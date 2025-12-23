Nova BUL Trader ist ein präzises Handelssystem, das sich auf den Bulls-Power-Indikator stützt und die Momente erfasst, in denen Kaufkraft die Märkte mit Überzeugung nach oben treibt. Er verwandelt diesen klassischen Oszillator in eine disziplinierte, automatisierte Strategie, die schwache Signale herausfiltert und sich nur auf echte Aufwärtsimpulse konzentriert.

Anstatt auf jeden kleinen Tick zu reagieren, wartet Nova BUL Trader auf die richtige Ausrichtung - wenn die bullische Energie den Widerstand durchbricht und eine echte Verschiebung der Kontrolle bestätigt. Auf diese Weise vermeidet er unnötige Trades und bleibt auf hochwertige Setups fokussiert.

Jede Entscheidung wird systematisch getroffen: kein Rätselraten, kein Hinterherrennen, nur Struktur und Disziplin. Wenn der Markt eine echte Hausse-Absicht zeigt, handelt der Nova BUL Trader. Wenn nicht, wartet er ab.

Warum Händler Nova BUL Trader wählen

Bulls-Indikator, vollständig automatisiert:

Implementiert den Bulls-Oszillator mit sauberer Einstiegslogik und strengen Handelsfiltern.

Konzentriert sich auf den Kauf von Momentum:

Wird nur aktiviert, wenn der Aufwärtsdruck dominiert, um Unentschlossenheit und Fehlstarts zu vermeiden.

Eingebaute Risikokontrollen:

Jede Position verfügt über einen festen Stop-Loss und ein optionales Trailing-System. Kein Martingal, kein Raster.

Multi-Market-Flexibilität:

Funktioniert in den Bereichen Devisen, Metalle, Indizes und Kryptowährungen - für H1- bis Tages-Charts konzipiert.

Schlank, schnell, effektiv:

Transparente Logik, optimierte Ausführung und keine unnötige Komplexität.

Eine kostenlose Demoversion ist im Strategy Tester verfügbar.

Kein EA garantiert Ergebnisse - aber Nova BUL Trader gibt Ihnen ein automatisiertes, Momentum-basiertes System an die Hand, um Aufwärtsbewegungen mit Klarheit und Disziplin zu begleiten.

Testen Sie die Demoversion noch heute und sichern Sie sich Ihre Lizenz zu einem vergünstigten Preis.