirección opuesta. Cada orden está protegida por un stop loss . Una orden puede dividirse en un máximo de tres órden
WAllstreet us30 Super Scalping
Teresa Maria Pimenta
Asesores Expertos
Atención: ¡Solo para cuentas de cobertura de Pepperstone! De:10.000 USD Por:2500 USD    Proximo Preço:10.500 USD Este experto es un operador experimentado en el activo de Wall Street US30, que tiene un método de operación muy bien definido y estrategias específicas para gestionar el riesgo y maximizar las ganancias. Utiliza filtros de spread para encontrar las mejores oportunidades de entrada y salida del mercado, así como filtros horarios para evitar operar en momentos de mayor volatilidad.
Nasdaq American Session Strategy
Manuel De Huerta De La Cruz
Asesores Expertos
EA_NASDAQ_Session_Breakout_Pullback (MT5) Clase: Asesor Experto (MT5) | Activo: NDX (Nasdaq) | Timeframe: M5 | Sesión: Americana Resumen Sigue la evolucion de este EA en mi cuenta de Darwinex zero: https://www.mql5.com/es/signals/2330904?source=Site +Signals+My EA especializado en breakout con pullback durante la sesión americana en el Nasdaq. Combina ruptura del rango de apertura, confirmaciones de tendencia y gestión dinámica de riesgo basada en ATR. Diseñado para traders que buscan robustez
Black Ice
Morris Mukono Waithaka
Asesores Expertos
Black Ice EA ️ BLACK ICE EA: SUPERIORIDAD SISTÉMICA. Un estándar de ejecución verificado Black Ice EA no es un intento de automatización; es el requisito obligatorio para una ejecución rentable en MT5. Diseñado como un Asesor Experto de baja frecuencia, su función es la eliminación del riesgo de ejecución humana y la capitalización precisa de anomalías de mercado estadísticamente extremas. La exposición al capital se reserva estrictamente para eventos de alta convicción, asegurando que la disci
Robo davi I
Lucas Silvino Da Silva
Asesores Expertos
Robô Davi I de Êxodo Capital es un sistema profesional para traders creado para la plataforma MT5 y optimizado para trabajar con MINI FUTURE INDEX (WIN) en B3 en BRASIL. El sistema utiliza algoritmos de sesgo. Después de identificar la tendencia, se abre la posición y el robot realiza la operación a través de un trailing stop que será impulsado por la media de 13 periodos. GANANCIA máxima de 2200 pts. Características principales Nuestra configuración tiene la opción de utilizar martingala,
Institutional Levels
SASA MIJIN
Asesores Expertos
Institutional Levels es un Asesor Experto inteligente y totalmente automatizado. Este algo está dispuesto de tal manera que el EA utiliza los niveles de importancia combinada con la acción del precio, sin depender de los indicadores. La estrategia detrás de él se basa en las enseñanzas de un trader profesional, y ex traders. Encontrará niveles no probados en los que se sabe que las instituciones están interesadas, en el número de velas que ha establecido y hará operaciones basadas en estos nive
Ai Captain EA MT5
Indra Maulana
Asesores Expertos
30% de descuento sólo para la suscripción de 3 meses, envíeme un mensaje: https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu Política de reembolso del 70% (sólo versión completa) Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/125969 Nuestros otros productos: https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu/seller Un experto totalmente automático Diseñado y producido 100% por inteligencia artificial, con la tecnología más avanzada del mundo Todas las operaciones tienen límites de ganancias y pérdidas,
Obor Pawai V75
Suharmoko
Asesores Expertos
Obor Pawai V75 - Asesor Experto para el comercio de oro Obor Pawai V75 es un Asesor Experto (EA) de última generación desarrollado específicamente para operar con oro (XAUUSD). Construido con un sistema patentado Breakout Finder y un conjunto de indicadores avanzados, ofrece estrategias de trading automatizadas y personalizables para escenarios de breakout, swing y scalping. Características principales Buscador de rupturas Detecta oportunidades de ruptura de alta probabilidad utilizando la lógi
Arbitrage Triangle Pro
Kuldeep Krishnat Konde
Asesores Expertos
OFERTA DEL VIERNES NEGRO ¡Hola Traders! Desbloquea ganancias sin riesgo con Arbitraje Triangular! El mercado de divisas está lleno de oportunidades ocultas - y la mayoría de los traders nunca las ven. Pero tú no eres "la mayoría de los traders"." Nuestro Bot de Arbitraje Triangular encuentra y ejecuta las discrepancias de precios a través de tres pares de divisas en milisegundos ... Sin emociones Sin vacilaciones Sólo pura eficiencia ¿Listo para operar de manera más inteligen
Anuk MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Asesores Expertos
Hola Traders! Les presento al viejo dios mi estrategia "ANUK", es una estrategia inteligente con 3 tipos de estrategias incorporadas (se puede elegir esto dentro de sus opciones) esta diseñada para entrar en la operación donde detecta una tendencia fuerte o un quiebre de mercado, tiene un algoritmo incorporado para recuperar posiciones y salir rápidamente, se puede configurar para trabajar en algunas sesiones como el trader prefiera, también tiene un gran sistema de detección de noticias, para
