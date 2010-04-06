MarketPeckerGOLDV3
- Asesores Expertos
- Marouane Belhaouss
- Versión: 1.21
- Activaciones: 5
📈 Descripción del producto
SAR MACD Pro EA es un sofisticado sistema de comercio automatizado que combina dos indicadores técnicos de gran alcance: SAR Parabólico y MACD. Diseñado para traders de todos los niveles, este EA identifica puntos de entrada óptimos con gestión de riesgo integrada.
Idea de trading: El EA busca convergencias entre los cambios direccionales del SAR Parabólico y los cruces de líneas del MACD para generar señales de trading fiables.
⭐ Características principales
✅ Características técnicas
-
Doble confirmación: SAR + MACD para una mayor precisión
-
Gestión del riesgo: Stop Loss y Take Profit calculados en USD
-
Protección integrada: Número mágico y control de vencimiento
-
Robustez: Gestión avanzada de errores y sincronización
-
Compatibilidad: Funciona tanto en modo de compensación como de cobertura
-
Optimizado: Código MQL5 de alto rendimiento
Ventajas para el operador
-
Automatización completa: trading 24/7 sin supervisión
-
Lógica clara: Estrategia basada en indicadores probados
-
Flexibilidad: Parámetros ajustables en función de su perfil de riesgo
-
Transparencia: Registro detallado de todas las operaciones
Requisitos del sistema
Plataforma
-
MetaTrader 5 ( versión reciente)
-
Cuenta de trading real o demo
Símbolos recomendados
-
Principal: XAUUSD (Oro)
-
Plazos: M1 (óptimo)
Condiciones de la cuenta
-
Tipo de cuenta: Estándar, ECN o Raw Spread
-
Apalancamiento: Se recomienda un mínimo de 1:20
-
Capital mínimo: 600 USD (para un lote de 0,01)
📥 Instalación
Pasos de la instalación
-
Descargar
-
Compre y descargue el EA desde el MQL5 Marketplace.
-
El archivo .ex5 se instalará automáticamente
-
-
Adjuntar al gráfico
-
Abra MetaTrader 5
-
Arrastre y suelte "SAR MACD Pro EA" en el gráfico XAUUSD M1
-
Permita el trading automático si se le solicita
-
-
Configuración inicial
-
Establezca los parámetros de acuerdo a su perfil de riesgo
-
Activar "AutoTrading" en MT5
-
Verificación
-
Compruebe que el icono de la cara sonriente aparece en la esquina superior derecha del gráfico.
-
Compruebe en el diario de expertos "EA inicializado con éxito".
⚙️ Parámetros
Grupo: Protección de Cuenta
|Parámetro
|Valor
|Descripción
|Número mágico
|123456789
|Identificador único para órdenes EA
|Fecha de caducidad
|2025.12.31
|Fecha de caducidad de la EA (AAAA.MM.DD)
Grupo: Parámetros de negociación
|Parámetro
|Valor por defecto
|Descripción
|Recomendación
|Tamaño de lote
|0.01
|Tamaño del lote por operación
|Ajustar en función del capital
|Stop Loss (USD)
|8.0
|Stop Loss en dólares estadounidenses
|5-15 USD
|Take Profit (USD)
|60.0
|Take Profit en dólares estadounidenses
|Relación 1:7,5
Grupo: Indicador Parámetros
|Parámetro
|Valor por defecto
|Descripción
|Rango recomendado
|Paso SAR
|0.02
|Paso de aceleración SAR
|0.01-0.05
|SAR máximo
|0.2
|SAR máximo
|0.1-0.3
|MACD EMA rápida
|12
|EMA rápida del MACD
|10-15
|MACD EMA lenta
|26
|MACD lento EMA
|20-30
|MACD Señal SMA
|9
|Línea de señal MACD
|7-12
📊 Estrategia de trading
Lógica de la señal
Señal de COMPRA
-
Condición SAR: El SAR parabólico se mueve por debajo del precio actual
-
Condición MACD: Cruce alcista (MACD > Señal)
-
Confirmación: Ambas condiciones deben cumplirse simultáneamente
Señal de VENTA
-
Condición SAR: El SAR parabólico se mueve por encima del precio actual
-
Condición MACD: Cruce bajista (MACD < Señal)
-
Confirmación: Ambas condiciones deben cumplirse simultáneamente
Ejemplo visual
SEÑAL DE COMPRA: - Precio: 1,08500 - SAR anterior: 1,08520 (por encima) - SAR actual: 1,08480 (por debajo) ✓ - MACD: 0,0015 > Señal: 0,0010 ✓ → Orden de COMPRA activada.
🛡️ Gestión del riesgo
Cálculo del nivel de Stop
El EA calcula automáticamente las distancias SL/TP en función de:
-
Stop Loss: Convierte el importe en USD a pips en función del volumen.
-
Take Profit: Relación riesgo/recompensa configurable
-
Distancia mínima: Respeta los requisitos del broker
Ejemplo de cálculo
Capital: 1000 USD Tamaño del lote: 0,01 Stop Loss: 8 USD → Distancia SL: ~80 pips (varía según el par) → R:R ratio: 1:7.5
Características de seguridad
-
Comprobación de margen: No hay apertura si el margen es insuficiente
-
Control de volumen: Normalización según las reglas del broker
-
Protección contra errores: Gestión de excepciones robusta
-
Límite de operaciones: Máximo 1 operación por barra M1
Recomendaciones
Configuración para principiantes
Tamaño del lote: 0.01 Stop Loss USD: 5.0 Take Profit USD: 40.0 Número Mágico: (valor único)
Configuración Avanzada
Tamaño Lote: 0.02-0.05 Stop Loss USD: 10.0-15.0 Take Profit USD: 75.0-100.0 Paso SAR: 0.03 Máximo SAR: 0.25
Gestión del dinero
-
Capital mínimo: 600 USD para operaciones de 0,01 lotes
-
Riesgo por operación: 1-2% del capital
-
Operaciones simultáneas máximas: 1
-
Horario de negociación: 24/7 (excepto cierres de mercado)
Mejores prácticas
Backtesting
-
Periodo: Pruebas sobre 2 años de datos
-
Símbolos: XAUUSD M1 da los mejores resultados
-
Calidad de los datos: Utilice "Cada tick" o "Sólo precios abiertos".
Pruebas a plazo
-
Cuenta demo: Pruebe 1-2 meses antes de ir en vivo
-
Seguimiento: Supervise el rendimiento semanal
-
Ajustes: Afine los parámetros si es necesario
Operaciones en directo
-
Inicio: Empezar con 0,01 lote
-
Seguimiento: Comprobación diaria
-
Diario: Consultar regularmente el diario de los expertos
PREGUNTAS FRECUENTES
P: ¿Funciona el EA en otros marcos temporales?
R: Sí , pero M1 es óptimo. Pruebe H4 o D1 según su estilo.
P: ¿Puedo modificar los parámetros durante el trading?
R: Sí , los cambios surten efecto inmediatamente.
P: ¿Cuántas operaciones abre el EA por día?
R: Aproximadamente 30-34 operaciones por día en XAUUSD M1.
P: ¿El EA requiere actualizaciones?
R: No , el EA es autónomo. Las actualizaciones estarán disponibles si es necesario.