Multi Sniper mq

MULTI SNIPER EA es un sistema de trading automático preciso con una precisión de alrededor del 90 % para la plataforma MT4.





Este rentable EA de scalping es uno de los sistemas más estables del mercado actual.





Es un producto original que se ofrece exclusivamente en este sitio web MQL5.

Descargue EA Set_files para probar y operar: GBPAUD Set_file GBPCAD Set_file

- Se han implementado el método de interés compuesto y las técnicas de scalping.

- El sistema establece automáticamente un SL dinámico según la volatilidad del mercado.

- El EA cuenta con gestión de riesgos automática (cálculo de lotes) por defecto y opciones de lotes fijos.

- Sensibilidad de entrada ajustable.

- Sin gap de trading durante el fin de semana.

- Filtro de tiempo de funcionamiento preciso con una precisión de 1 minuto.

- Visualización de spreads integrada.

- El robot cuenta con función de punto de equilibrio.

- Apalancamiento de la cuenta: cualquiera en un rango de 1:30 a 1:2000.

- Los pares más recomendados son GBPCAD y GBPAUD.

- No se utilizan martingalas ni cuadrículas peligrosas. Cada orden tiene su propio SL para proteger la cuenta.

- Tiempo de funcionamiento: El EA busca oportunidades de entrada desde el final de la sesión estadounidense hasta mediados de la sesión asiática, según el filtro de tiempo en la configuración. Si el sistema no abre órdenes durante el tiempo de funcionamiento, significa que no hay señales de entrada disponibles en el gráfico. Recuerde que este EA es un sistema de trading de francotirador.

- Periodo temporal: solo M15.





Cómo instalar:

- El sistema requiere una cuenta de trading MT4 con spreads ajustados (spread bruto o ECN).

- Abra los gráficos GBPCAD y GBPAUD.

- Seleccione el período temporal M15 en cada gráfico.

- Adjunte el EA a cada gráfico.

- Aplique el Set_file correspondiente al EA en cada gráfico. Asegúrese de que el parámetro Trading_Flag sea verdadero. - El robot lo hace todo automáticamente. Solo necesita instalarlo en MT4 y dejar su PC funcionando (o simplemente usar un VPS).





¡IMPORTANTE! Para un rendimiento óptimo del sistema de trading, siga las siguientes recomendaciones:





- HORARIO DE TRABAJO: Se recomienda usar MT4 donde market_watch = GMT+2 (horario estándar) y GMT+3 (horario de verano). Si el servidor de su bróker tiene una zona horaria GMT diferente, será necesario cambiar la configuración horaria del EA. Simplemente envíeme un mensaje para comprobar la zona horaria de su bróker. Le ayudaré a comprobarlo y le proporcionaré los archivos Set_files correspondientes si es necesario.





- SPREAD y BROKER: Es muy importante seleccionar una cuenta con spreads ajustados (spread bruto o ECN) para un rendimiento óptimo.





- ACTUALIZACIONES DEL EA: Es necesario usar la última versión del EA.