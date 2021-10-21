K Trade Lib Pro 5

MT4/5通用交易库(  一份代码通用4和5 )

#ifdef __MQL5__ 
    #define KOD_TICKET ulong 
    #define KOD_MAGIC  long 
#else  
    #define KOD_TICKET long 
    #define KOD_MAGIC  int 
#endif 
class ODLIST;
 
#import "K Trade Lib Pro 5.ex5"   
   //祝有个美好开始,运行首行加入
   void StartGood() ; 
   //简单开单
   long OrderOpen(int type,double volume,int magic,string symbol="",string comment="",double opprice=0,double sl=0,double tp=0,int expiration=0,bool slsetmode=false,bool tpsetmode=false);
   //复杂开单
   void SetMagic(int magic,int magic_plus=0);
   void SetLotsAddMode(int mode=0,double lotsadd=0);
   long OrderOpenAdvance(int mode,int type,double volume,int step,int magic,string symbol="",string comment="",double sl=0,double tp=0,bool slsetmode=false,bool tpsetmode=false);
   
   //平仓函数
   bool K_OrderClose(int type,KOD_MAGIC magic,string symbol="",int is_profit=0,double profit_value=0,bool ispoint=false );
   
   //订单详细获取.
   int  OrderTotal(int type=0,KOD_MAGIC magic=-1,string symbol="");
   ODLIST* OrderLowPrice(int type=0,KOD_MAGIC magic=-1,string symbol="");
   ODLIST* OrderHighPrice(int type=0,KOD_MAGIC magic=-1,string symbol="");
   ODLIST* OrderLowTime(int type=0,KOD_MAGIC magic=-1,string symbol="") ;
   ODLIST* OrderHighTime(int type=0,KOD_MAGIC magic=-1,string symbol="") ;
#import


class ODLIST{
       //order information 
   private:
       //datetime ctrl_time;
       ODLIST  m_list[];
       ODLIST* m_parent; 
   public:
       
       
       int     m_total; 
       int     m_total_vir;
       ODLIST* m_sort_price[];
       ODLIST* m_sort_time[];
        
       KOD_TICKET      ticket;
       int      type;
       long     op_time;
       long     close_time;
       double   lots;
       double   op_price;
       double   close_price;  
       double   sl;
       double   tp;
       string   symbol;
       double   profit;
       double   commission; //获取总手续费 MT5无效
       double   swap;
       long     expiration;
       KOD_MAGIC magic;
       string   comment; 
       
       long     flag1;
       long     flag2;
       string   m_memo;
};

2.复杂订单系统开单(包含逆势加仓,顺势加仓,随机间距加仓; 手数增加模式有倍数模式,增量模式,以及固定手数模式)

void SetMagic(
   int magic,        //设置MAGIC,本设置是针对需要统计订单所对应的魔术号
   int magic_plus=0  //可以设置范围  当 (魔术号>=magic ,魔术号<=magic+magic_plus) 的范围内的魔术号订单都会作为统计 
);
void SetLotsAddMode(
   int mode=0,          //1->倍数开仓  2->增量开仓 ,0或者其他->固定手数下面参数设置无效
   double lotsadd=0     //根据mode设置而定,倍率手数本参数为倍率,增量模式为增量,否则无效
);
long OrderOpenAdvance(
   int mode,         //0x1 逆势加仓,0x2顺势加仓,0x4间距随机加仓 
   int type,         //交易类型 0->BUY 1->SELL
   double volume,    //固定手数 
   int step,         //加仓间距
   int magic,        //魔术号
   string symbol="", //品种
   string comment="",//注释 
   double sl=0,      //止损设置(默认设置点数)
   double tp=0,      //止盈设置(默认设置点数)
   bool slsetmode=false,//false为sl点数设置,true为sl价格模式
   bool tpsetmode=false //false为tp点数设置,true为tp价格模式
);

