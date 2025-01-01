DocumentaciónSecciones
Fibonacci Tools

Grupo de objetos gráficos "Herramientas de Fibonacci".

Esta sección contiene los detalles técnicos para trabajar con el grupo de clases de objetos gráficos llamado "Herramientas de Fibonacci", así como una descripción de los componentes relevantes de la biblioteca estándar de MQL5.

Nombre de la clase

Objeto

CChartObjectFibo

Objeto gráfico "Retroceso de Fibonacci"

CChartObjectFiboTimes

Objeto gráfico "Zonas horarias de Fibonacci"

CChartObjectFiboFan

Objeto gráfico "Abanico de Fibonacci"

CChartObjectFiboArc

Objeto gráfico "Arco de Fibonacci"

CChartObjectFiboChannel

Objeto gráfico "Canal de Fibonacci"

CChartObjectFiboExpansion

Objeto gráfico "Expansión de Fibonacci"

