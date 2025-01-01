DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarObjetos gráficosFibonacci ToolsCChartObjectFiboArcCreate 

Create

Crea el objeto gráfico "Arco de Fibonacci"

bool  Create(
   long      chart_id,     // Identificador del gráfico
   string    name,         // Nombre del objeto
   int       window,       // Ventana del gráfico
   datetime  time1,        // Primera coordenada temporal
   double    price1,       // Primera coordenada del precio
   datetime  time2,        // Segunda coordenada temporal
   double    price2,       // Segunda coordenada del precio
   double    scale         // Escala
   )

Parámetros

chart_id

[in]  Identificador del gráfico (0 — gráfico actual).

name

[in]  Un nombre único, para el objeto que se va a crear.

window

[in]  Número de la ventana del gráfico (0 — ventana base).

time1

[in]  Coordenada temporal del primer punto de anclaje.

price1

[in]  Coordenada del precio del primer punto de anclaje.

time2

[in]  Coordenada temporal del segundo punto de anclaje.

price2

[in]  Coordenada del precio del segundo punto de anclaje.

scale

[in]  Escala.

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false en caso de error.