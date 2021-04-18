Donchian Like Channel MT5

4.5

Donchian通道（唐奇安通道指标）是用于交易突破的最古老、最简单的技术指标之一。  一般来说，唐奇安通道的宽度越宽，市场波动就越大，而唐奇安通道越窄，市场波动性也就越小。此外，价格走势可以穿过布林带，但你看不到唐奇安通道的这种特征，因为其波段正在测量特定时期的最高价和最低价。

交易实用必备工具指标

波浪自动计算指标,通道趋势交易 完美的趋势-波浪自动计算通道计算 , MT4版本 完美的趋势-波浪自动计算通道计算 , MT5版本
本地跟单复制交易 Easy And Fast Copy , MT4版本 Easy And Fast Copy , MT5版本
本地跟单复制交易 模拟试用 Easy And Fast Copy , MT4 模拟账号运行 Easy And Fast Copy , MT5 模拟账号运行

唐奇安通道指标计算：

唐奇安上阻力线 - 由过去N天的当日最高价的最大值形成。

唐奇安下支撑线 - 由过去N天的当日最低价的最小值形成。

中心线 - （上线 + 下线）/ 2

  唐奇安通道信号  

唐奇安通道常用作突破指标。它提供了两种主要类型的突破信号，一个是上阻力线或下支撑线，第二种突破信号是中心线交叉。    

唐奇安通道策略主要是为了利用潜在趋势，因此当你使用这两个突破信号中的任何一个进入市场时，你将几乎可以捕获货币对中所有的新趋势。

  唐奇安通道指标支撑/阻力线突围信号  

趋势交易者通常是沿着突破的方向进场，预计会有很强劲的趋势跟进，从而导致趋势价格的波动。  使用唐奇安通道，当价格往上突破其上限时，做多；当价格往下突破其下限时，做空。


