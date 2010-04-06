MarketPeckerGOLDV3

📈 Descripción del producto

SAR MACD Pro EA es un sofisticado sistema de comercio automatizado que combina dos indicadores técnicos de gran alcance: SAR Parabólico y MACD. Diseñado para traders de todos los niveles, este EA identifica puntos de entrada óptimos con gestión de riesgo integrada.

Idea de trading: El EA busca convergencias entre los cambios direccionales del SAR Parabólico y los cruces de líneas del MACD para generar señales de trading fiables.

⭐ Características principales

✅ Características técnicas

  • Doble confirmación: SAR + MACD para una mayor precisión

  • Gestión del riesgo: Stop Loss y Take Profit calculados en USD

  • Protección integrada: Número mágico y control de vencimiento

  • Robustez: Gestión avanzada de errores y sincronización

  • Compatibilidad: Funciona tanto en modo de compensación como de cobertura

  • Optimizado: Código MQL5 de alto rendimiento

Ventajas para el operador

  • Automatización completa: trading 24/7 sin supervisión

  • Lógica clara: Estrategia basada en indicadores probados

  • Flexibilidad: Parámetros ajustables en función de su perfil de riesgo

  • Transparencia: Registro detallado de todas las operaciones

Requisitos del sistema

Plataforma

  • MetaTrader 5 ( versión reciente)

  • Cuenta de trading real o demo

Símbolos recomendados

  • Principal: XAUUSD (Oro)

  • Plazos: M1 (óptimo)

Condiciones de la cuenta

  • Tipo de cuenta: Estándar, ECN o Raw Spread

  • Apalancamiento: Se recomienda un mínimo de 1:20

  • Capital mínimo: 600 USD (para un lote de 0,01)

📥 Instalación

Pasos de la instalación

  1. Descargar

    • Compre y descargue el EA desde el MQL5 Marketplace.

    • El archivo .ex5 se instalará automáticamente

  2. Adjuntar al gráfico

    • Abra MetaTrader 5

    • Arrastre y suelte "SAR MACD Pro EA" en el gráfico XAUUSD M1

    • Permita el trading automático si se le solicita

  3. Configuración inicial

    • Establezca los parámetros de acuerdo a su perfil de riesgo

    • Activar "AutoTrading" en MT5

Verificación

  • Compruebe que el icono de la cara sonriente aparece en la esquina superior derecha del gráfico.

  • Compruebe en el diario de expertos "EA inicializado con éxito".

⚙️ Parámetros

Grupo: Protección de Cuenta

Parámetro Valor Descripción
Número mágico 123456789 Identificador único para órdenes EA
Fecha de caducidad 2025.12.31 Fecha de caducidad de la EA (AAAA.MM.DD)

Grupo: Parámetros de negociación

Parámetro Valor por defecto Descripción Recomendación
Tamaño de lote 0.01 Tamaño del lote por operación Ajustar en función del capital
Stop Loss (USD) 8.0 Stop Loss en dólares estadounidenses 5-15 USD
Take Profit (USD) 60.0 Take Profit en dólares estadounidenses Relación 1:7,5

Grupo: Indicador Parámetros

Parámetro Valor por defecto Descripción Rango recomendado
Paso SAR 0.02 Paso de aceleración SAR 0.01-0.05
SAR máximo 0.2 SAR máximo 0.1-0.3
MACD EMA rápida 12 EMA rápida del MACD 10-15
MACD EMA lenta 26 MACD lento EMA 20-30
MACD Señal SMA 9 Línea de señal MACD 7-12

📊 Estrategia de trading

Lógica de la señal

Señal de COMPRA

  1. Condición SAR: El SAR parabólico se mueve por debajo del precio actual

  2. Condición MACD: Cruce alcista (MACD > Señal)

  3. Confirmación: Ambas condiciones deben cumplirse simultáneamente

Señal de VENTA

  1. Condición SAR: El SAR parabólico se mueve por encima del precio actual

  2. Condición MACD: Cruce bajista (MACD < Señal)

  3. Confirmación: Ambas condiciones deben cumplirse simultáneamente

Ejemplo visual

texto

SEÑAL DE COMPRA: - Precio: 1,08500 - SAR anterior: 1,08520 (por encima) - SAR actual: 1,08480 (por debajo) ✓ - MACD: 0,0015 > Señal: 0,0010 ✓ → Orden de COMPRA activada.

🛡️ Gestión del riesgo

Cálculo del nivel de Stop

El EA calcula automáticamente las distancias SL/TP en función de:

  • Stop Loss: Convierte el importe en USD a pips en función del volumen.

  • Take Profit: Relación riesgo/recompensa configurable

  • Distancia mínima: Respeta los requisitos del broker

Ejemplo de cálculo

texto 
Capital: 1000 USD Tamaño del lote: 0,01 Stop Loss: 8 USD → Distancia SL: ~80 pips (varía según el par) → R:R ratio: 1:7.5

Características de seguridad

  1. Comprobación de margen: No hay apertura si el margen es insuficiente

  2. Control de volumen: Normalización según las reglas del broker

  3. Protección contra errores: Gestión de excepciones robusta

  4. Límite de operaciones: Máximo 1 operación por barra M1

Recomendaciones

Configuración para principiantes

texto

Tamaño del lote: 0.01 Stop Loss USD: 5.0 Take Profit USD: 40.0 Número Mágico: (valor único)

Configuración Avanzada

texto 
Tamaño Lote: 0.02-0.05 Stop Loss USD: 10.0-15.0 Take Profit USD: 75.0-100.0 Paso SAR: 0.03 Máximo SAR: 0.25

Gestión del dinero

  • Capital mínimo: 600 USD para operaciones de 0,01 lotes

  • Riesgo por operación: 1-2% del capital

  • Operaciones simultáneas máximas: 1

  • Horario de negociación: 24/7 (excepto cierres de mercado)

Mejores prácticas

Backtesting

  1. Periodo: Pruebas sobre 2 años de datos

  2. Símbolos: XAUUSD M1 da los mejores resultados

  3. Calidad de los datos: Utilice "Cada tick" o "Sólo precios abiertos".

Pruebas a plazo

  1. Cuenta demo: Pruebe 1-2 meses antes de ir en vivo

  2. Seguimiento: Supervise el rendimiento semanal

  3. Ajustes: Afine los parámetros si es necesario

Operaciones en directo

  1. Inicio: Empezar con 0,01 lote

  2. Seguimiento: Comprobación diaria

  3. Diario: Consultar regularmente el diario de los expertos

PREGUNTAS FRECUENTES

P: ¿Funciona el EA en otros marcos temporales?

R:, pero M1 es óptimo. Pruebe H4 o D1 según su estilo.

P: ¿Puedo modificar los parámetros durante el trading?

R:, los cambios surten efecto inmediatamente.

P: ¿Cuántas operaciones abre el EA por día?

R: Aproximadamente 30-34 operaciones por día en XAUUSD M1.

P: ¿El EA requiere actualizaciones?

R: No , el EA es autónomo. Las actualizaciones estarán disponibles si es necesario.


