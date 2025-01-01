文档部分
MQL5参考标准程序库图形对象Fibonacci ToolsCChartObjectFiboArc 

CChartObjectFiboArc

CChartObjectFiboArc 类用于简便地访问 "菲波纳奇弧形" 图形对象属性。

描述

CChartObjectFiboArc 类可供访问 "菲波纳奇弧形" 对象属性。

声明

   class CChartObjectFiboArc : public CChartObject

标称库文件

   #include <ChartObjects\ChartObjectsFibo.mqh>

继承体系

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectFiboArc

类方法

创建

 

创建

创建图形对象 "菲波纳奇弧形"

属性

 

Scale

获取/设置 "缩放" 属性。

Ellipse

获取/设置 "椭圆形" 属性。

输入/输出

 

virtual Save

写文件的虚方法

virtual Load

从文件读取的虚方法

virtual Type

标识的虚方法

参阅

对象类型, 图形对象