Reviews 9
soumit3
14
soumit3 2022.06.14 16:51 
 

EXCELLENT INDICATOR

Fernando Alonso
1055
Fernando Alonso 2024.11.20 10:44 
 

Es correcto bueno

Recommended products
VFI Quantum
Nikita Berdnikov
5 (1)
Indicators
Introducing VFI (Volume Flow Indicator) – a trading indicator that analyzes the relationship between volume and price movement to identify key trading opportunities. The indicator displays the strength and direction of volume flow, providing clear signals about potential entry and exit points. Signals are formed based on zero line crossovers, crossovers between the VFI line and its exponential moving average (EMA), and when the indicator exits overbought and oversold zones. Attention! This stra
FREE
Friend of the trend
Anderson De Assis
Indicators
Friend of the Trend: Your Trend Tracker Master the market with Friend of the Trend , the indicator that simplifies trend analysis and helps you identify the best moments to buy, sell, or wait. With an intuitive and visually striking design, Friend of the Trend analyzes price movements and delivers signals through a colorful histogram: Green Bars : Signal an uptrend, indicating buying opportunities. Red Bars : Alert to a downtrend, suggesting potential selling points. Orange Bars : Represent cons
FREE
Fimathe PCM Indicador
Cristiano Rodrigo Olegini
Indicators
Velas Forex FIMATHE PCM Indicator (FREE) The Velas Forex FIMATHE PCM Indicator is a free indicator designed to help traders analyze the market visually in a simple, fast, and effective way. Its purpose is to make it easier to identify market conditions through clear visual signals, allowing traders to make more confident trading decisions. Best result: 5M timeframe MT5 server time: 2:00 Management: 1 Take Profit: stop trading, wait for the next day 2 Losses: stop trading, wait for the next day
FREE
Volume To Price Imbalance Indicator
Vincent Jose Proenca
Indicators
Volume-to-Price Movement Oscillator (VP Oscillator) for MT5 The VP Oscillator highlights the balance (or imbalance) between trading volume and price movement, helping traders spot hidden accumulation, distribution, or weakening trends. How It Works: Calculates each bar’s price range (High–Low) and tick volume. Normalizes both values over a set period (default: 14). Plots the absolute difference between them ×100 — showing how closely price action aligns with trading activity. Interpretation: Hig
FREE
MP Heatmap for MT5
Pierre Ksachikian
5 (2)
Indicators
A heatmap is a graphical representation of data in two dimensions, using colors to display different factors. Heatmaps are a helpful visual aid for viewers, enabling the quick dissemination of statistical or data-driven information. The MP Heatmap indicator provides a graphical representation of the relative strengths of major currencies compared to others, organizing data from pairs into color-coded results and producing a clear overview of the entire Forex market. The MP Heatmap indicator dis
FREE
Prometheus Analyst
Humphrey Mangera
Indicators
PROMETHEUS TECHNICAN VERSION Free | By THE SONS A gift from The Sons — no strings, no trial, no expiry. Every trader deserves access to professional-grade market intelligence. That belief is why Prometheus Technical Version exists, and why it costs nothing. Consider it our handshake to the trading community. What You're Getting This is not a simplified tool dressed up as a gift. Prometheus Technican Version is a fully built, institutional-quality technical analysis indicator running a dual-model
FREE
XAU Anchored VWAP Pull H4
Avinash Pagadala
Experts
XAU Anchored VWAP Pull H4 Expert Advisor for MetaTrader 5 — Gold / XAUUSD focus Version: 1.00 What it is XAU Anchored VWAP Pull H4 is an Expert Advisor for gold on the H4 chart. Anchored VWAP pullback continuation style for gold H4. Built for structured automated participation — not grid , not martingale . Evaluate on your broker and risk profile before any live use. This product is a technical system . Exact thresholds and entry equations remain internal product design and are not published he
FREE
Show Pips for MT5
Roman Podpora
4.48 (31)
Indicators
This information indicator will be useful for those who always want to be aware of the current situation on the account. VERSION MT 4 - More useful indicators The indicator displays data such as profit in points, percentage and currency, as well as the spread for the current pair and the time until the bar closes on the current timeframe. There are several options for placing the information line on the chart: - To the right of the price (runs behind the price); - As a comment (in the upper lef
FREE
Phoenix Support and Resistance
Nigel Nii Darku Narnor Darko
Indicators
This MQL5 script is a Dynamic Support & Resistance (S/R) Investigator. It functions as a real-time analytical tool that identifies key price levels and mathematically evaluates their "durability" based on historical interactions. Unlike static indicators, it uses a custom Graphical User Interface (GUI) to provide a live dashboard of market structure. 1. Level Detection Logic The indicator scans the most recent InpPeriod (lookback) of bars to identify the absolute highest peak (Resistance) and t
FREE
Bollinger Bands B
Flavio Javier Jarabeck
4.5 (6)
Indicators
John Bollinger created this indicator in 2010 as a way to read the original indicator (Bollinger Bands) in a more "technical" way, shown as an oscillator. The typical range of the Bollinger Bands %B is 0 - 0.5 - 1.0, where "0" represents the lower band, the "0.5" the middle band, and "1" the upper band. The line on the indicator represents the Closing prices. As simple as that. SETTINGS Bollinger Bands period of analysis Standard Deviation multiplier Shift Price type to be analyzed If you like
FREE
Pump Liquidity Refueling
Konstantin Meshcheriakov
Experts
PUMP V3_0 Liquidity Refueling — Refueling Your BalanceWhat is "Liquidity Refueling"? Think of the Forex market as a highway and liquidity as the fuel.  When institutional players "pour" massive volume into the market, the price makes a sharp surge — an impulse or a "pump."  The PUMP V3_0 EA acts as a smart fueling station: it identifies moments of maximum market energy and "pumps" that momentum directly into your trading account.   Performance Metrics (Strategy Tester Data):Net Profit "Pumped"