交易范例:(马丁逆势加仓)  非常简单实现马丁加仓,同样可以简单的实现顺势加仓等

void OnTick()
  {
//--- 

      SetLotsAddMode(1,2.0);
      int mode=1;//逆势加仓模式
      int type=0;//0为多单,1为空单  同系统方式
      double lots=0.01; //手数设置
      int step=200; //加仓间距
      int magic =556024;//设置魔术号
      
      OrderOpenAdvance(mode,type,lots,step,magic);
  }






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快速关仓，无需任何操作。 当前版本的一键关仓主要针对的是来不及手动关仓的情况，目前是不分交易标的类别，是对所有的持仓进行关仓。 未来可能升级的方向： 1、分类别、分标的关仓。 适用场景：开了多个标的的仓位，并且波动不一，快速频繁的波动影响了整体的判断。 2、增加只关闭盈利仓位、只关闭亏损仓位。 适用场景：持仓较多，趋势发生变化。 个人建议：一般建议选择一键全部关仓，因为如果行情与持仓方向一致，只关闭盈利仓位无形就是扩大了亏损。如果行情方向与持仓方向相反，只关闭亏损仓位，当前已盈利的后面又会变为亏损，盈利无法变现。 3、按照仓位顺序由大到小关仓、按照仓位顺序由小到大关仓。 适用 场景：行情发生波动，对于未来行情判断把握不确定的，可根据自己需求选择仓位关仓顺序，由大到小关仓的话，可以避免亏损的进一步扩大。 4、减小仓位量，保持绝对的安全距离。 适用 场景：对未来趋势相对确定，不想错过当前行情，但是认为当前持仓体量又有点大，想降低仓位。
BlitzGeist Telegram Notifier
Seyedsepehr Kimiai
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BlitzGeist Telegram Notifier – Stay Connected to Your Trades Anywhere! BlitzGeist Telegram Notifier is a powerful tool that instantly connects your MetaTrader 5 account with Telegram . No matter where you are – you will always receive real-time notifications about your trading activity directly on your phone, PC, or any device with Telegram installed. Perfect for traders who want professional trade reporting, transparency, and risk management monitoring . ️ Key Features Easy Configuratio
TupoT3
Li Guo Yin
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突破交易策略：智能风控系统升级版‌ 当价格突破关键阻力位时，往往意味着趋势的质变时刻。我们的突破交易策略通过三重智能系统——‌动态阈值识别‌、‌量能验证机制‌和‌自适应止损算法‌，帮助交易者精准捕捉这些跃迁机会。 ‌核心优势‌： ‌智能预警‌：实时监测200+技术指标，自动标记潜在突破位 ‌风险对冲‌：突破失败时自动触发0.5秒内止损，保护本金安全 ‌多周期验证‌：结合日线/4小时/1小时数据过滤假信号 ‌实战案例‌： 2025年第二季度，该策略在现货黄金市场实现连续23次有效突破，平均持仓周期缩短至4.7小时，收益率达传统趋势策略的3.2倍。 ‌智能风控系统‌： ‌动态止盈‌：根据ATR指标自动调整止盈位，锁定利润的同时保留上行空间 ‌分级止损‌：首次突破失败后自动切换至1:1盈亏比保护模式，二次突破确认后恢复原策略 本EA依下图设置做黄金1小时图线，经长时期实盘验证年利润达到30多倍，修改参数可以用作比特币和纳斯达克指数都有很好的收益。
Burst Executor D38G
Li Guo Yin
Libraries
[Gold Intelligent Trading EA | Risk Control is Steady, Profit Breakthrough] The intelligent trading EA, which is customized for the fluctuation characteristics of gold, takes the hard-core trading system as the core, and each order is derived from the accurate judgment of market trends and supporting pressures by quantitative models, so as to eliminate subjective interference and make trading decisions more objective and efficient. Equipped with multi-dimensional risk control system, dynamic s
SniperkickEA
Mohamed Maguini
Libraries
Questo Expert Advisor (EA) è stato progettato per offrire un'esperienza di trading automatizzata di alto livello, adatta sia ai trader principianti che a quelli esperti. Utilizzando algoritmi avanzati e tecniche di analisi del mercato, l'EA è in grado di identificare opportunità di trading redditizie con precisione e velocità. L'EA è configurabile per operare su vari strumenti finanziari, tra cui forex, indici e materie prime, garantendo una flessibilità senza pari. Le caratteristiche princip
LSTM Library
Thalles Nascimento De Carvalho
Libraries
LSTM Library - Advanced Neural Networks for MetaTrader 5 Professional Neural Network Library for Algorithmic Trading LSTM Library brings the power of recurrent neural networks to your trading strategies in MQL5. This professional-level implementation includes LSTM, BiLSTM, and GRU networks with advanced features typically found only in specialized machine learning frameworks. "The secret to success in Machine Learning for trading lies in proper data treatment. Garbage In, Garbage Out – the quali
Gold EA Scalper buylimit CN
