Aurum AI mt4
- Asesores Expertos
- Leonid Arkhipov
- Versión: 1.3
- Actualizado: 8 diciembre 2025
- Activaciones: 10
A finales de noviembre de 2024, el asesor experto Aurum fue lanzado a la venta.
Durante todo este tiempo operó en condiciones reales de mercado sin filtro de noticias, sin protecciones adicionales ni restricciones complejas, manteniéndose estable y confiable.
Este año completo de trading real demostró claramente la solidez del sistema de trading.
Solo después de ello, basándonos en la experiencia real y en las estadísticas, en diciembre de 2025 lanzamos una gran actualización:
- Panel premium completamente renovado y adaptado a todas las resoluciones de pantalla
- Sistema ampliado de protección de operaciones
- Potente filtro de noticias basado en Forex Factory
- Dos filtros adicionales para una detección de señales más precisa
- Mejora en la optimización, velocidad y estabilidad general del sistema
- Función segura de Recovery después de operaciones con pérdida
- Tema del gráfico actualizado en estilo premium
ACERCA DEL ASESOR
Aurum – Asesor Experto Premium para operar Oro (XAU/USD)
Aurum es un asesor experto profesional diseñado para una operativa estable y segura en el mercado del oro. Funciona con una lógica clara, utilizando análisis de tendencia y un estricto control del riesgo.
El asesor no utiliza métodos de trading peligrosos: sin grids, sin martingala y sin promedios agresivos.
Cada operación está protegida con Stop Loss y se respeta estrictamente el principio: “una señal — una operación”.
PROMOCIÓN
Descuento — 40%
Solo 3 copias disponibles al precio de $300
Bono para compradores de Aurum
Como bono, recibirá el asesor exclusivo GoldPrime AI, basado en un sistema de fractales.
Descargar pruebas de GoldPrime AI
GoldPrime AI no está disponible para la venta pública y se entrega únicamente a los compradores de Aurum.
Cómo recibir el bono:
Después de la compra, simplemente contácteme y le enviaré el asesor de regalo.
CÓMO FUNCIONA AURUM
- Opera estrictamente en la dirección de la tendencia, sin suposiciones
- Sin martingala, sin grids y sin esquemas peligrosos de gestión de posiciones
- Protección estricta en cada operación: Stop Loss y Take Profit siempre activos
- Configuración extremadamente sencilla: instalar y empezar a operar
- Apto para Prop Firms y cuentas de trading exigentes
- Probado con un año completo de trading real, no solo backtests
REQUISITOS PARA OPERAR AURUM
- Par de trading: XAU/USD (Oro)
- Timeframe: M5
- Depósito mínimo: desde $100 para 0.01 lotes
- Broker: cualquier broker fiable
- Tipo de cuenta: Standard, ECN y otros
- VPS: opcional, para funcionamiento estable 24/7
INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
1. Abra el gráfico de XAU/USD (Oro).
2. Seleccione el timeframe M5.
3. Elija el método de gestión del volumen:
— lote fijo;
— o cálculo automático del riesgo.
Después de esto, el asesor queda completamente listo para operar.
UN SISTEMA CON FUTURO
Aurum es una herramienta para el trading sistemático y el control estricto del riesgo.
El proyecto evoluciona constantemente: supervisamos el rendimiento real, mejoramos la lógica, aumentamos la estabilidad y publicamos actualizaciones de forma regular.
No es un producto de una sola vez, es un asesor con futuro.
Very good expert with an excellent support team and amazing trading results. I hope it continues like this.