FREE
KS Volume Bar Color Pro
Kulvinder Singh
5 (1)
Indicators
KS Volume Bar Color Pro is a  MQL5 indicator for MetaTrader 5 that visually highlights candles with volume-weighted logic. Core Concept It detects market structure using a classic 3-candle pattern: The indicator  colors the middle candle (the displacement bar) using native DRAW_COLOR_CANDLES . This technique ensures perfect alignment with the actual price candles, just like volume-profile tools. Key Features 1. Volume-Weighted FVG Coloring Compares the displacement bar’s volume against a moving
FREE
The Daily Retracement Scout
Raza Khan
Experts
This Expert Advisor is an intraday trading bot that exclusively targets reversals at key price levels. It operates by identifying the daily high and low and then executes trades when the price retraces to one of two predefined levels. The bot offers both fixed and dynamic lot sizing , the latter of which calculates your position size based on account balance for precise risk management. It also features a trailing stop to lock in profits as the trade moves in your favor. This strategy is best su
FREE
SMMA Bands Indicator
Elie Baptiste Granger
Indicators
The SMMA Bands indicator is an advanced volatility-based trading tool that creates 6 dynamic support and resistance levels around an envelope formed by two Smoothed Moving Averages (SMMA).  This indicator combines the reliability of SMMA trend identification with the precision of standard deviation-based volatility bands, making it suitable for both trend-following and mean-reversion strategies. Every band has its own buffer for use in EA. feel free to make suggestions and add reviews , i will
FREE
Standard PVSR
Ashok Kumar Singha
Indicators
Standard PVSR is based on Pivot Points. Steps to Setup the Indicator: Install the Custom Indicator; Set all the Lines Color, Width and Styles; Set visualization to All Timeframe; and DONE It can be used for: All Pairs: Forex, Cryptocurrencies, Metals, Stocks, Indices etc. All Timeframe All Brokers All type of Trading Style like Scalping, Swing, Intraday, Short-Term, Long-Term etc. Multiple Chart -->> For any Type of Support, Guidance, Setup Issue, EA Optimization, Input Setup etc. etc
FREE
Correlation Matrix Pro by AlgoSphere Quant
Muharrem Rogova
Indicators
Correlation Matrix Pro - Multi Currency Pairs Hedge Scanner Understand the relationships between currency pairs in real-time! A powerful analysis tool that helps you visualize statistical relationships between up to 6 currency pairs simultaneously. Perfect for portfolio management, risk diversification, and hedging strategies. KEY FEATURES - Real-time Pearson correlation using log returns - Monitor up to 6 currency pairs simultaneously - Automatic timeframe detection - Adjustable lookback
FREE
Stamina HUD
Michele Todesco
Indicators
STAMINA HUD – Advanced Market & Trend Dashboard (MT5) STAMINA HUD   is a professional   market information panel   designed for traders who want   clarity, speed, and control   directly on the chart. It provides a   clean heads-up display (HUD)   with essential market data and   multi-timeframe trend direction , without cluttering the chart or generating trading signals. What STAMINA HUD Shows   Current Price   Spread (in real pips)   Today High–Low range (pips)   Average D
FREE
The Spectral Delta
Raza Khan
Experts
Unseen forces govern the markets. The Spectral Delta is a powerful Expert Advisor designed to uncover these hidden dynamics by meticulously analyzing real-time order flow and volume imbalances. It doesn't follow the crowd; it seeks out the points of aggressive buying and selling that precede significant moves. With advanced risk management and a mysterious, data-driven approach, The Spectral Delta operates in the shadows, executing trades with calculated precision. For XAUUSD 5min
FREE
Dual RSI
Paul Conrad Carlson
3.5 (2)
Indicators
Indicator alerts for Dual Relative strength index rsi. Large rsi preset at 14 is below 30 small rsi preset at 4 is below 10 for buy bullish signals . Large rsi preset are 14 is above 70 small rsi preset at 4 is above 90 for sell bearish signals . Includes mobile and terminal alerts. draws lines when alerts. This indicator can help identify extremes and then the tops or bottoms of those extremes .
FREE
Trading Session Zones Alert
Sangmo Park
Indicators
Trading Session Zones Alert is a free visual session indicator for MetaTrader 5. It highlights the major trading sessions directly on the chart so traders can quickly see how price moved during each session and where session ranges overlap. The indicator draws clear session zones and time labels for: - Sydney - Tokyo - Frankfurt - London - New York Each session can display its own colored zone, label, and optional high/low lines. The session labels show the active time window on the chart, ma
FREE
GDS Renko Pip ST
Andrey Goida
Indicators
GDS Renko Pip ST - Fixed Brick Renko Chart Tool for MetaTrader 5 GDS Renko Pip ST is a Renko chart tool for MetaTrader 5 designed for traders who want to build and study fixed brick Renko movement using a practical pip or point-based setup. The purpose of this tool is simple: create a cleaner Renko structure so the trader can observe direction, brick runs, pullbacks, support and resistance behavior without normal candle noise. This is not a signal indicator and it does not predict the market. It
FREE
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.6 (35)
Indicators
This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL. (you can change the colors). It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more powerful and reliable signals. Get them here: https://www.m
FREE
Ares Quantum EA
Leonardo Ceci
Experts
