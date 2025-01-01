- CChartObjectFibo
- CChartObjectFiboTimes
- CChartObjectFiboFan
- CChartObjectFiboArc
- CChartObjectFiboChannel
- CChartObjectFiboExpansion
Fibonacci Tools
Grupo de objetos gráficos "Herramientas de Fibonacci".
Esta sección contiene los detalles técnicos para trabajar con el grupo de clases de objetos gráficos llamado "Herramientas de Fibonacci", así como una descripción de los componentes relevantes de la biblioteca estándar de MQL5.
|
Nombre de la clase
|
Objeto
|
Objeto gráfico "Retroceso de Fibonacci"
|
Objeto gráfico "Zonas horarias de Fibonacci"
|
Objeto gráfico "Abanico de Fibonacci"
|
Objeto gráfico "Arco de Fibonacci"
|
Objeto gráfico "Canal de Fibonacci"
|
Objeto gráfico "Expansión de Fibonacci"