D1Break
Roberto Alencar
Asesores Expertos
Algoritmo de negociación multisímbolo Forex - Asesor Experto ATENCIÓN: EN LA CONFIGURACIÓN DE LA CARTERA, MANTENGA TRUE EN LA PRIMERA LÍNEA Y FALSE EN LA SEGUNDA LÍNEA VISIÓN GENERAL Un Asesor Experto avanzado desarrollado para operar en múltiples pares de divisas con un enfoque de trading disciplinado y sistemático. Este algoritmo combina los principios de BREAKOUT con el análisis de múltiples marcos temporales para identificar oportunidades de trading de alta probabilidad, manteniendo al mis
Red Dragon MT5
Sarfraz
5 (1)
Asesores Expertos
Red Dragon Scalper - EA Profesional MT5 Red Dragon Scalper es un Asesor Experto totalmente automatizado diseñado para la plataforma MT5. Se centra en el scalping de alta frecuencia, con el objetivo de capturar pequeños y rápidos beneficios de la volatilidad del mercado. El precio se incrementará en $90 por cada 10 compras. Precio final $4999 Estrategia central El algoritmo central del EA utiliza una combinación de análisis de la acción del precio y múltiples indicadores técnicos para identific
GoldZ AI MT5
Mohamed Baseer Mohamed Sabraj
Asesores Expertos
Del famoso desarrollador de EA de minería de oro - SJ presenta GoldZ AI - La potencia de comercio de oro de próxima generación. Precisión. Inteligencia. Beneficio. GoldZ AI no es sólo otro robot de trading - es su compañero de trading de oro de alta velocidad y conocedor del mercado , construido para conquistar el XAUUSD con una poderosa fusión de dominio de la acción del precio, detección inteligente de tendencias e inteligencia de aprendizaje automático . En su esencia, GoldZ AI se nutre d
Blue Bird MT5
Ismail Babaoglu
Asesores Expertos
BlueBird EA - Sistema de Cobertura de Cuadrícula Adaptativa Dinámica BlueBird EA representa una nueva era de automatización basada en cuadrículas, que combina el conocimiento de la volatilidad, el seguimiento adaptativo de tendencias y la gestión inteligente del capital. Si busca un sistema de rejilla dinámico y totalmente autónomo capaz de capturar tanto tendencias como correcciones, BlueBird EA es su compañero de trading definitivo. Visión general BlueBird EA es un sistema de trading de rejil
Hunter US30
Frederick Mensah
Asesores Expertos
Hunter US30 Expert Advisor ha sido creado para operar con US30 (Dow Jones). La inteligencia detrás de él utiliza la información actual para determinar que el comercio de dirección. Si desea operar con bajo riesgo de ingresos pasivos, US30 Hunter es su mejor Asesor. Hunter US30 es un Swing Trading, sin embargo, los revendedores pueden operar en su dirección cuando un comercio se está ejecutando. Funciona mejor en el marco de tiempo diario Este Asesor de Expect es una estrategia de bajo riesgo. N
Monk MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Asesores Expertos
Monk estrategia, una estrategia a largo plazo sólida y muy estable. mi estrategia tiene patrones de entrada para plazos seguros y largos, consulta constantemente las noticias y festivales que están pasando durante el mercado en vivo, tiene máximas protecciones de riesgo, así como una recuperación a largo plazo de una grilla, tiene diferentes métodos internos inteligentes , donde se puede configurar en one chart setup, para poder establecer una cómoda configuración adaptativa para la IA de 1 sol
GBP Miner Pro MT5
Rahman Pavaleh
5 (2)
Asesores Expertos
GBP Miner Pro EA es un robot totalmente inteligente y 100% automático diseñado en base a la teoría de Precio y Tiempo y controla sus operaciones en base a un inteligente y potente sistema de Gestión de Dinero y Gestión de Posiciones . Debido a la alta estabilidad y la estabilidad en el comercio, también puede utilizar cuentas con saldos bajos, que es compatible con el par de divisas GBPUSD . "GBP Miner Pro" [$ 399 > Próximo precio > $ 499] MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/143144 Blo
Envelopes Intelligent
Sabil Yudifera
Asesores Expertos
El robot AI forex es una herramienta de negociación avanzada que utiliza sofisticados algoritmos y técnicas de aprendizaje automático para analizar los datos del mercado y tomar decisiones de negociación informadas. Uno de los indicadores clave que utiliza es el indicador de envolventes, que traza un par de líneas paralelas que suelen representar una desviación estándar de una media móvil. Este indicador ayuda al robot a identificar posibles cambios de tendencia o rupturas destacando las zonas d
HFT SP500 Master
EDUARDO RODRIGUES NASCIMENTO
Asesores Expertos
Explore oportunidades únicas con precisión en momentos decisivos del mercado financiero. Podrá ejecutar operaciones utilizando una estrategia que los principales bancos y brokers utilizan a través de robots de negociación de alta frecuencia. Breaking News ha sido validada durante años: su estrategia se elaboró inicialmente de forma manual y luego se automatizó cuidadosamente para garantizar que funciona exactamente como se necesita para lograr un alto rendimiento. Cuando estaba creando esta es