️ Limited Free Access ! ️ Ares Quantum EA is currently available for free as part of an early‑tester release. This phase is designed to gather real user feedback, performance reports, and honest reviews from traders who try the EA on their own accounts. After the first 100 downloads, the EA will switch to a lifetime price of $229.99, increasing automatically by $50 every 5 copies sold until reaching the final retail value of $1,029.99. Anyone who downloads now keeps permanent access to the cur
Alert Waves for mt5
Zhi Xian Hou
4.5 (2)
Indicators
Indicator introduction: The indicator draws wave lines and histograms, It has small price lag, and the signal will not drift. The indicator can send emails, alerts and notifications to you when previous k line has an up arrow and it is under the histogram sections or it has a down arrow. you can choose whether or not to send the two kind of alerts, the alerts repetition times can also be changed. If the indicator appears red and green histograms, this is a buy zone. It can be used to analyze mar
FREE
Reversal Composite Candles
MetaQuotes Ltd.
3.69 (16)
Experts
The idea of the system is to indentify the reversal patterns using the calculation of the composite candle. The reversal patterns is similar to the "Hammer" and "Hanging Man" patterns in Japanese candlestick analysis. But it uses the composite candle instead the single candle and doesn't need the small body of the composite candle to confirm the reversal. Input parameters: Range - maximal number of bars, used in the calculation of the composite candle. Minimum - minimal size of the composite can
FREE
Bohemia Gold MT5
Vladislav Taska
4.75 (4)
Experts
Bohemia Gold MT5 is  Trend & Volatility EA trading system designed specifically for Gold (XAUUSD) . It combines higher-timeframe trend filtering , trend detection , volatility-based SL management , and advanced trade management to adapt market conditions. It uses style logic focused on trend strength, volatility, and capital protection. NOTE:   Based on backtests, I found better trading results with the following setup: D1/H4/H2 (Trend/ADX/ATR & trade). The SET file can be downloaded here … bohe
FREE
RSI abcd
Francisco Gomes Da Silva
4.33 (3)
Indicators
RSI ABCD Pattern Finder: Technical Strategy 1. How the Indicator Works Combines the classic RSI with automatic detection of ABCD harmonic patterns . Key Components Standard RSI (adjustable period) Peak and Trough Markers (arrows) ABCD Patterns (green/red lines) Overbought (70) and Oversold (30) Filters 2. MT5 Setup period = 14 ; // RSI period size = 4 ; // Maximum pattern size OverBought = 70 ; // Overbought level OverSold = 30 ; // Oversold level Filter = USE_FILTER_ YES ; // Confirmation filte
FREE
TradeVision Pro
Ian Nganga Comba
Experts
TradeVisonPro Forex Analyzer Pro MT5 Trading Account Analytics and Monitoring Dashboard TradeVisonPro Forex Analyzer Pro is a trading analytics and account monitoring solution designed for MetaTrader 5 users. The product organizes MT5 trading data in a structured web-based dashboard, allowing traders to review account information, monitor open positions, analyze trading history, track strategies, maintain a trading journal, and review performance statistics. TradeVisonPro Forex Analyzer Pro is d
FREE
Intraday Momentum Index IMI
Danilo Hudson Couto Monteiro
Indicators
Indicador IMI (Intraday Momentum Index) Descrição O Indicador IMI (Intraday Momentum Index) é uma poderosa ferramenta de análise técnica desenvolvida para identificar a força do momentum e potenciais reversões no mercado. Este indicador quantifica a relação entre ganhos e perdas durante um período específico, ajudando traders a avaliar a dinâmica atual do mercado. Características Oscila entre 0 e 100, facilitando a interpretação das condições de mercado Identifica com precisão áreas de sobrecomp
FREE
Sweep Liquidity
Nawal Kishor Yadav
Indicators
Liquidity Sweep Pro v3.2 — Smart Money Liquidity Detection Professional indicator designed to detect institutional liquidity sweeps in real time. Identifies Buy-Side Liquidity (BSL) and Sell-Side Liquidity (SSL) sweeps with automatic Strong and Weak classification. Main Features: • Real-time detection of BSL and SSL sweeps • Strong vs Weak sweep classification based on wick ratio, body close, and volume • Built-in quality filters:    - Wick Ratio Filter (adjustable for Strong & Weak)    - Vo
FREE
Buyers of this product also purchase
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.77 (142)
Indicators
This product was updated for the 2026 market and optimized for the latest MT5 builds . PRICE UPDATE NOTICE:   Smart Trend Trading System is currently available for $99. The price will increase to $199 after the next 30 purchases. SPECIAL OFFER:  After purchasing Smart Trend Trading System, send me a private message to claim the Smart Universal EA for FREE and turn your Smart Trend signals into automated trades.   [User Manual]   ,  [PDF]  ,   [Installation manual]   and  [Online course] Smart T
Trend Sniper X
Sarvarbek Abduvoxobov
5 (10)
Indicators
Trend Sniper X is a multi-timeframe trend-following indicator for MetaTrader 5 that helps traders identify trend direction and potential reversal points with clarity and precision. Price Information: The current price is promotional and is subject to change as upcoming updates and new features are released. Code2Profit Channel Master the Market with Multi-Timeframe Analysis! Technical Specifications Platform MetaTrader 5 Indicator Type Multi-Timeframe Trend Indicator Operating Timeframe Any char
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.94 (50)
Indicators
Welcome to ENTRY IN THE ZONE AND SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading opp
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
4.61 (31)
Indicators
SuperScalp Pro –  Professional Multi-Layer Confluence Scalping System SuperScalp Pro is a professional multi-layer confluence scalping system designed to help traders identify higher-probability opportunities with clearer entry confirmation, ATR-based Stop Loss and Take Profit levels, and flexible signal filtering across XAUUSD, BTCUSD, and major Forex pairs. Full documentation available in the product blog:   [User Guide] Auto trading available via SuperScalp Pro Auto Trader EA:   [Auto Trader
