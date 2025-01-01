- Variables locales
- Parámetros formales
- Variables estáticas
- Variables globales
- Variables Input
- Variables Extern
- Inicialización de variables
- Visibilidad y tiempo de vida de variables
- Creación y eliminación de objetos
Variables globales
Las variables globales se creen mediante la colocación de sus declaraciones fuera de la descripción de una función. Las variables globales se definen al mismo nivel que las funciones, es decir, no son locales en ningún bloque.
Ejemplo:
|
int GlobalFlag=10; // variable global
La visibilidad de las variables globales es el programa entero, y están disponibles desde todas las funciones definidas en el programa. Éstas se inicializan por cero, si no está definido explícitamente otro valor inicial. Una variable global puede ser inicializada sólo por una constante correspondiente a su tipo o por una expresión constante.
Global variables are initialized only once after the program is loaded into the client terminal memory and before the first handling of the Init event. For global variables representing class objects, during their initialization the corresponding constructors are called. In scripts global variables are initialized before handling the Start event.
Nota: no se puede confundir las variables declaradas a nivel global con las variables globales del terminal de cliente, el acceso a las cuales se consigue a través de la función GlobalVariable...().
Véase también
Tipos de datos, Encapsulación y extensión de tipos, Inicialización de variables, Visibilidad y tiempo de vida de variables, Creación y eliminación de objetos