MarketPeckerGOLDV3

📈 Descripción del producto

SAR MACD Pro EA es un sofisticado sistema de comercio automatizado que combina dos indicadores técnicos de gran alcance: SAR Parabólico y MACD. Diseñado para traders de todos los niveles, este EA identifica puntos de entrada óptimos con gestión de riesgo integrada.

Idea de trading: El EA busca convergencias entre los cambios direccionales del SAR Parabólico y los cruces de líneas del MACD para generar señales de trading fiables.

⭐ Características principales

✅ Características técnicas

Doble confirmación : SAR + MACD para una mayor precisión

Gestión del riesgo : Stop Loss y Take Profit calculados en USD

Protección integrada : Número mágico y control de vencimiento

Robustez : Gestión avanzada de errores y sincronización

Compatibilidad : Funciona tanto en modo de compensación como de cobertura

Optimizado: Código MQL5 de alto rendimiento

Ventajas para el operador

Automatización completa : trading 24/7 sin supervisión

Lógica clara: Estrategia basada en indicadores probados

Flexibilidad : Parámetros ajustables en función de su perfil de riesgo

Transparencia: Registro detallado de todas las operaciones

Requisitos del sistema

Plataforma

MetaTrader 5 ( versión reciente)

Cuenta de trading real o demo

Símbolos recomendados

Principal : XAUUSD (Oro)

Plazos: M1 (óptimo)

Condiciones de la cuenta

Tipo de cuenta: Estándar, ECN o Raw Spread

Apalancamiento: Se recomienda un mínimo de 1:20

Capital mínimo: 600 USD (para un lote de 0,01)

📥 Instalación

Pasos de la instalación

Descargar Compre y descargue el EA desde el MQL5 Marketplace.

El archivo .ex5 se instalará automáticamente Adjuntar al gráfico Abra MetaTrader 5

Arrastre y suelte "SAR MACD Pro EA" en el gráfico XAUUSD M1

Permita el trading automático si se le solicita Configuración inicial Establezca los parámetros de acuerdo a su perfil de riesgo

Activar "AutoTrading" en MT5

Verificación

Compruebe que el icono de la cara sonriente aparece en la esquina superior derecha del gráfico.

Compruebe en el diario de expertos "EA inicializado con éxito".

⚙️ Parámetros

Grupo: Protección de Cuenta

Parámetro Valor Descripción Número mágico 123456789 Identificador único para órdenes EA Fecha de caducidad 2025.12.31 Fecha de caducidad de la EA ( AAAA.MM .DD)

Grupo: Parámetros de negociación

Parámetro Valor por defecto Descripción Recomendación Tamaño de lote 0.01 Tamaño del lote por operación Ajustar en función del capital Stop Loss (USD) 8.0 Stop Loss en dólares estadounidenses 5-15 USD Take Profit (USD) 60.0 Take Profit en dólares estadounidenses Relación 1:7,5

Grupo: Indicador Parámetros

Parámetro Valor por defecto Descripción Rango recomendado Paso SAR 0.02 Paso de aceleración SAR 0.01-0.05 SAR máximo 0.2 SAR máximo 0.1-0.3 MACD EMA rápida 12 EMA rápida del MACD 10-15 MACD EMA lenta 26 MACD lento EMA 20-30 MACD Señal SMA 9 Línea de señal MACD 7-12

📊 Estrategia de trading

Lógica de la señal

Señal de COMPRA

Condición SAR: El SAR parabólico se mueve por debajo del precio actual Condición MACD: Cruce alcista (MACD > Señal) Confirmación: Ambas condiciones deben cumplirse simultáneamente

Señal de VENTA

Condición SAR: El SAR parabólico se mueve por encima del precio actual Condición MACD: Cruce bajista (MACD < Señal) Confirmación: Ambas condiciones deben cumplirse simultáneamente

Ejemplo visual

texto SEÑAL DE COMPRA: - Precio: 1,08500 - SAR anterior: 1,08520 (por encima) - SAR actual: 1,08480 (por debajo) ✓ - MACD: 0,0015 > Señal: 0,0010 ✓ → Orden de COMPRA activada.

🛡️ Gestión del riesgo

Cálculo del nivel de Stop

El EA calcula automáticamente las distancias SL/TP en función de:

Stop Loss : Convierte el importe en USD a pips en función del volumen.

Take Profit : Relación riesgo/recompensa configurable

Distancia mínima: Respeta los requisitos del broker

Ejemplo de cálculo

texto Capital: 1000 USD Tamaño del lote: 0,01 Stop Loss: 8 USD → Distancia SL: ~80 pips (varía según el par) → R:R ratio: 1:7.5

Características de seguridad

Comprobación de margen: No hay apertura si el margen es insuficiente Control de volumen: Normalización según las reglas del broker Protección contra errores: Gestión de excepciones robusta Límite de operaciones: Máximo 1 operación por barra M1

Recomendaciones

Configuración para principiantes

texto Tamaño del lote: 0.01 Stop Loss USD: 5.0 Take Profit USD: 40.0 Número Mágico: (valor único)

Configuración Avanzada

texto Tamaño Lote: 0.02-0.05 Stop Loss USD: 10.0-15.0 Take Profit USD: 75.0-100.0 Paso SAR: 0.03 Máximo SAR: 0.25

Gestión del dinero

Capital mínimo : 600 USD para operaciones de 0,01 lotes

Riesgo por operación : 1-2% del capital

Operaciones simultáneas máximas : 1

Horario de negociación: 24/7 (excepto cierres de mercado)

Mejores prácticas

Backtesting

Periodo: Pruebas sobre 2 años de datos Símbolos: XAUUSD M1 da los mejores resultados Calidad de los datos: Utilice "Cada tick" o "Sólo precios abiertos".

Pruebas a plazo

Cuenta demo: Pruebe 1-2 meses antes de ir en vivo Seguimiento: Supervise el rendimiento semanal Ajustes: Afine los parámetros si es necesario

Operaciones en directo

Inicio: Empezar con 0,01 lote Seguimiento: Comprobación diaria Diario: Consultar regularmente el diario de los expertos

PREGUNTAS FRECUENTES

P: ¿Funciona el EA en otros marcos temporales?

R: Sí , pero M1 es óptimo. Pruebe H4 o D1 según su estilo.

P: ¿Puedo modificar los parámetros durante el trading?

R: Sí , los cambios surten efecto inmediatamente.

P: ¿Cuántas operaciones abre el EA por día?

R: Aproximadamente 30-34 operaciones por día en XAUUSD M1.

P: ¿El EA requiere actualizaciones?

R: No , el EA es autónomo. Las actualizaciones estarán disponibles si es necesario.