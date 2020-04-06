Fibonacci Scalper Bullish
- Asesores Expertos
- Ofer Dvir
- Versión: 1.5
- Actualizado: 21 diciembre 2025
- Activaciones: 20
¡¡¡OK aquí está!!!
no sea tímido y dejar un comentario o una revisión
Debo confesar que soy un gran fan y usuario de mi Bullscalper y Bear scalper ... pero este ea es realmente mostrando resultados sorprendentes
que es lo que hace:
este ea se abrirá posiciones basadas en el gráfico de Fibonacci que se magnetize a su en el gráfico el uso de marco de tiempo no tiene sentido el palo de Fibonacci a la alta y baja mirando hacia atrás en horas
mi sugerencia es cualquier cosa de un tiempo de una semana a un mes
deje que trabaje su encanto
en segundo lugar se asegurará posiciones con una pérdida de arrastre automático
Diviértete y comparte conmigo tu opinión, deseos y experiencia de usuario.
y pasar un buen rato scalping
suyo
Ofer