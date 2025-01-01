Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarObjetos gráficosObjects LinesCChartObjectTrendByAngleAngle CreateAngleType Angle (Método Get) Obtiene el valor de la propiedad "Ángulo". double Angle() const Valor devuelto El valor de la propiedad "Ángulo", asignado a la instancia de la clase. Si no hay ningún objeto asignado, devuelve EMPTY_VALUE. Angle (Método Set) Establece el nuevo valor de la propiedad "Ángulo". bool Angle( double angle // Ángulo ) Parámetros angle [in] Nuevo valor de la propiedad "Ángulo". Valor devuelto true si se ejecuta correctamente, false si la propiedad no ha cambiado. Create Type