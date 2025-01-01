Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarObjetos gráficosFibonacci ToolsCChartObjectFiboArcScale CreateScaleEllipseSaveLoadType Scale (Método Get) Obtiene el valor de la propiedad "Escala". double Scale() const Valor devuelto Valor de la propiedad "Escala" del objeto, asignado a la instancia de la clase. Si no hay ningún objeto asignado, devuelve EMPTY_VALUE. Scale (Método Set) Establece el nuevo valor de la propiedad "Escala". bool Scale( double scale // Escala ) Parámetros scale [in] Nuevo valor de la propiedad "Escala". Valor devuelto true si se ejecuta correctamente, false si la propiedad no ha cambiado. Create Ellipse