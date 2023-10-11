One Gold MT4

4.6

Presentamos One Gold EA, un sofisticado robot de trading de oro en la plataforma Meta Trader, desarrollado para ayudar a los traders con análisis avanzados del mercado. Nuestra tecnología patentada aprovecha las redes neuronales y los algoritmos basados ​​en datos para analizar datos históricos y en tiempo real del mercado del oro, lo que proporciona información que puede ayudar en la toma de decisiones. A diferencia de las estrategias manuales tradicionales, One Gold EA opera con una intervención mínima, agilizando el proceso de trading y apuntando a reducir los riesgos asociados. Si bien el uso de complementos neuronales avanzados mejora las capacidades analíticas del robot, es importante tener en cuenta que, como cualquier herramienta de trading, One Gold EA no garantiza ganancias. Sin embargo, ha sido diseñado con el potencial de mejorar el rendimiento de las operaciones al brindar información más informada y respaldada por datos. One Gold EA monitorea continuamente el mercado del oro para detectar patrones y tendencias que pueden ser difíciles de detectar para un trader humano. El sistema es capaz de adaptarse a diversas condiciones del mercado, ofreciendo un enfoque de trading más consistente, especialmente en un entorno altamente volátil como el trading de oro. Tanto si es un operador experimentado como si es nuevo en el mercado, One Gold EA está pensado para ayudarle en su proceso de toma de decisiones ofreciendo un análisis integral del mercado y reduciendo la carga de trabajo manual. Si bien One Gold EA tiene como objetivo simplificar la experiencia de trading, es fundamental utilizar el robot en combinación con un plan de trading bien pensado y estrategias adecuadas de gestión de riesgos. Creemos en el potencial de nuestra tecnología para ayudar a los operadores, pero fomentamos el uso responsable y el seguimiento continuo de los resultados para obtener los mejores resultados.

Quedan 3 copias a este precio, luego el precio aumentará a $750

Cómo configurar One Gold EA

Información:

  • Símbolos de trabajo: XAUUSD(GOLD)
  • Periodo de trabajo: H1
  • El depósito mínimo es de $100 (modo conservador), $500 (modo intensivo + recuperación) 
  • El apalancamiento depende del riesgo, en un modo de riesgo bajo y conservador un apalancamiento de 1:30 es adecuado 

Las ventajas de One Gold:

  • Complementos neuronales para un mejor rendimiento  

El EA utiliza complementos de redes neuronales de última generación para mejorar la precisión predictiva y adaptarse a los cambios del mercado de forma dinámica, lo que le permite reconocer y responder a patrones complejos de manera más efectiva.

  • Adaptación automática del riesgo y el apalancamiento

Ajusta automáticamente el riesgo en función del apalancamiento de la cuenta, optimizando los retornos y equilibrando la exposición al riesgo. Esto facilita la gestión del tamaño de las posiciones en función de las condiciones cambiantes del apalancamiento sin intervención manual.

  • Compatibilidad de las empresas de apoyo en entornos de bajo riesgo 

Diseñado para cumplir con los requisitos de empresas comerciales propietarias como FTMO, pero se recomienda específicamente en entornos de bajo riesgo para cumplir con límites estrictos de reducción y pérdida diaria, lo que garantiza una experiencia comercial más segura de acuerdo con los criterios de la empresa.

  • Pruebas retrospectivas exhaustivas durante 13 años 

El EA ha sido probado con éxito en diversas condiciones de mercado durante los últimos 13 años, demostrando una estabilidad constante y manteniendo bajas caídas, lo que refleja su confiabilidad a lo largo del tiempo y en diferentes climas económicos.

  • Filtro de noticias integrado y personalizable

El EA incluye un filtro de noticias ajustable que detiene las operaciones antes de anuncios económicos importantes, lo que reduce las posibilidades de que las condiciones volátiles del mercado afecten negativamente las operaciones. Esta función es especialmente útil para evitar oscilaciones repentinas de precios durante los comunicados de prensa.

  • Configuración simplificada basada en código  

Todos los valores necesarios están integrados en el código del EA, lo que significa que no se necesitan archivos de configuración externos. Los operadores solo deben seleccionar un nivel de riesgo preferido, lo que hace que la configuración sea más rápida y menos propensa a errores.

  • Flexibilidad del corredor con algunas condiciones

Está diseñado para funcionar de manera eficaz con la mayoría de los brókeres, pero es posible que no funcione tan bien en cuentas de centavos o cuentas con spreads altos, especialmente en activos como el oro. El desarrollador ofrece recomendaciones sobre brókeres adecuados para garantizar un rendimiento óptimo.

  • Amplias opciones de personalización

El EA ofrece numerosas opciones de personalización y optimización, lo que permite a los operadores ajustarlo a sus estrategias específicas, su tolerancia al riesgo y las condiciones del mercado. Esta flexibilidad permite un mayor control sobre el comportamiento de las operaciones.

  • Instalación rápida y sencilla

Con un proceso de instalación fácil de usar, el EA es accesible para traders de cualquier nivel de experiencia, proporcionando una configuración simplificada con pasos mínimos.


Advertencia de riesgo:

Antes de comprar One Gold Expert Advisor, tenga en cuenta los riesgos que implica. El rendimiento pasado no es garantía de rentabilidad futura (el EA también podría generar pérdidas). Las pruebas retrospectivas que se muestran (por ejemplo, en capturas de pantalla) están altamente optimizadas para encontrar los mejores parámetros, pero, por lo tanto, los resultados no se pueden transferir a operaciones en vivo. No invierta ni arriesgue dinero que no pueda permitirse perder.
Comentarios 18
Cao Ze Hao
1589
Cao Ze Hao 2025.11.11 13:39 
 

I appreciate the author’s long-term support — every update makes the EA more stable. It’s a true profit beast, and the author is also very friendly and helpful.

Young Jin
118
Young Jin 2025.10.28 09:55 
 

This EA is good. I’ve been running One Gold for about 1 year and 9 months, and it has consistently made profits for me. What’s worked for me ・Avoid “Intense” mode for now. It can be aggressive and doesn’t fit my risk tolerance. ・Use “Conservative” with “Recovery” ON. This combo has given me steadier results. ・Don’t get greedy. Pick an optimal lot size for your account and stick to it. Risk management first. Know your max drawdown comfort and keep leverage in check. Bottom line One Gold can be a solid, steady performer if you respect risk. Keep it on Conservative + Recovery, skip Intense for the time being, and stay disciplined with lot sizing.

OMAR KHATAB
376
OMAR KHATAB 2025.08.19 02:04 
 

The author is very friendly and helpful. Always available if you need help. Highly recommended for any serious trader A++++

