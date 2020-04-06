Nova CAT Trader es una automatización disciplinada que combina los indicadores Commodity Channel Index (CCI) y Average True Range (ATR), combinando impulso, tendencia y volatilidad en un sistema de trading estructurado. Este EA actúa sólo cuando las señales del CCI se alinean con la volatilidad de los precios medida por el ATR, asegurando que las operaciones se produzcan durante movimientos significativos del mercado en lugar de fluctuaciones aleatorias.

En lugar de perseguir cada oscilación, Nova CAT Trader filtra las configuraciones débiles. Las operaciones se ejecutan cuando el impulso, la tendencia y la volatilidad se alinean, proporcionando estructura, contexto y disciplina.

Por qué los operadores eligen Nova CAT Trader

CCI + ATR, totalmente automatizado:

Combina indicadores de impulso y volatilidad con reglas precisas de entrada y salida.

Confirmación de Momento y Volatilidad:

Opera sólo cuando las señales del CCI coinciden con un movimiento significativo del precio basado en el ATR.

Gestión de riesgos integrada:

Cada operación incluye un stop loss fijo y un sistema de arrastre opcional. Sin martingala ni rejilla.

Aplicabilidad en múltiples mercados:

Funciona eficazmente en divisas, metales, índices y criptomonedas - adecuado para gráficos H1 a diarios.

Claro, eficaz y transparente:

Ejecución rápida, lógica simple y sin complejidades innecesarias.

Una demo gratuita está disponible en el Probador de Estrategias.

Ningún EA garantiza resultados - pero Nova CAT Trader proporciona un enfoque sistemático, de doble indicador para el comercio disciplinado basado en el impulso y la volatilidad.

Pruebe la demo hoy mismo y asegúrese su licencia antes de que suba de precio.