Mushroom Multi Level recovery zone
Thawinchai Waharam
Asesores Expertos
Champiñón: Estrategia bidireccional multinivel1. Visión general de la estrategia: Multi-Nivel Bi-Direccional Esta estrategia pretende obtener beneficios anticipándose a la dirección del mercado. Normalmente, el precio se mueve en una dirección tendencial, por lo que las entradas de operaciones se colocan de la siguiente manera: Tope de compra: Se espera que el precio siga subiendo. Tope de venta: Se espera que el precio siga bajando. Sin embargo, dado que el mercado puede moverse en cualquier di
EURUSD 1min scalper
Catalin Adelin Iovan
Asesores Expertos
Características Un scalper increíble creado para EURUSD 1 min marco de tiempo. Comparado con la versión de 5 min https://www.mql5.com/en/market/product/54412#!tab=overview , este es de mayor riesgo/recompensa. Al igual que la versión de 5 min, esta necesitó más de 500h de optimización. Fue hecha pensando en la plataforma MQL5 de IC markets, adaptada a sus datos, pero supongo que también funcionará en otros brookers. En breve publicaré también la versión MT4 para IC markets. Descripción La estra
Boom and Crash Low DD Robot
Harsh Tiwari
Asesores Expertos
Un robot sintético de negociación es un programa informático de última generación diseñado para ejecutar operaciones automáticamente en los mercados financieros. Mediante sofisticados algoritmos e inteligencia artificial, este robot puede analizar las tendencias del mercado, identificar oportunidades de negociación rentables y colocar operaciones con precisión y rapidez. A diferencia de los operadores humanos, los robots sintéticos de negociación no se ven influidos por emociones o prejuicios,
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Asesores Expertos
AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Asesores Expertos
Por primera vez en esta plataforma | Un EA que entiende el mercado Por primera vez en esta plataforma, un Asesor Experto (EA) utiliza todo el poder de Deep Seek. Combinado con la estrategia Dynamic Reversal Zoning, se crea un sistema que no solo detecta los movimientos del mercado, sino que los comprende. Señal en vivo __________ Configuración Temporalidad: H1 Apalancamiento: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Broker: cualquiera Esta combinación de Deep Seek y la estrategia de rev
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Asesores Expertos
Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]     Características Principales
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Asesores Expertos
señal en directo https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Señales+Mi Canal público https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Último Pulso Visión general Ultimate Pulse es un Asesor Experto diseñado para extraer beneficios del movimiento natural del mercado. Obtiene beneficios de cada posición individualmente o en cuadrículas dependiendo de las condiciones. Simple, metódico, eficaz. Optimizado para XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo de 30 minutos. Cómo funciona El EA iden
META i9
Meta Sophie Agapova
5 (4)
Asesores Expertos
META i9 – Motor Cuántico de Trading Adaptativo  -  Referencia Técnica META i9 es un Asesor Experto totalmente autónomo basado en una arquitectura de tres capas: Quantum-State Pattern Analysis (QSPA) Neuro-Fractal Engine (NFE) Self-Correcting Trade Memory (SCTM) ¡Con la compra de META i9, recibe META i7 totalmente gratis! (Oferta limitada por una semana) Mientras META i7 utiliza dos redes neuronales cooperativas, META i9 va un paso más allá: Sus arquitecturas neuronales han sido ampliadas y o
Vega Bot
Lo Thi Mai Loan
5 (3)
Asesores Expertos
AVISO IMPORTANTE: Solo hay un número limitado de copias disponibles al precio actual. El precio pronto aumentará a $1999.99 . Download Setfiles Detail Guide VEGA BOT – El Asesor Experto Multiestrategia Definitivo para Seguir Tendencias Bienvenido a Vega BOT , un potente Asesor Experto que integra múltiples metodologías profesionales de seguimiento de tendencia en un sistema flexible y altamente personalizable. Tanto si es un trader principiante como un usuario algorítmico avanzado, Vega BOT le
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Asesores Expertos
EA de Quantum Baron Hay una razón por la que al petróleo se le llama oro negro, y ahora, con Quantum Baron EA, puede acceder a él con una precisión y confianza inigualables. Diseñado para dominar el mundo de alto octanaje de XTIUSD (petróleo crudo) en el gráfico M30, Quantum Baron es su arma definitiva para subir de nivel y operar con precisión de élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. con descuen
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario