Discusión sobre el artículo "Creación de un indicador canal de Keltner con gráficos personalizados en Canvas en MQL5"
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Artículo publicado Creación de un indicador canal de Keltner con gráficos personalizados en Canvas en MQL5:
El indicador canal de Keltner es una herramienta basada en la volatilidad que utilizan los operadores y que emplea un indicador de media móvil (MA) para suavizar los datos de precios y el indicador de rango verdadero medio (ATR) para establecer niveles dinámicos de soporte y resistencia. Tiene 3 líneas que forman un canal. La línea media del canal es una media móvil, que normalmente se elige para reflejar la tendencia predominante. Al mismo tiempo, las bandas superior e inferior se generan sumando y restando un múltiplo del ATR. Este método permite que el indicador se ajuste a la volatilidad del mercado, lo que facilita la detección de posibles puntos de ruptura o áreas en las que la acción del precio podría revertirse.
En la práctica, el indicador nos ayuda a identificar niveles clave en el mercado donde el impulso puede cambiar. Cuando los precios se mueven fuera de las bandas superior o inferior, esto indica un mercado sobreextendido o una posible reversión, lo que brinda información útil para estrategias de seguimiento de tendencias y de reversión a la media. Su naturaleza dinámica significa que el indicador se adapta a los cambios en la volatilidad, garantizando que los niveles de soporte y resistencia sigan siendo relevantes a medida que evolucionan las condiciones del mercado. He aquí un ejemplo visual.
Autor: Allan Munene Mutiiria