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
Indicators
From time to time, I trade using this system myself. Check out my manual BOMBER trading on a live account— LIVE SIGNAL Each buyer of this indicator also receives the following for free: The custom utility "Bomber Utility", which automatically manages every trade, sets Stop Loss and Take Profit levels, and closes trades according to the rules of this strategy Set files for configuring the indicator for various assets Set files for configuring Bomber Utility in the following modes: "Minimum Risk"
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.51 (148)
Indicators
The legend is back! Entry Points Pro 10. A relaunch of the legendary indicator that held a Top-3 spot on the MQL5 Market for 3 years. Hundreds of rave reviews (589 across two versions), thousands of traders use it every day, 31,000+ demo downloads  across   MT4   +   MT5 . I have read every one of your reviews from the past five years — and instead of promises, I built the answers into version 10. From an author who has been in the market since 1999 and values honesty, his reputation and his cli
SMC Intraday Formula
Kareem Abbas
5 (21)
Indicators
Secure the Lowest Price Today. After purchase, contact via   MQL5 inbox   to receive your buyer kit and bonus. Let's be honest first. No indicator will make you profitable on its own. If someone tells you otherwise, they're selling you a dream. Every indicator that shows perfect buy/sell arrows can be made to look flawless — just zoom into the right window of history and screenshot the winners. We won't do that. SMC Intraday Formula is a tool. It reads the market structure for you, maps the hig
Neuro Poseidon MT5
Daria Rezueva
4.85 (54)
Indicators
Neuro Poseidon is a new indicator by Daria Rezueva. It combines precise trading signals with adaptive TP/SL levels - creating best possible trades as a result! Message me and get  Neuro Poseidon Assistant  as a gift to automize your trading process! What makes it stand out? 1. Proven profitability on all assets and timeframes 2. Only confirmed BUY and SELL signals present on the chart 3. Adaptive TP & SL levels generated by the software for each trade 4. Easy to understand - suitable for al
Superhero
Ihor Otkydach
5 (3)
Indicators
The SUPERHERO indicator is a multi-currency trading system designed on an "all-inclusive" basis. The indicator independently analyzes the market and provides signals on when to open and close trades. It uses Stop Loss and Take Profit orders. The R:R ratio is 1:1. From time to time, I personally trade based on this system's signals, and here are the results I get—   LIVE SIGNAL This system can send push notifications to your smartphone, so you can place trades "on the go" without needing to be ti
GoldenX Entry MT5
Kareem Abbas
5 (15)
Indicators
Price will increase by $20 every 10 buyers to maintain premium value. After purchase, contact via   MQL5 inbox   to receive your buyer kit and bonus. You have probably tested dozens of indicators before. But we are not here to be “just another signals indicator.” Behind GoldenX Entry is intensive research & development focused on building sophisticated algorithms designed to adapt to the real behavior of every instrument — not generic signals recycled everywhere else. From advanced Auto Optim
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Indicators
The  UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5  is a Non Repaint high-performance trading indicator designed for Scalpers, Day Traders, and Swing Traders  who demand accurate, real-time signals in fast-moving markets. Developed by  (UZFX-LABS) , this indicator combines price action analysis, trend confirmation, and smart filtering to generate high-probability  buy and sell signals, Warning Signals, and Trend Continuation Opportunities across all currency pairs and timeframes.  Stop second-guess
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.44 (52)
Indicators
This product was updated for the 2026 market and optimized for the latest MT5 builds. PRICE UPDATE NOTICE: Atomic Analyst is currently available for $99. The price will increase to $199 after the next 30 purchases . SPECIAL OFFER:  After purchasing Atomic Analyst, send me a private message to claim the Smart Universal EA for FREE and turn your Atomic Analyst signals into automated trades. [How to use] , [User Manual] ,  [PDF]  And [DEMO] Atomic Analyst is a non-repainting, non-redrawing, and n
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (18)
Indicators
Gold Entry Sniper – Professional Multi-Timeframe ATR Dashboard for Gold Scalping & Swing Trading Gold Entry Sniper is a cutting-edge MetaTrader 5 indicator designed to give traders precise buy/sell signals for XAUUSD and other symbols, powered by ATR Trailing Stop logic and a multi-timeframe analysis dashboard . Built for both scalpers and swing traders, it combines real-time market direction , dynamic stop levels , and professional visual dashboards to help you identify high-probability gold en
M1 Sniper MT5
Oleg Rodin
5 (5)
Indicators
M1 SNIPER  is an easy to use trading indicator system. It is an arrow indicator which is designed for M1 time frame. The indicator can be used as a standalone system for scalping on M1 time frame and it can be used as a part of your existing trading system. Though this trading system was designed specifically for trading on M1, it still can be used with other time frames too. Originally I designed this method for trading XAUUSD and BTCUSD. But I find this method helpful in trading other markets
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
Indicators
Gann Made Easy   is a professional and easy to use Forex trading system which is based on the best principles of trading using the theory of W.D. Gann. The indicator provides accurate BUY and SELL signals including Stop Loss and Take Profit levels. You can trade even on the go using PUSH notifications. PLEASE CONTACT ME AFTER PURCHASE TO GET TRADING  INSTRUCTIONS   AND GREAT EXTRA INDICATORS  FOR FREE! Probably you already heard about the Gann trading methods before. Usually the Gann theory is a
