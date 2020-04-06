BASTET19c
- Asesores Expertos
- Sorakrit Lueangtipayajun
- Versión: 1.22
- Actualizado: 8 diciembre 2025
- Activaciones: 10
Resultados en vivo (6 meses): +285% de beneficios, 18% de reducción máxima
- Myfxbook probado por favor Copiar y pegar URL's: (myfxbook.com/members/kavinle/bastet-ea/11579493)
AUDCAD,AUDCHF,AUDNZD,AUDUSD,CADCHF,EURCAD,EURCHF,EURAUD,EURGBP,EURNZD,EURUSD,GBPAUD,GBPCAD,GBPCHF,GBPNZD,GBPUSD,NZDUSD,USDCHF,USDCAD
✅ Distancia (Puntos) es Volatilidad de https://www.investing.com/tools/forex-volatility-calculator&nbsp
Por favor, actualice el valor de los puntos (pips x10) para cada divisa al menos una vez a la semana.
✅ Versión 1.15 Tener el modoAuto Volatilidad.
📌 Requisitos: MT4, VPS recomendado, $500 para 19 pares de divisas inicio 0.01 Lote
📌 Gestión de riesgo SL en USD (cantidad fija por símbolo) Recomendar 10% por símbolo Ejemplo Saldo 500$ establecer SL50$ por Símbolo
📌 Archivos exclusivos de Set: Para configuración automática y máximo rendimiento.
- Trading en Pullbacks: El canal de precios incorporado basado en Bollinger detecta el final de una corrección y señala el inicio de una nueva tendencia.
- Multidivisa Funciona con 19 divisas probadas en myfxbook.
- EA inicia TF M15 pero usa M5 para ejecutar EA porque el precio entrará órdenes y TP más rápido
- EA ejecuta 1 par de divisas por ventana si necesita ejecutar todos los pares por favor ejecute en 19 ventanas
- ¿Listo para empezar a operar? Comience a operar con BASTET19c