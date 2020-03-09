Gyroscopes

Experto forex profesional Gyroscope ( para los pares EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) que analiza el mercado utilizando el índice de ondas de Elliot. La teoría de las ondas de Elliott es la interpretación de los procesos en los mercados financieros a través de un sistema de modelos visuales (ondas) en los gráficos de precios.

El autor de la teoría, Ralph Elliott, identificó ocho variantes de ondas alternas (de las cuales cinco están en la tendencia y tres en contra de la tendencia). El movimiento de los precios en los mercados adopta la forma de cinco ondas. Tres de ellas (1, 3, 5) provocan un movimiento direccional. Se intercalan con dos ondas de dirección opuesta (2,4). Las primeras se denominan impulsivas y las segundas correctivas.

Según Elliott, el patrón de cinco ondas tiene tres propiedades constantes: la onda 2 nunca cruza el punto de partida de la onda 1; la onda 3 nunca es la más corta de las ondas; la onda 4 nunca entra en el territorio de precios de la onda 1. Las ondas impulsoras tienen una estructura de cinco ondas, las ondas correctivas tienen una estructura de tres ondas (con opciones). Un ciclo completo consta de ocho ondas y dos fases: una fase impulsora de cinco ondas, cuyas ondas internas se indican con números, y una fase correctiva de tres ondas, cuyas ondas internas se indican con letras. Ejemplo - si la onda 2 corrige la onda 1, entonces la secuencia A, B, C corrige toda la secuencia de ondas de 1 a 5.

La base del bot es un complejo algoritmo de control de las operaciones. El programa funciona automáticamente. El usuario puede establecer niveles de take profit y stop loss. Real y virtual.

Parámetros del bot Forex:
  • Fix Lot - Lote fijo.
  • Money-Management On, MoneyManagement - Forma un lote en función del depósito.
  • Lot Decimal - Redondeo del lote.
  • r Stop-Loss - Stop loss.
  • r Take-Profit - Toma de beneficios.
  • v Stop-Loss - Stop loss virtual.
  • v Take-Profit - Toma de ganancias virtual.
  • Magic Number - Número mágico.
  • Spread máximo permitido - Límite de spread.
  • Entorno del bot:
  • Par de divisas - EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF.
  • TimeFrame - H1.
  • Spread máximo - hasta 20 pips.
  • Máximo aterrizaje - hasta 30% (ghb ltgjpbnt $ 1000)
  • Depósito requerido - $ 10.000 (o equivalente o equivalente en otra moneda).