SR Liquidity MT5
Oleg Rodin
5 (2)
Indicators
SR Liquidity   is a trading indicator designed to reveal the hidden zones where market liquidity concentrates and price reacts most strongly. These special liquidity areas act as powerful support and resistance levels, giving you a clear map of where the market is most likely to reverse. Instead of drawing ordinary Support/Resistance lines, SR Liquidity analyzes real price behavior to detect the zones where buying and selling pressure accumulate. These are actually the pools of liquidity that dr
Zoryk Gold
Reda El Koutbane
5 (6)
Indicators
discount ends SOON next price 69 $ ZORYK — Advanced XAUUSD Signal System for MetaTrader 5 You know the feeling. You spend time analyzing gold. You wait for the entry. You finally open the trade, and price immediately moves against you. You close too early, move the Stop Loss or hesitate for a few seconds. Then the market reaches the exact destination you originally expected without you. The direction was not always the problem. The real problem was uncertainty. You did not know exactly where th
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
Indicators
TREND CATCHER INDICATOR Trend Catcher Indicator analyzes market price movements, using a combination of the author’s proprietary and customized adaptive trend-analysis indicators.  It identifies the true market direction by filtering out short-term noise and focusing on underlying momentum strength, volatility expansion, and price structure behavior.  It also uses a combination of smoothing and trend-filtering customized indicators such as moving averages, RSI, and volatility filters.   Real ope
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Indicators
Power Candles V3 - Self-Optimizing Strength Indicator Power Candles V3 turns currency and instrument strength into an actionable trade plan on every chart it is attached to. Instead of just coloring candles, it runs a live auto-optimization in the background and hands you the best Stop Loss, Take Profit and signal threshold for the symbol in front of you. One click adopts it for live trading - entry, Stop Loss and Take Profit rays appear on the chart at the exact prices, and alerts fire with dir
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
Indicators
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
Indicators
Live Trading Signals Using M1 Quantum : Signal  (Trade executed automatically by the Quantum Trade Assistant , included free with this product.) Latest News : Version 1.64 has been released, All trades now have a Stop Loss placed behind the relevant Support/Resistance zones. The Smart Close function has also been improved to increase the EA’s performance in this version. Since August 9, the live signal has been running on Version 1.64. Price Plan: Current Price: $169 (Early Adopter Offer) Next
Smc Pro ToolKit
Talal N Z Aljarusha
5 (6)
Indicators
SMC PRO TOOLKIT — SMART MONEY ANALYSIS & STRUCTURED TRADE PLANNING SMC Pro ToolKit is a professional Smart Money Concepts analysis workspace for MetaTrader 5. It combines market structure, multi-timeframe analysis, institutional price zones, setup evaluation, confirmation tools, volume context, alerts, and risk planning inside one organized chart environment. One workspace. Multiple layers of confirmation. One structured trading plan. OPEN COMPLETE USER GUIDE MULTI-CONDITION SETUP ENGINE At
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.26 (19)
Indicators
This product was   updated   for the   2026 market   and   optimized   for the   latest MT5 builds . PRICE UPDATEe NOTICE: Smart Price Action Concepts   is currently available for $200. The price will   increase to $299   after the next   30 purchases. SPECIAL OFFER:  After purchasing , send me a private message to claim FREE Bonus + Gift. First of all Its worth emphasizing here that this Trading Tool is Non Repainting , Non Redrawing and Non Lagging Indicator , Which makes it ideal for profe
FX Trend MT5 NG
Daniel Stein
5 (6)
Indicators
FX Trend NG: The Next Generation Multi-Market Trend Intelligence Overview FX Trend NG is a professional multi-timeframe trend and market monitoring tool designed to give you a complete structural overview of the market in seconds. Instead of switching between dozens of charts, you instantly see which symbols are trending, where momentum is fading, and where strong alignment exists across timeframes. This tool is part of the Stein Investments ecosystem - 18+ tools plus Max, your 1-on-1 AI tradi
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Indicators
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (6)
Indicators
A new King in town - Indicator + Order management indications(tp1+tp2+tp3) + Optional Telegram Signal sender   INCLUDED (FREE) ( FULL TRADING  and SIGNAL SYSTEM ) Our best EA for Gold: Gold Slayer  This indicator includes an advanced Strategy, a trading system with customisable order management and a mean reversion system that combines envelope extensions, backed by multiple intelligent confirmation filters like RSI to catch high probability reversal entries with BUY and SELL signals . The indi
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Indicators
Azimuth Pro V2: Synthetic Fractal Structure and Confirmed Entries for MT5 Overview Azimuth Pro is a multi-level swing structure indicator by Merkava Labs . Four nested swing layers, swing-anchored VWAP, ABC pattern detection, three-timeframe structural filtering, and closed-bar confirmed entries — one chart, one workflow from micro-swings to macro-cycles. This is not a blind signal product. It is a structure-first workflow for traders who care about location, context, and timing. ️ Summer Sale
Axiom Matrix
Issam Kassas
5 (5)
Indicators
LAUNCH PRICE: $99 Axiom Matrix is available at the launch price of $99. The price will increase to $199 after the first 30 purchases. SPECIAL OFFER:  After purchasing Axiom Matrix, send me a private message to claim the Smart Universal EA for FREE and turn your Smart Trend signals into automated trades. [User Manual] , [Online Course] , [PDF]  And [DEMO] Axiom Matrix is a professional multi-symbol, multi-timeframe market scanner and decision dashboard for MetaTrader 5. It scans your Market Watc
