Diamond Black
- Asesores Expertos
- Fanur Galamov
- Versión: 1.8
- Actualizado: 23 diciembre 2025
- Activaciones: 10
¡Venta festiva -40% está activo! Disfruta :)
¡Feliz Año Nuevo y Feliz Navidad!
Diamond Black es un asesor experto profesional para el comercio automático de mercado. El EA implementa mis observaciones a largo plazo del comportamiento del mercado por la noche. Un análisis exhaustivo del comportamiento del mercado de baja volatilidad me permitió implementar un sistema estable y fiable para el comercio rentable y a largo plazo. El algoritmo del EA utiliza las ventajas de las órdenes limitadas pendientes y el control estricto del riesgo de negociación. El asesor experto utiliza el cálculo automático de lotes, y también le permite utilizar un lote de negociación fijo. EA contiene un sistema avanzado de gestión de posiciones para lograr los mejores resultados. Diamond Black no utiliza martingala, rejilla, arbitraje. Cada posición utiliza stop loss y take profit.
Principales ventajas:
- Algoritmo avanzado.
- Sistema de negociación de bajo riesgo.
- Cada posición contiene stop loss y take profit.
- No utiliza rejilla, martingala, arbitraje.
- Sistema de control de riesgo de negociación.
- Cálculo proporcional de lotes.
- Funciona con cualquier depósito.
- Fácil de usar.
- Terminal MT4.
- Cuenta ECN de spread bajo.
- Depósito mínimo $50.
- Pares de negociación: GBPUSD, EURUSD.
- Marco de tiempo H1.
Cómo instalar:
- Adjuntar Diamond Black al gráfico o par recomendado.
- Abra la ventana de propiedades del EA. Haga clic en el botón "Cargar" y seleccione el archivo .set adecuado.
- Active la casilla "Permitir trading en vivo" en la pestaña "Común".
- Active el botón AutoTrading en el panel superior del terminal.
- FixedLot - lote fijo;
- AutoLot - cálculo automático del lote;
- RiskPerTrade - riesgo de negociación, %;
- TradeBuy - permite posiciones de compra;
- TradeSell - permite posiciones de venta;
- TakeProfit - nivel principal de take profit, pips;
- StopLoss - nivel principal de stop loss, pips;
- TrailSL - trailing stop, pips;
- TrailStep - trailing step, pips;
- InitialTP - nivel mínimo de take profit, pips;
- InitBEPips - nivel de equilibrio, pips;
- BuyShift - Desplazamiento de la posición de compra, pips;
- SellShift - Desplazamiento de la posición de venta, pips;
- ModeLowBE - habilita el módulo LowBE;
- LowBELevel - Valor del nivel BE;
- HourLowBE - Tiempo LowBE, hora;
- MinuteLowBE - Tiempo LowBE, min;
- TrailTP - habilita el módulo TrailTP;
- NewTP - trailing TP, pips;
- HourMoveTP - Tiempo de TrailTP, hora;
- MinuteMoveTP - Tiempo Trail;
- HourSet - hora de inicio;
- HourDelete - hora de parada;
- TimeReinstall - periodo de reinstalación, min;
- Lunes - permite negociar el lunes;
- Martes - permite operar el martes;
- Miércoles - permite trabajar el miércoles
- Jueves - permitir trabajar el jueves
- Viernes - permitir la negociación el viernes;
- PanelPosXY - coordenadas del panel gráfico;
- ShowInfoPanel - mostrar el panel gráfico;
- TradeComment - comentario sobre las órdenes del experto;
- MagicNumber - identificador único de las órdenes;
- Utilizarcuenta ЕСN spread bajo.
- Para el cálculo automático del lote, se recomienda un riesgo de negociación del 5-7%.
- Para el lote de negociación fijo, se recomienda un lote de 0,1 - 0,3 por cada $1000.
- Utilice una conexión rápida al servidor. Cuanto menor sea el ping, mejor.
- Utilice VPS para una operación estable.
Soporte:
Estoy siempre en contacto. No dude en ponerse en contacto conmigo con mensaje personal.
Fanur made again a great EA. He observed the market and found another strategy which is profitable. Thanks!