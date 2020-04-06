BASTET19c

Este EA se basa en una estrategia de inversión de las Bandas de Bollinger. Detecta automáticamente los retrocesos de precios en la banda de Bollinger superior o inferior y abre operaciones en la dirección del rebote esperado. El sistema calcula dinámicamente los niveles óptimos de toma de beneficios (TP) basándose en la volatilidad y estructura recientes del mercado, asegurando una captura de beneficios eficiente sin intervención manual.


Resultados en vivo (6 meses): +285% de beneficios, 18% de reducción máxima

  • Myfxbook probado por favor Copiar y pegar URL's: (myfxbook.com/members/kavinle/bastet-ea/11579493)


✅ Recomendar 19 Pares:

AUDCAD,AUDCHF,AUDNZD,AUDUSD,CADCHF,EURCAD,EURCHF,EURAUD,EURGBP,EURNZD,EURUSD,GBPAUD,GBPCAD,GBPCHF,GBPNZD,GBPUSD,NZDUSD,USDCHF,USDCAD

✅ Distancia (Puntos) es Volatilidad de https://www.investing.com/tools/forex-volatility-calculator&amp;nbsp
Por favor, actualice el valor de los puntos (pips x10) para cada divisa al menos una vez a la semana.

✅ Versión 1.15 Tener el modoAuto Volatilidad.

📌 Requisitos: MT4, VPS recomendado, $500 para 19 pares de divisas inicio 0.01 Lote

📌 Gestión de riesgo SL en USD (cantidad fija por símbolo) Recomendar 10% por símbolo Ejemplo Saldo 500$ establecer SL50$ por Símbolo

📌 Archivos exclusivos de Set: Para configuración automática y máximo rendimiento.

  1. Trading en Pullbacks: El canal de precios incorporado basado en Bollinger detecta el final de una corrección y señala el inicio de una nueva tendencia.
  2. Multidivisa Funciona con 19 divisas probadas en myfxbook.
  3. EA inicia TF M15 pero usa M5 para ejecutar EA porque el precio entrará órdenes y TP más rápido
  4. EA ejecuta 1 par de divisas por ventana si necesita ejecutar todos los pares por favor ejecute en 19 ventanas
  5. ¿Listo para empezar a operar? Comience a operar con BASTET19c

    Otros productos de este autor
    BASTET19z
    Sorakrit Lueangtipayajun
    Asesores Expertos
    Este EA se basa en una estrategia de inversión de las Bandas de Bollinger. Detecta automáticamente los retrocesos de precios en la banda de Bollinger superior o inferior y abre operaciones en la dirección del rebote esperado. El sistema calcula dinámicamente los niveles óptimos de toma de beneficios (TP) basándose en la volatilidad y estructura recientes del mercado, asegurando una captura de beneficios eficiente sin intervención manual. Resultados en vivo (6 meses): +125,52% de beneficio, 20
