Diamond Black es un asesor experto profesional para el comercio automático de mercado. El EA implementa mis observaciones a largo plazo del comportamiento del mercado por la noche. Un análisis exhaustivo del comportamiento del mercado de baja volatilidad me permitió implementar un sistema estable y fiable para el comercio rentable y a largo plazo. El algoritmo del EA utiliza las ventajas de las órdenes limitadas pendientes y el control estricto del riesgo de negociación. El asesor experto utiliza el cálculo automático de lotes, y también le permite utilizar un lote de negociación fijo. EA contiene un sistema avanzado de gestión de posiciones para lograr los mejores resultados. Diamond Black no utiliza martingala, rejilla, arbitraje. Cada posición utiliza stop loss y take profit.