Chan Zhen Nam
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Automatic Replenishment Trading Within a Defined Range The EA operates only within the predefined price range . When an order is closed, filled, or cancelled (reducing the total number of orders), the EA will automatically place new orders to maintain the continuous operation of the trading strategy. This EA is designed for ranging / sideways market conditions . You can control the total number of orders using Max Orders . Example: Max Orders: 8 Active trades: 2 Pending Buy Limit orders: 6 In t
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Fast Copy For Multi Signal Multi Accounts MT5
Kaijun Wang
5 (4)
Utilities
Copier->Convenient and fast interface interaction, users can use it right away   ->>>> Recommended to use on Windows computers or VPS Windows Features: Diversified and personalized copy trading settings: 1. Different lot modes can be set for different signal sources 2. Different signal sources can be set for forward and reverse copy trading 3. Signals can be set with comments 4. Whether to calibrate the lot according to the contract lot Diversified and personalized copy order settings 2: 1. Dif
K Trade Assistant MT5
Kaijun Wang
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Utilities
Assistant: Purchase Trade Assistant-MT4 (click to download) Purchase Trade Assistant-MT5 (click to download) Please read the operating instructions carefully. Basics: Support language selection and switching (currently supports Chinese and English)       Automatic language recognition Support   hotkey opening and closing   binding, use shortcut keys to quickly open and close positions...   shortcut key closing. Support up to 30 hotkeys Unlock supports most function   replay   operations an
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Renko indicator MainChart For MT5
Kaijun Wang
3.65 (17)
Indicators
Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO 砖图 Renko PRO->>>   The display of the brick map on the main map. The Renko chart ideally r
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WaveTheoryFully automatic calculation
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K Trade Assistant Pro MT5
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1 (1)
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Assistant: Trade Assistant-MT4 (click to download) Trade Assistant-MT5 (click to download) Please read the operating instructions carefully. Basics: Quick opening and closing of positions, one-click opening and closing of positions, one-click placing of orders Draw-Line Trade Auto sl/tp Close By Symbols Profit Protected Move SL Protect Trailing SL Account RiskControl Order's Shadow Auto-Add Orders Auto-Close Orders Close ReOpen Symbols Infomation Chats Open Data Statistics Support language
Pivot Trading pp trading for mt5
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Indicators
Pivot trading: 1.pp pivot 2. r1 r2 r3, s1 s2 s3 Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO Cooperation QQ:556024" Cooperation wechat
FREE
Bollinger Bands Advanced Edition For 5
Kaijun Wang
4.4 (5)
Indicators
Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO Advanced Bollinger Bands: 1. The Bollinger rail will change color with the direction" 2. The
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K Trade Assistant
Kaijun Wang
4.64 (11)
Utilities
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MACD two line four color For MT5
Kaijun Wang
4.57 (23)
Indicators
Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO MACD is called Convergence and Divergence Moving Average, which is developed from the double e
FREE
KDJ Index For MT5
Kaijun Wang
3.86 (7)
Indicators
Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO "Cooperative QQ:556024"  "Cooperation wechat:556024"  "Cooperative email:556024@qq.com" Strong
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Fast Copy For Multi Plattform Multi Account MT4
Kaijun Wang
5 (11)
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Copier->Convenient and fast interface interaction, users can use it right away   ->>>> Recommended to use on Windows computers or VPS Windows Features: Diversified and personalized copy trading settings: 1. Different lot modes can be set for different signal sources 2. Different signal sources can be set for forward and reverse copy trading 3. Signals can be set with comments 4. Whether to calibrate the lot according to the contract lot Diversified and personalized copy order settings 2: 1. Dif
Follow Lines Follow Trend Discoloration line For 5
Kaijun Wang
3 (1)
Indicators
Indicators are for trend followers! A trading system constructed by three moving averages. Trade with the trend and let profits run. Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy ,
FREE
WaveTheory Fully automatic calculation
Kaijun Wang
Indicators
This indicator is an indicator for automatic wave analysis that is perfect for practical trading! Case... Note:   I am not used to the Western name for wave classification. Influenced by the naming habit of Chaos Theory (Chanzhongshuochan), I named the basic wave as   pen   , the secondary wave band as   segment   , and the segment with trend direction   as main trend segment   (this naming method will be used in future notes, let me tell you in advance), but the algorithm is not closely relate
Pivot Trading 4
Kaijun Wang
4.83 (6)
Indicators
Pivot trading: 1.pp pivot 2. r1 r2 r3, s1 s2 s3 Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO Strongly recommend trend indicators,   auto
FREE
CRW CCI and RSI and WPR For MT5
Kaijun Wang
5 (2)
Indicators
Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO The homeopathic indicator is also called the CCI indicator. The CCI indicator was proposed
FREE
Renko indicator MainChart
Kaijun Wang
4.08 (13)
Indicators
Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO 砖图Renko PRO->>> The display of the brick map on the main map. The Renko chart ideally remove
FREE
Fit Channel
Kaijun Wang
5 (2)
Indicators
The market price usually falls between the borders of the channel. If the price is out of range, it is a trading signal or trading opportunity. Basically, Fit Channel can be used to help determine overbought and oversold conditions in the market. When the market price is close to the upper limit, the market is considered overbought (sell zone). Conversely, when the market price is close to the bottom range, the market is considered oversold (buy zone). However, the research can be used to he
KTrade Fibo For MT5
Kaijun Wang
4.5 (2)
Indicators
Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO Fibo: from KTrade 1. Automatically calculate and analyze the band. -> Get the desired band 2.
FREE
KDJ Index 4
Kaijun Wang
5 (3)
Indicators
Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO "Cooperative QQ:556024"  "Cooperation wechat:556024"  "Cooperative email:556024@qq.com" Strong
FREE
Multi Symbols In The Same Chart For MT5
Kaijun Wang
5 (2)
Indicators
Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO Can set the cycle for other varieties of K line graph covered this window, fluctuations obser
FREE
History Trading Path MT5 Same as system
Kaijun Wang
5 (1)
Indicators
Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO Strongly recommend trend indicators,   automatic calculation of wave standard   and   MT5 ver
FREE
Follow Lines Follow Trend Discoloration lines
Kaijun Wang
5 (2)
Indicators
Indicators are for trend followers! A trading system constructed by three moving averages. Trade with the trend and let profits run. Strongly recommend trend indicators,   automatic calculation of wave standard   and   MT5 version of automatic calculation of wave standard Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel
FREE
Bollinger Band Advanced Edition
Kaijun Wang
4.75 (4)
Indicators
Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO Advanced Bollinger Bands: 1. The Bollinger rail will change color with the direction" 2. The
FREE
KTrade Fibo
Kaijun Wang
4 (1)
Indicators
Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO Fibo: from KTrade 1. Automatically calculate and analyze the band. -> Get the desired band 2.
FREE
Donchian Like Channel MT5
Kaijun Wang
4.5 (2)
Indicators
Donchian通道（唐奇安通道指标）是用于交易突破的最古老、最简单的技术指标之一。   一般来说，唐奇安通道的宽度越宽，市场波动就越大，而唐奇安通道越窄，市场波动性也就越小 。此外，价格走势可以穿过布林带，但你看不到唐奇安通道的这种特征，因为其波段正在测量特定时期的最高价和最低价。 交易实用必备工具指标 波浪自动计算指标,通道趋势交易 完美的趋势-波浪自动计算通道计算 , MT4版本 完美的趋势-波浪自动计算通道计算 , MT5版本 本地跟单复制交易 Easy And Fast Copy , MT4版本 Easy And Fast Copy , MT5版本 本地跟单复制交易 模拟试用 Easy And Fast Copy , MT4 模拟账号运行 Easy And Fast Copy , MT5 模拟账号运行 唐奇安通道指标计算： 唐奇安上阻力线 - 由过去N天的当日最高价的最大值形成。 唐奇安下支撑线 - 由过去N天的当日最低价的最小值形成。 中心线 - （上线 + 下线）/ 2   唐奇安通道信号   唐奇安通道常用作突破指标。它提供了两种主要类型的突破信号，一个是上阻力线或下支
FREE
MACD two line four colors
Kaijun Wang
4.75 (4)
Indicators
Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO MACD is called Convergence and Divergence Moving Average, which is developed from the double e
FREE
Fast Copy For Multi Signal Multi Accounts 5 DEMO
Kaijun Wang
Utilities
Copier->Convenient and fast interface interaction, users can use it right away   ->>>> Recommended to use on Windows computers or VPS Windows Features: Diversified and personalized copy trading settings: 1. Different lot modes can be set for different signal sources 2. Different signal sources can be set for forward and reverse copy trading 3. Signals can be set with comments 4. Whether to calibrate the lot according to the contract lot Diversified and personalized copy order settings 2: 1. Dif
FREE
Donchian Like Channel
Kaijun Wang
Indicators
Donchian通道（唐奇安通道指标）是用于交易突破的最古老、最简单的技术指标之一。 一般来说，唐奇安通道的宽度越宽，市场波动就越大，而唐奇安通道越窄，市场波动性也就越小 。此外，价格走势可以穿过布林带，但你看不到唐奇安通道的这种特征，因为其波段正在测量特定时期的最高价和最低价。 交易实用必备工具指标 波浪自动计算指标,通道趋势交易 完美的趋势-波浪自动计算通道计算 , MT4版本 完美的趋势-波浪自动计算通道计算 , MT5版本 本地跟单复制交易 Easy And Fast Copy , MT4版本 Easy And Fast Copy , MT5版本 本地跟单复制交易 模拟试用 Easy And Fast Copy , MT4 模拟账号运行 Easy And Fast Copy , MT5 模拟账号运行 唐奇安通道指标计算： 唐奇安上阻力线 - 由过去N天的当日最高价的最大值形成。 唐奇安下支撑线 - 由过去N天的当日最低价的最小值形成。 中心线 - （上线 + 下线）/ 2   唐奇安通道信号   唐奇安通道常用作突破指标。它提供了两种主要类型的突破信号，一个是上阻力线或下支撑线
FREE
History Trading Path
Kaijun Wang
5 (1)
Indicators
Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO Strongly recommend trend indicators,   automatic calculation of wave standard   and   MT5 ver
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CRW CCI and RSI and WPR
Kaijun Wang
4 (1)
Indicators
Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO The homeopathic indicator is also called the CCI indicator. The CCI indicator was proposed
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