Angle (Método Get)

Obtiene el valor de la propiedad "Ángulo".

double  Angle() const

Valor devuelto

El valor de la propiedad "Ángulo", asignado a la instancia de la clase. Si no hay ningún objeto asignado, devuelve EMPTY_VALUE.

Angle (Método Set)

Establece el nuevo valor de la propiedad "Ángulo".

bool  Angle(
   double  angle      // Ángulo
   )

Parámetros

angle

[in]  Nuevo valor de la propiedad "Ángulo".

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false si la propiedad no ha cambiado.