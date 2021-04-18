Donchian Like Channel MT5

Donchian通道（唐奇安通道指标）是用于交易突破的最古老、最简单的技术指标之一。 一般来说，唐奇安通道的宽度越宽，市场波动就越大，而唐奇安通道越窄，市场波动性也就越小。此外，价格走势可以穿过布林带，但你看不到唐奇安通道的这种特征，因为其波段正在测量特定时期的最高价和最低价。

唐奇安通道指标计算：

唐奇安上阻力线 - 由过去N天的当日最高价的最大值形成。

唐奇安下支撑线 - 由过去N天的当日最低价的最小值形成。

中心线 - （上线 + 下线）/ 2

唐奇安通道信号

唐奇安通道常用作突破指标。它提供了两种主要类型的突破信号，一个是上阻力线或下支撑线，第二种突破信号是中心线交叉。

唐奇安通道策略主要是为了利用潜在趋势，因此当你使用这两个突破信号中的任何一个进入市场时，你将几乎可以捕获货币对中所有的新趋势。

唐奇安通道指标支撑/阻力线突围信号

趋势交易者通常是沿着突破的方向进场，预计会有很强劲的趋势跟进，从而导致趋势价格的波动。 使用唐奇安通道，当价格往上突破其上限时，做多；当价格往下突破其下限时，做空。



