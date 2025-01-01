Angle (Método Get)

Obtiene el valor de la propiedad "Ángulo".

double Angle() const

Valor devuelto

El valor de la propiedad "Ángulo", asignado a la instancia de la clase. Si no hay ningún objeto asignado, devuelve EMPTY_VALUE.

Angle (Método Set)

Establece el nuevo valor de la propiedad "Ángulo".

bool Angle(

double angle

)

Parámetros

angle

[in] Nuevo valor de la propiedad "Ángulo".

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false si la propiedad no ha cambiado.