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (33)
Indicators
FX Power: Analyze Currency Strength for Smarter Trading Decisions Overview FX Power is your go-to tool for understanding the real strength of currencies and Gold in any market condition. By identifying strong currencies to buy and weak ones to sell, FX Power simplifies trading decisions and uncovers high-probability opportunities. Whether you’re looking to follow trends or anticipate reversals using extreme delta values, this tool adapts seamlessly to your trading style. Don’t just trade—trade
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
Indicators
ATy Gold and BTC  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 80,000 members on MQL5 ATbot : How It Works and How to Use It How It Works The "AtBot" indicator for the MT5 platform generates buy and sell signals using a combination of technical analysis tools. It integrates Simple Moving Average (SMA), Exponential Moving Average (EMA), and the Average True Range (ATR) index to identify trading opportunities. Additionally, it can utilize Heikin Ashi candles to en
More from author
Fast Copy For Multi Signal Multi Accounts MT5
Kaijun Wang
5 (4)
Utilities
Copier->Convenient and fast interface interaction, users can use it right away   ->>>> Recommended to use on Windows computers or VPS Windows Features: Diversified and personalized copy trading settings: 1. Different lot modes can be set for different signal sources 2. Different signal sources can be set for forward and reverse copy trading 3. Signals can be set with comments 4. Whether to calibrate the lot according to the contract lot Diversified and personalized copy order settings 2: 1. Dif
K Trade Assistant MT5
Kaijun Wang
4.44 (16)
Utilities
Assistant: Purchase Trade Assistant-MT4 (click to download) Purchase Trade Assistant-MT5 (click to download) Please read the operating instructions carefully. Basics: Support language selection and switching (currently supports Chinese and English)       Automatic language recognition Support   hotkey opening and closing   binding, use shortcut keys to quickly open and close positions...   shortcut key closing. Support up to 30 hotkeys Unlock supports most function   replay   operations an
FREE
Renko indicator MainChart For MT5
Kaijun Wang
3.65 (17)
Indicators
Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO 砖图 Renko PRO->>>   The display of the brick map on the main map. The Renko chart ideally r
FREE
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (4)
Indicators
This indicator is an indicator for automatic wave analysis that is perfect for practical trading! Case... Note:   I am not used to the Western name for wave classification. Influenced by the naming habit of Chaos Theory (Chanzhongshuochan), I named the basic wave as   pen   , the secondary wave band as   segment   , and the segment with trend direction   as main trend segment   (this naming method will be used in future notes, let me tell you in advance), but the algorithm is not closely relate
K Trade Assistant Pro MT5
Kaijun Wang
1 (1)
Utilities
Assistant: Trade Assistant-MT4 (click to download) Trade Assistant-MT5 (click to download) Please read the operating instructions carefully. Basics: Quick opening and closing of positions, one-click opening and closing of positions, one-click placing of orders Draw-Line Trade Auto sl/tp Close By Symbols Profit Protected Move SL Protect Trailing SL Account RiskControl Order's Shadow Auto-Add Orders Auto-Close Orders Close ReOpen Symbols Infomation Chats Open Data Statistics Support language
Pivot Trading pp trading for mt5
Kaijun Wang
3.91 (11)
Indicators
Pivot trading: 1.pp pivot 2. r1 r2 r3, s1 s2 s3 Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO Cooperation QQ:556024" Cooperation wechat
FREE
Bollinger Bands Advanced Edition For 5
Kaijun Wang
4.4 (5)
Indicators
Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO Advanced Bollinger Bands: 1. The Bollinger rail will change color with the direction" 2. The
FREE
K Trade Assistant
Kaijun Wang
4.64 (11)
Utilities
Assistant: Purchase Trade Assistant-MT4 (click to download) Purchase Trade Assistant-MT5 (click to download) Please read the operating instructions carefully. Basics: Support language selection and switching (currently supports Chinese and English)       Automatic language recognition Support   hotkey opening and closing   binding, use shortcut keys to quickly open and close positions...   shortcut key closing. Support up to 30 hotkeys Unlock supports most function   replay   operations an
FREE
MACD two line four color For MT5
Kaijun Wang
4.57 (23)
Indicators
Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO MACD is called Convergence and Divergence Moving Average, which is developed from the double e
FREE
KDJ Index For MT5
Kaijun Wang
3.86 (7)
Indicators
Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO "Cooperative QQ:556024"  "Cooperation wechat:556024"  "Cooperative email:556024@qq.com" Strong
FREE
Fast Copy For Multi Plattform Multi Account MT4
Kaijun Wang
5 (11)
Utilities
Copier->Convenient and fast interface interaction, users can use it right away   ->>>> Recommended to use on Windows computers or VPS Windows Features: Diversified and personalized copy trading settings: 1. Different lot modes can be set for different signal sources 2. Different signal sources can be set for forward and reverse copy trading 3. Signals can be set with comments 4. Whether to calibrate the lot according to the contract lot Diversified and personalized copy order settings 2: 1. Dif
Follow Lines Follow Trend Discoloration line For 5
Kaijun Wang
3 (1)
Indicators
Indicators are for trend followers! A trading system constructed by three moving averages. Trade with the trend and let profits run. Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy ,
FREE
