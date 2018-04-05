Piggy Bank EA MT5

OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: Cada ocho meses, el precio del alquiler aumentará en $240, para un precio final de $1,190.

1.) Señales de trading


2.) Características del producto

  1. Esta es una cartera única de SPX500 + XAUUSD en MQL5. No se trata de una sola estrategia de trading.
  2. Consta de 6 estrategias de trading para SPX500 y 4 para XAUUSD, con un total de 10 estrategias. 
  3. El SPX500 y el XAUUSD tienden a subir a largo plazo, por lo que el EA solo opera en largo para asegurarse de mantenerse en línea con la tendencia general.
  4. ¡La seguridad es lo primero! Esta estrategia no utiliza una estrategia Martingala ni de trading en cuadrícula, lo que garantiza la seguridad del capital. Una gestión adecuada del capital evita las llamadas de margen.
  5. Según los resultados del backtesting, el factor de beneficio es de aproximadamente 2,56, la tasa de ganancia a largo plazo es de aproximadamente el 50 % y la relación riesgo-beneficio es de aproximadamente 1:5.
  6. Cada operación no dura más de 24 horas, con un tiempo promedio de mantenimiento de la posición de aproximadamente cuatro horas.
  7. Cada operación utiliza órdenes de mercado con configuraciones reales de stop-loss, take-profit y trailing stop-loss y take-profit.
  8. Uno de los pocos EA adecuados para los desafíos de trading de empresas independientes.
  9. El capital inicial mínimo oscila entre 41,16 $ y 82,32 $.
  10. No se requieren configuraciones de zona horaria GMT ni de conversión de horario de verano, ni filtros de noticias.
  11. No se requieren configuraciones complejas de parámetros; Simplemente configure sus ajustes de gestión de dinero.
  12. Los clientes pueden habilitar la gestión de dinero Martingala según sus necesidades; está deshabilitada por defecto.
  13. El Asesor Experto (EA) ofrece una función de optimización que permite a los clientes optimizar según los datos históricos de su bróker.
  14. Tiene requisitos mínimos en cuanto al tipo de bróker, el tipo de cuenta, el spread del bróker y la latencia de la red.
  15. Al eliminar el impacto de los spreads y el deslizamiento reales, los resultados de trading reales son casi idénticos a los resultados de las pruebas retrospectivas con datos de ticks.
  16. Los informes de las pruebas retrospectivas se pueden importar a través de QuantAnalyzer4 y utilizar junto con otros Asesores Expertos (EA) de baja correlación.
  17. El EA no se actualizará a menos que un error afecte a los resultados de trading, lo que garantiza la estabilidad operativa.

3.) Requisitos de trading

  • Tipo de bróker: Se aceptan ECN, STP y MM, sin restricciones.
  • Tipo de cuenta: Se aceptan cuentas estándar, de spread cero e islámicas, sin restricciones.
  • Cuenta de cobertura: Debe ser una cuenta de cobertura.
  • Zona horaria del bróker: Sin restricciones.
  • Objetivo de inversión: SPX500, XAUUSD. 
  • Configuración del gráfico: Se recomienda instalar y ejecutar en un gráfico EURUSD. 
  • Zona horaria del gráfico: M15
  • Capital inicial: 41,16 USD a 82,32 USD
  • Apalancamiento mínimo: 1:10 a 1:250
  • Spread máximo: Sin límite de spread, pero cuanto menor, mejor.
  • Latencia máxima: Menos de 2000 ms, pero cuanto menor, mejor.
  • Tipo de VPS: Se requiere un VPS de Windows.

4.) Configuración del backtesting

  1. Realice backtesting utilizando datos históricos de velas o ticks de al menos 1 minuto para garantizar que los resultados reales de trading coincidan con los resultados del backtesting.
  2. Asegúrese de que la calidad de los datos históricos sea superior al 98,00 %. Si se produce una pérdida excesiva de datos históricos, podría haber un error de configuración.
  3. Se recomienda realizar backtesting en ThinkMarkets/ThinkCapital. Este EA se desarrolló utilizando datos históricos de este bróker. 
  4. Si su bróker no dispone de datos históricos antiguos, puede usar QuantDataManager para importar datos históricos externos para realizar pruebas retrospectivas conjuntas.
  5. A continuación, se muestra la configuración de datos históricos que utilicé al desarrollar mi Asesor Experto (EA); puede servir como referencia para la configuración de las pruebas retrospectivas.
Symbol Spread Commission Buy swap Sell swap Decimal
 Data Source
SPX500 60 0.00 USD -171.00 USD -47.00 USD 0.01 Dukascopy
XAUUSD 50 0.00 USD -73.00 USD -27.00 USD 0.01 Dukascopy

