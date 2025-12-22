Nova WDX Trader ist eine verfeinerte Implementierung des klassischen ADX Wilder Trendstärke-Algorithmus - entwickelt zu einer disziplinierten, automatisierten Handelsstrategie, die Momentum, Struktur und Timing berücksichtigt. Er baut auf der ursprünglichen, von Welles Wilder eingeführten Logik auf und erweitert sie um eine moderne Ausführungs- und Risikokontrolle.

Anstatt auf kurzfristige Volatilität zu reagieren, wartet der Nova WDX Trader auf eine bestätigte Richtungsstärke, die auf der ADX-Formel von Wilder basiert, um sicherzustellen, dass jeder Handel einen Kontext und eine Überzeugung hat. Er filtert Unentschlossenheit heraus und konzentriert sich auf Momente, in denen der Markt eine wirkliche Absicht zeigt, sich zu bewegen - nicht auf Lärm oder Fakeouts.

Dieser EA wurde für Trendfolger entwickelt, die Präzision und keine Vorhersagen wünschen. Wenn er die Kriterien nicht erfüllt, wird er nicht gehandelt.

Warum Händler den Nova WDX Trader wählen

Wilder's ADX, vollautomatisch:

Implementiert die ursprüngliche ADX-Glättung und direktionale Logik, mit sauberen Einstiegsfiltern, die auf bestätigtem Momentum basieren. Signalstärke mit Disziplin:

Steigt nur dann ein, wenn die Trendstärke strenge Schwellenwerte überschreitet - dadurch werden Whipsaw und Overtrading reduziert. Vollständiges Risikomanagement:

Jeder Handel beinhaltet einen festen Stop-Loss und ein optionales Trailing-System. Kein Martingal, kein Raster, keine Ausnahmen.

Ideal für trendbasierte Systeme:

Die besten Ergebnisse werden in klaren Trendumgebungen für Devisen, Metalle und Kryptowährungen erzielt - von H1- bis zu Tagescharts.

Gebaut für Klarheit und Effizienz:

Transparente Logik, schnelle Ausführung und keine Überkomplikation - konzentriert auf Ergebnisse, nicht auf Hype.

Eine kostenlose Demoversion ist im Strategietester verfügbar.

Kein EA garantiert zukünftige Gewinne - aber Nova WDX Trader gibt Ihnen ein Trendbestätigungstool, das auf bewährter Momentum-Logik aufbaut.

Testen Sie die Demoversion noch heute und sichern Sie sich den Rabatt.