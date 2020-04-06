Nova FRC Trader es una automatización disciplinada del indicador Fractals, una herramienta clásica que identifica máximos y mínimos locales para señalar posibles puntos de reversión y ruptura. Este EA transforma los patrones fractales en un sistema de trading estructurado, entrando en operaciones sólo cuando el precio confirma un cambio significativo en la estructura del mercado.

En lugar de perseguir cada oscilación, Nova FRC Trader se centra en las configuraciones donde los fractales indican un cambio real en el impulso. Las operaciones se ejecutan con disciplina, evitando el ruido y las señales débiles.

Es un enfoque limpio, basado en reglas - operando con claridad y precisión siempre que el mercado señale una oportunidad.

Por qué los operadores eligen Nova FRC Trader

Indicador de Fractales, totalmente automatizado:

Implementa la lógica de Fractales de Bill Williams con estrictos filtros de entrada y salida.

Señales basadas en la estructura:

Opera sólo cuando los máximos o mínimos de los fractales confirman una potencial reversión o ruptura.

Gestión de riesgo incluida:

Cada operación tiene un stop loss fijo y un sistema de arrastre opcional. Sin martingala ni rejilla.

Flexibilidad entre mercados:

Funciona eficazmente en divisas, metales, índices y criptomonedas, desde gráficos H1 a diarios.

Simple, transparente, eficiente:

Ejecución rápida, lógica clara y sin complejidades innecesarias.

Una demo gratuita está disponible en el Probador de Estrategias.

Ningún EA garantiza resultados - pero Nova FRC Trader proporciona una herramienta sistemática, basada en la estructura para operar señales fractales con disciplina.

Pruebe la demo hoy mismo y asegúrese su licencia antes de que suba de precio.