Javier Gold Scalper V2

5

Javier Gold Scalper: ¡Nuestra tecnología a tu lado!

Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración

Precio: El precio aumenta según la cantidad de licencias vendidas

Copias disponibles: 5

Operar con oro, uno de los activos más volátiles del mercado financiero, exige una alta precisión, un análisis riguroso y una gestión de riesgo extremadamente eficaz. El Javier Gold Scalper fue desarrollado precisamente para integrar estos pilares en un sistema robusto y sofisticado, diseñado para optimizar las operaciones en el mercado del oro. Utilizando tecnologías de punta y estrategias avanzadas, Golden Scalper ofrece soporte tanto para traders principiantes como profesionales, permitiendo afrontar con seguridad los desafíos y aprovechar las oportunidades de este mercado dinámico. Con Golden Scalper, cuentas con una herramienta confiable, creada para manejar las particularidades del oro.


Símbolo XAUUSD (ORO)
Marco de tiempo M30
PropFirm Listo
Capital Mín. $1000
Broker Cualquier broker
Tipo de cuenta Cualquiera, preferiblemente con spread bajo
Apalancamiento Desde 1:500
VPS Preferido, pero no obligatorio


¡Conoce el interior de Javier Gold Scalper!

Patrones gráficos para análisis de mercado

Golden Scalper no solo almacena toda la información del gráfico, sino que también realiza análisis gráficos en tiempo real para identificar con precisión oportunidades de movimientos recurrentes, junto con el volumen de órdenes de compra y venta, haciendo que el análisis y las entradas sean mucho más precisas.

Este enfoque garantiza que Golden Scalper mantenga su eficacia operativa incluso en condiciones adversas, preservando la estabilidad y la consistencia de los resultados. Al anticiparse a comportamientos atípicos del mercado, el sistema fortalece su capacidad de adaptación y protección del capital, ofreciendo una experiencia de trading más segura y preparada para cualquier escenario.


Ajuste dinámico de la frecuencia de operaciones

Una de las grandes ventajas del Javier Gold Scalper es su capacidad para ajustar dinámicamente la frecuencia de las operaciones según la volatilidad del mercado. En momentos de alta volatilidad, el sistema incrementa el número de operaciones, aprovechando los movimientos rápidos y mayores oportunidades. Por el contrario, en momentos de baja volatilidad, Javier Gold Scalper reduce la frecuencia, priorizando solo configuraciones altamente calificadas con mayor probabilidad de éxito.

Rendimiento comprobado a través de extensas pruebas

Con más de una década de pruebas en cuentas reales, habiendo atravesado todos los escenarios posibles, Javier Gold Scalper ha demostrado su solidez y rentabilidad incluso en condiciones de mercado difíciles. El EA presentó curvas de crecimiento consistentes con drawdowns controlados, demostrando su estabilidad en diferentes fuentes de datos de brokers y en fases volátiles como crisis económicas.

*Recomendamos encarecidamente realizar pruebas en cuentas demo y seguir EXACTAMENTE las recomendaciones del desarrollador para obtener mejores resultados. Para usuarios más agresivos, se recomienda usar 0.01 lot por cada $1,000 USD; para usuarios más conservadores o cuentas de prop firm, se recomienda 0.01 lot por cada $5,000 USD.


Fácil de usar y personalizable

Las configuraciones predeterminadas de Javier Gold Scalper están optimizadas para facilitar su uso, haciéndolo accesible incluso para principiantes. Sin embargo, los traders con experiencia tienen la opción de ajustar parámetros como la frecuencia de operaciones, estrategia utilizada, distancia entre operaciones, gestión de lotes, entre muchas otras configuraciones.

Javier Gold Scalper no es solo una herramienta de trading, sino un aliado confiable en el mercado del oro. Ya sea que tengas experiencia o seas nuevo en el trading algorítmico, Javier Gold Scalper ofrece una solución flexible y personalizada que combina precisión con protección de capital a largo plazo. Integrando análisis avanzados y estrategias comprobadas, Javier Gold Scalper asegura que puedas aprovechar oportunidades rentables mientras navegas por las complejidades del mercado del oro.

Da el siguiente paso en tu camino como trader incorporando Javier Gold Scalper a tu portafolio y desbloquea un nuevo nivel de precisión, seguridad y eficiencia en el trading de oro.


Comentarios 4
mike vivar
41
mike vivar 2026.01.02 02:44 
 

I've been following the EA for a couple of months, and glad to finally have it. been trading for a couple of days, and results are as expected. good, steady profits!

minu90312
63
minu90312 2025.10.22 11:34 
 

Hi, Can I get set files and indicators for the EA :) Thank you.

Luis Arsenio Velez Hernandez
202
Luis Arsenio Velez Hernandez 2025.09.10 20:14 
 

Hola que tal, he estado probando el EA hace unas semanas y es muy buen EA, primeramente la mayoria de las operaciones las realiza rapido lo cual es el objetivo de un scalper, pero no se engañen todos los EA tienen que estar siendo supervisionados, en el primer gap o movimiento puede pasar lo peor por eso no sea una persona gananciosa y menos con este expert, en mi opinion es bueno, y lo estoy usando para FTMO 10 k pero con lotes 0,03 estoy arriba aun de las recomendaciones pero esta yendo bien, entonces mis queridos el hace especie un precio medio, que cuando hay una tendencia gigante y el la coge desde el inicio ya saben lo que puede pasar, mi recomendacion entonces esten de ojo, si ven que no surfo bien la tendencia rompe las operaciones y activa de nuevo, no es lo mismo perder 100 usd que quemar la cuenta toda PD: Felipe espero tus sets y manuales y futuras actualizaciones de este expert, no lo dejes morir

Respuesta al comentario