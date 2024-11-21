Supertrend Multi Currency EA MT5
- Asesores Expertos
- Biswarup Banerjee
- Versión: 26.0
- Actualizado: 12 diciembre 2025
- Activaciones: 20
Asesor Experto Multidivisa de Supertrend MT5 implementa una sólida estrategia con el indicador Supertrend, que ha sido ampliamente probada en múltiples pares de divisas y marcos temporales. Este Asesor Experto ofrece capacidades de trading avanzadas, incluyendo recuperación mediante grid, opciones de cobertura y estrategias de martingala (configurables, pero desactivadas por defecto). Presenta métodos de entrada precisos (rupturas, retrocesos, seguimiento de tendencia) y reglas de salida flexibles (basadas en indicadores, tiempo o beneficios), además de funciones avanzadas como protección contra drawdown, filtros de spread/deslizamiento e indicadores eficientes sin retardo, que consumen pocos recursos del sistema y ejecutan operaciones con mínima demora.
El sistema incluye filtros por día y hora para controlar las sesiones de trading y admite pruebas con datos históricos para validar el rendimiento. Un panel en tiempo real muestra las operaciones abiertas, el capital de la cuenta y métricas del sistema, mientras que los menús de entrada intuitivos hacen que la configuración sea sencilla. Se proporciona documentación detallada para todos los parámetros.
Documentación detallada: Guía general de ajustes | Configuración de indicadores | Archivos de backtest y optimización
Puedes descargar la versión para MT4 aquí
Características principales
-
Indicador Supertrend con configuraciones totalmente personalizables
-
Trading multimoneda en todos los pares principales
-
Varias opciones de gestión del riesgo: Stop Loss, Take Profit, trailing stops
-
Gestión avanzada del tamaño de posición y protección contra drawdown
-
Filtros por día y hora para sesiones de trading controladas
-
Panel de monitoreo en tiempo real
-
Notificaciones emergentes, por correo y push
-
Compatible con MQL5 VPS para operación 24/7
Nota: Las estrategias de mayor riesgo (martingala/grid) son opcionales y están desactivadas por defecto.
Consejos importantes
Esta es una herramienta profesional de trading, no un sistema con beneficios garantizados. Se deben considerar las fluctuaciones normales del mercado:
-
Pruebe siempre en cuenta demo primero
-
Comience con bajo riesgo (0.5%–1% por operación)
-
Utilice únicamente capital que esté dispuesto a perder
Se publican actualizaciones regulares y archivos de configuración optimizados de forma trimestral. Para las últimas recomendaciones, consulte el blog de MQL5 en la sección de documentación.
Consulta todos mis productos:
https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller
Contáctame para soporte técnico:
https://www.mql5.com/en/users/biswait50
Si deseas probar la versión gratuita durante 7 días, contáctame a través de mi perfil y con gusto te la proporcionaré.
I bought this Ea because the Supertrend indicator on my Tradingview account helps me a lot. So I decided to try to automate my Supertrend strategy. I have tried more than one Supertrend here on MT5 Market, but this is the best and most complete Supertrend Ea of all. Plus the seller is super nice and very professional, always willing to help. I will stay with this seller for all my Ea needs from now on.