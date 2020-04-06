Fibonacci Scalper Bullish

Debo confesar que soy un gran fan y usuario de mi Bullscalper y Bear scalper ... pero este ea es realmente mostrando resultados sorprendentes





que es lo que hace:

este ea se abrirá posiciones basadas en el gráfico de Fibonacci que se magnetize a su en el gráfico el uso de marco de tiempo no tiene sentido el palo de Fibonacci a la alta y baja mirando hacia atrás en horas

mi sugerencia es cualquier cosa de un tiempo de una semana a un mes

deje que trabaje su encanto





en segundo lugar se asegurará posiciones con una pérdida de arrastre automático





Diviértete y comparte conmigo tu opinión, deseos y experiencia de usuario.









y pasar un buen rato scalping





suyo



Ofer



¡¡¡OK aquí está!!!no sea tímido y dejar un comentario o una revisión



