Inclusión de archivos (#include)

La línea de comando #include puede encontrarse en cualquier parte del programa, pero normalmente las inclusiones suelen encontrarse al principio del archivo del código fuente. Formato de llamada:

#include <nombre_de_archivo>

#include "nombre_de_archivo"

Ejemplos:

#include <WinUser32.mqh>

#include "mylib.mqh"

El preprocesador sustituye la cadena #include <nombre_de_archivo> por el contenido del archivo WinUser32.mqh. Los paréntesis angulares significan que el archivo WinUser32.mqh va a ser cogido desde un directorio estándar (suele ser directorio_de_terminal\MQL5\Include). El directorio corriente no se mira.

Si el nombre del archivo se encierra entre las comillas dobles, entonces la búsqueda se efectua en el directorio corriente (donde se encuentra el archivo principal del código fuente). El directorio estándar no se mira.

Véase también

Biblioteca estándar, Importación de funciones