Quantum Pro Gold Scalper es su motor de IA de élite para XAUUSD en el marco temporal H4 - construido para cazar sólo los movimientos de más alta calidad en el oro con una disciplina implacable y un agudo control del riesgo.

UTILÍCELO SÓLO EN EL MARCO TEMPORAL DE 30MIN O 4H EN ORO



¡UTILICE EL CONJUNTO EN LA SECCIÓN DE COMENTARIOS PARA EL MEJOR RESULTADO!



Conozca a Quantum Pro - El Especialista en Oro

¡Hola, traders! Quantum Pro Gold Scalper es un Asesor Experto de nueva generación construido exclusivamente para el ORO (XAUUSD) en el gráfico de 4 horas, diseñado para los traders que se preocupan más por la consistencia y la precisión que por el ruido y las entradas aleatorias.

Quantum Pro no apuesta, no overtrade, y no persigue cada vela - que espera estructuralmente fuertes impulsos en el oro, a continuación, se ejecuta con órdenes pendientes calculados e inteligentes para extraer el máximo posible de cada movimiento.

IMPORTANTE: Después de la compra, envíe un mensaje privado para recibir los preajustes optimizados.

Precio especial de lanzamiento: cada 10 ventas, el precio de Quantum Pro Gold Scalper se incrementará en 100 USD hasta alcanzar su precio objetivo final, recompensando a los early adopters.

Por qué Quantum Pro destaca en XAUUSD

Quantum Pro está diseñado en torno a cómo el oro realmente se mueve en los marcos de tiempo más altos: piernas impulsivas, grupos de volatilidad y reversiones profundas en lugar de ticks aleatorios.

En lugar de utilizar una configuración frágil, Quantum Pro combina múltiples condiciones en capas (detección de picos, filtros de volatilidad, y sesgo de estructura) para decidir cuándo participar y cuándo permanecer plano - esta es la razón por la que puede sentarse fuera de las malas condiciones y luego atacar cuando el borde está realmente allí.

Puntos fuertes:

Centrado sólo en XAUUSD H4 para una especialización profunda en lugar de promesas de marketing de "todos los pares, todos los plazos".

Lógica estructurada de impulso-reversión que coloca órdenes pendientes alrededor de picos fuertes en lugar de perseguir velas a precio de mercado.

Motor de seguimiento avanzado que convierte una buena entrada en una secuencia de ajustes de SL, bloqueando los beneficios y manteniendo vivas las posiciones mientras continúen las tendencias.

Quantum Pro no necesita operar todos los días para rendir. Prefiere menos operaciones y de mayor calidad: la paciencia y la selectividad están codificadas en su ADN.

Cómo opera Quantum Pro por usted

Quantum Pro está diseñado para adaptarse a cualquier flujo de trabajo, desde profesionales ocupados hasta operadores a tiempo completo, con una configuración mínima y la máxima transparencia.

Conéctelo a su gráfico XAUUSD H4, elija su perfil de riesgo y deje que el motor se encargue de la lógica: detección, entradas, salidas y trailing.

Qué hace Quantum Pro en el gráfico:

Monitoriza el oro 24/5 en busca de movimientos impulsivos fuertes y zonas de agotamiento, luego posiciona órdenes stop de compra/venta pendientes para captar la dirección más probable de la siguiente oscilación.

Gestiona automáticamente el SL/TP inicial más un trailing stop adaptable que se inicia temprano y entra inteligentemente cuando el precio se mueve a su favor.

Utiliza un filtro de diferencial y ejecución integrado para ignorar en la medida de lo posible las malas condiciones de liquidez, los picos de noticias y la ampliación anormal del diferencial.

No requiere indicadores externos, ni rejilla ajustada a curvas o martingala, ni una pesadilla de 100 parámetros.

Quantum Pro llega "listo para la batalla" - usted controla sólo lo que importa: el riesgo, el tamaño del lote, y la agresividad.

Requisitos y configuración recomendada

Quantum Pro Gold Scalper está optimizado para las condiciones modernas de negociación de oro y las estructuras típicas de cuentas ECN.

Entorno recomendado:

Símbolo: XAUUSD (Oro) solamente

Marco temporal: H4 (gráfico de 4 horas)

Tipo de cuenta: ECN/RAW/LOW spread con buena liquidez XAUUSD

Depósito mínimo: 500 USD con apalancamiento 1:500 (mínimo 1:100, recomendado 1:500)

Depósito recomendado: 1.000 USD+ para una mejor distribución del riesgo

Cotización: compatible con precios de oro de 2 y 3 dígitos (compruebe las especificaciones del contrato del broker)

VPS: muy recomendable para que el EA pueda monitorizar el oro y gestionar las órdenes 24/5 sin interrupciones

Gestión del riesgo:

Lote fijo o auto-lote por 1.000 USD para que el mismo archivo .set pueda ser utilizado en diferentes balances.

Todos los parámetros clave (TriggerPips, PendingDistance, StoplossPips, TakeprofitPips, Auto_lot_per_1000, trailing settings) están expuestos como entradas para que pueda ejecutar perfiles conservadores, equilibrados o agresivos desde la misma lógica central.

Diseñado para operadores que esperan más

Quantum Pro está construido para los traders que están cansados de los ruidosos bots de "1000 operaciones al mes" y quieren un EA que trate su capital como algo que vale la pena proteger.

El código es delgado, la lógica de ejecución se centra, y la estrategia está diseñada en torno al comportamiento real XAUUSD en lugar de mitos de marketing.

Configúrelo una vez, deje que se ejecute en su gráfico H4 de oro, y deje que Quantum Pro haga lo que fue diseñado para hacer:

esperar, analizar, posicionar, rastrear - y tratar de convertir cada movimiento de oro de alta calidad en una serie de decisiones controladas e inteligentes.

Esto es Quantum Pro Gold Scalper - su motor dedicado de 4 horas XAUUSD, con un precio que sube cada 10 ventas a medida que la base de usuarios crece y la ventaja se demuestra.