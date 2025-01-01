Operador cíclico for

El operador for se compone de tres expresiones y un operador ejecutable:

for(expresión1; expresión2; expresión3)

operador;

Expresión1 describe la inicialización del ciclo. Expresión2 comprueba la condición del fin del ciclo. Si es verdadera, el operador del cuerpo de ciclo for se ejecuta. Todo se repite hasta que la expresión2 se haga falsa. Si es falsa, el ciclo se termina y el control se pasa al siguiente operador. Expresión3 se calcula después de cada iteración.

El operador for equivale a la siguiente sucesión de operadores:

expresión1;

while(expresión2)

{

operador;

expresión3;

};

En operador for puede faltar cualquiera de las tres expresiones o todas, sin embargo, no se puede omitir los puntos y comas (;) que las separan. Si la expresión2 se omite, se considera que es siempre verdadera. El operador for(;;) es un ciclo infinito equivalente al operador while(1). Cada expresión1 y 3 puede componerse de varias expresiones unidas por el operador coma ','.

Nota

Si se supone procesar una gran cantidad de iteraciones en el ciclo, entonces se recomienda comprobar el hecho de finalización forzosa del programa por medio de la función IsStopped().

Ejemplos:

for(x=1;x<=7000; x++)

{

if(IsStopped())

break;

Print(MathPower(x,2));

}

//--- otro ejemplo

for(;!IsStopped();)

{

Print(MathPower(x,2));

x++;

if(x>10) break;

}

//--- el tercer ejemplo

for(i=0,j=n-l;i<n && !IsStopped();i++,j--) a[i]=a[j];

Véase también

Inicialización de variables, Visibilidad y tiempo de vida de variables, Creación y eliminación de objetos