WaveTheory Fully automatic calculation
Kaijun Wang
Indicators
This indicator is an indicator for automatic wave analysis that is perfect for practical trading! Case... Note:   I am not used to the Western name for wave classification. Influenced by the naming habit of Chaos Theory (Chanzhongshuochan), I named the basic wave as   pen   , the secondary wave band as   segment   , and the segment with trend direction   as main trend segment   (this naming method will be used in future notes, let me tell you in advance), but the algorithm is not closely relate
Pivot Trading 4
Kaijun Wang
4.83 (6)
Indicators
Pivot trading: 1.pp pivot 2. r1 r2 r3, s1 s2 s3 Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO Strongly recommend trend indicators,   auto
FREE
CRW CCI and RSI and WPR For MT5
Kaijun Wang
5 (2)
Indicators
Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO The homeopathic indicator is also called the CCI indicator. The CCI indicator was proposed
FREE
Renko indicator MainChart
Kaijun Wang
4.08 (13)
Indicators
Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO 砖图Renko PRO->>> The display of the brick map on the main map. The Renko chart ideally remove
FREE
Fit Channel
Kaijun Wang
5 (2)
Indicators
The market price usually falls between the borders of the channel. If the price is out of range, it is a trading signal or trading opportunity. Basically, Fit Channel can be used to help determine overbought and oversold conditions in the market. When the market price is close to the upper limit, the market is considered overbought (sell zone). Conversely, when the market price is close to the bottom range, the market is considered oversold (buy zone). However, the research can be used to he
KTrade Fibo For MT5
Kaijun Wang
4.5 (2)
Indicators
Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO Fibo: from KTrade 1. Automatically calculate and analyze the band. -> Get the desired band 2.
FREE
KDJ Index 4
Kaijun Wang
5 (3)
Indicators
Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO "Cooperative QQ:556024"  "Cooperation wechat:556024"  "Cooperative email:556024@qq.com" Strong
FREE
Multi Symbols In The Same Chart For MT5
Kaijun Wang
5 (2)
Indicators
Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO Can set the cycle for other varieties of K line graph covered this window, fluctuations obser
FREE
History Trading Path MT5 Same as system
Kaijun Wang
5 (1)
Indicators
Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO Strongly recommend trend indicators,   automatic calculation of wave standard   and   MT5 ver
FREE
Follow Lines Follow Trend Discoloration lines
Kaijun Wang
5 (2)
Indicators
Indicators are for trend followers! A trading system constructed by three moving averages. Trade with the trend and let profits run. Strongly recommend trend indicators,   automatic calculation of wave standard   and   MT5 version of automatic calculation of wave standard Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel
FREE
Bollinger Band Advanced Edition
Kaijun Wang
4.75 (4)
Indicators
Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO Advanced Bollinger Bands: 1. The Bollinger rail will change color with the direction" 2. The
FREE
KTrade Fibo
Kaijun Wang
4 (1)
Indicators
Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO Fibo: from KTrade 1. Automatically calculate and analyze the band. -> Get the desired band 2.
FREE
MACD two line four colors
Kaijun Wang
4.75 (4)
Indicators
Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO MACD is called Convergence and Divergence Moving Average, which is developed from the double e
FREE
Fast Copy For Multi Signal Multi Accounts 5 DEMO
Kaijun Wang
Utilities
Copier->Convenient and fast interface interaction, users can use it right away   ->>>> Recommended to use on Windows computers or VPS Windows Features: Diversified and personalized copy trading settings: 1. Different lot modes can be set for different signal sources 2. Different signal sources can be set for forward and reverse copy trading 3. Signals can be set with comments 4. Whether to calibrate the lot according to the contract lot Diversified and personalized copy order settings 2: 1. Dif
FREE
Donchian Like Channel
Kaijun Wang
Indicators
Donchian通道（唐奇安通道指标）是用于交易突破的最古老、最简单的技术指标之一。 一般来说，唐奇安通道的宽度越宽，市场波动就越大，而唐奇安通道越窄，市场波动性也就越小 。此外，价格走势可以穿过布林带，但你看不到唐奇安通道的这种特征，因为其波段正在测量特定时期的最高价和最低价。 交易实用必备工具指标 波浪自动计算指标,通道趋势交易 完美的趋势-波浪自动计算通道计算 , MT4版本 完美的趋势-波浪自动计算通道计算 , MT5版本 本地跟单复制交易 Easy And Fast Copy , MT4版本 Easy And Fast Copy , MT5版本 本地跟单复制交易 模拟试用 Easy And Fast Copy , MT4 模拟账号运行 Easy And Fast Copy , MT5 模拟账号运行 唐奇安通道指标计算： 唐奇安上阻力线 - 由过去N天的当日最高价的最大值形成。 唐奇安下支撑线 - 由过去N天的当日最低价的最小值形成。 中心线 - （上线 + 下线）/ 2   唐奇安通道信号   唐奇安通道常用作突破指标。它提供了两种主要类型的突破信号，一个是上阻力线或下支撑线
FREE
History Trading Path
Kaijun Wang
5 (1)
Indicators
Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO Strongly recommend trend indicators,   automatic calculation of wave standard   and   MT5 ver
FREE
CRW CCI and RSI and WPR
Kaijun Wang
4 (1)
Indicators
Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO The homeopathic indicator is also called the CCI indicator. The CCI indicator was proposed
FREE
Multi Symbols In The Same Chart
Kaijun Wang
Indicators
Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO Can set the cycle for other varieties of K line graph covered this window, fluctuations obser
FREE
Filter:
Fernando Alonso
1055
Fernando Alonso 2024.11.20 10:44 
 

Es correcto bueno

soumit3
14
soumit3 2022.06.14 16:51 
 

EXCELLENT INDICATOR

JIANBOWANG
294
JIANBOWANG 2021.08.15 16:03 
 

User didn't leave any comment to the rating

kukakuka
299
kukakuka 2021.07.07 15:12 
 

User didn't leave any comment to the rating

Peng Jin
220
Peng Jin 2021.07.05 04:49 
 

User didn't leave any comment to the rating

DawnMan
309
DawnMan 2021.07.04 17:18 
 

User didn't leave any comment to the rating

Ccqwe
354
Ccqwe 2021.07.04 15:38 
 

User didn't leave any comment to the rating

ddddfae
289
ddddfae 2021.07.04 03:40 
 

User didn't leave any comment to the rating

chenxingyijiu
294
chenxingyijiu 2021.06.25 15:42 
 

User didn't leave any comment to the rating

Reply to review