5.) Detalles técnicos

  • Fuente de datos históricos de ticks: Dukascopy + ThinkMarkets/ThinkCapital.
  • Periodo de muestra: 2012.01.01 - 2020.01.01, utilizando datos históricos de Dukascopy. 
  • Periodo fuera de muestra: 2020.01.01 - 2025.07.01, utilizando datos históricos de ThinkMarkets/ThinkCapital.
  • Condiciones de entrada: Combinación de múltiples indicadores SMA, CCI y Williams.
  • Condiciones de salida: Trailing Stop y salida programada.
  • Promedio de operaciones anuales: 47,00
  • Día sin operaciones más largo: 259,62 días
  • Periodo sin operaciones más largo: 2015.06.18 - 2016.03.04
  • Promedio de días hasta un nuevo máximo: 38,19 días
  • Días más largo hasta un nuevo máximo: 373,05 días
  • Periodo con nuevo máximo más largo: 2016.03.22 - 2017.03.30

6.) Gestión del capital

Los siguientes resultados del backtest se basan en parámetros preestablecidos en ThinkMarkets/ThinkCapital. Los resultados pueden variar entre diferentes brókers y se proporcionan solo como referencia. No asuma que representan el rendimiento comercial real.

Risk Definition Balance Minimum initial capital Compound annual growth rate Max drawdown Minimum leverage requirement  Applicable situations
High risk 65 USD 82.32 USD CAGR 148.88 % MDD 50.00 %  1 : 250 Small capital account speculation
Medium risk 350 USD 350.00 USD CAGR 29.77 % MDD 10.00 %  1 : 50 Deposit trading, Prop Firm trading challenge period
Low risk 1900 USD 1900.00 USD CAGR 5.95 % MDD 2.00 %  1 : 10 Prop Firm Real Account
Fixed lot size 0.01 Lots 82.32 USD 122.56 USD 41.16 USD  1 : 50 Measure real performance

7.) Aviso de Compra

  1. Excepto para la gestión de capital, las señales de trading mostradas públicamente y el rendimiento retrospectivo se basan en los parámetros predeterminados. del EA y no requiere archivos de configuración adicionales.
  2. Los resultados reales de trading varían significativamente entre brókeres. Si utiliza un bróker distinto a ThinkMarkets/ThinkCapital, puede optimizarlo basándose en los datos históricos de su bróker.
  3. Por favor, considere su capacidad financiera antes de comprar. El rendimiento retrospectivo no representa el rendimiento futuro. Puede descargar una versión de prueba gratuita para realizar pruebas retrospectivas y optimizar, y luego alquilarla o comprarla si le parece satisfactoria.
  4. Si tiene dificultades o encuentra errores, póngase en contacto conmigo. También puede visitar el foro de discusión o el blog del EA para consultar la base de preguntas frecuentes.
  5. No añadiré nuevas funciones al producto a menos que un error afecte los resultados de trading. Las actualizaciones frecuentes pueden molestar a muchos clientes.
  6. Si su bróker no admite el uso de un EA adquirido en MQL5.com, póngase en contacto conmigo de inmediato y le ayudaré a solucionar el problema. 
  7. Actualmente, solo vendo mis EA en MQL5.com. Si ve a alguien vendiendo mis EA en otros sitios web, es una estafa. Tenga cuidado y no caiga en la trampa.

8.) Contactar con soporte

  • Ventana de contacto: https://www.mql5.com/en/users/sqrc
  • Método de contacto: Haga clic en el botón "Enviar mensaje" de la página para contactar al desarrollador o deje sus preguntas en el foro de discusión del producto.
  • Tiempo de contacto: Tiempo de respuesta: El tiempo de respuesta es de tan solo cinco minutos y no más de 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año.

9.) Cuidado con las estafas

  1. La fecha de inicio real de un Asesor Experto (EA) fuera de muestra debe basarse en la hora de publicación del EA en la página de ventas de MQL5, no simplemente en la fecha de inicio indicada por el vendedor.
  2. Antes de comprar, confirme que las señales de trading mostradas por el vendedor coincidan aproximadamente con el rendimiento de las pruebas retrospectivas para evitar situaciones en las que el vendedor haya manipulado deliberadamente los resultados de las pruebas retrospectivas en el código. 
  3. Tenga cuidado con los canales de venta que no sean de MQL5. Si el vendedor no vende en MQL5, no existe un registro imparcial de terceros sobre la fecha real de lanzamiento del EA, lo que dificulta verificar la hora de inicio real fuera de muestra.
  4. Tenga en cuenta que las señales de trading proporcionadas por el vendedor son las mismas del EA que figuran en la página de ventas. Este tipo de fraude es difícil de prevenir.
  5. Evite las estrategias de marketing que prometen ganancias y rentabilidad garantizadas. La línea entre inversión y fraude es muy fina. Los vendedores tienen la obligación de informar a los compradores con antelación que cualquier inversión conlleva la posibilidad de pérdidas y la pérdida de rentabilidad.
