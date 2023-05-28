EA Toolkit

EA Toolkit is a library that allows any developer to quickly and easily program Advisor experts. It includes many functions and enumerations such as trailing stop, lot, stop loss management, market trading authorisations, price table updates, trading conditions and many more.


Installation + Documentation :

You will find all the information to install this library and the documentation of its functions on this GitHub :

https://github.com/Venon282/Expert-Advisor-Toolkit

WARNING : The installation explained above must be done in order to use this library.


Enumerations :

enum TRAILLING_STOP;
enum TRAILLING_STOP_CROSSING;
enum HOURS;
enum MINUTES;
enum POSITIONS;
enum ORDERS;


Functions :

long CandlesNumberSince(datetime since);
bool CheckMoneyForTrade(string symbol,double lot,ENUM_ORDER_TYPE type);
bool CloseFridayPositions(long magic,HOURS h,MINUTES m,bool close=true);
bool CloseOrders(long magic,int ORDERS);
bool ClosePositions(long magic,POSITIONS pos);
void Comment_(long magic,bool comment,double &profit_total[],double &profit_daily[]);
int CountDigits(double value,double precision_max=8.000000);
datetime DateDiff(datetime a,datetime b);
POSITIONS Direction(ENUM_ORDER_TYPE type);
POSITIONS Direction(ENUM_POSITION_TYPE type);
bool EarlierEqThan(HOURS hour,MINUTES minute);
bool EarlierThan(HOURS hour,MINUTES minute);
bool FirstTick(MqlRates &candles[]);
double GetLot(double risk,int point);
double GetLot(double risk,int point,bool money_managment,double fixed_lot);
double GetMaxClose(MqlRates &candles[],int from=1,int to=10);
double GetMaxOpen(MqlRates &candles[],int from=1,int to=10);
double GetMaxPrice(MqlRates &candles[],int from=1,int to=10);
double GetMaxSpread(MqlRates &candles[],int from=1,int to=10);
double GetMinClose(MqlRates &candles[],int from=1,int to=10);
double GetMinOpen(MqlRates &candles[],int from=1,int to=10);
double GetMinPrice(MqlRates &candles[],int from=1,int to=10);
double GetMinSpread(MqlRates &candles[],int from=1,int to=10);
bool LaterEqThan(HOURS hour,MINUTES minute);
bool LaterThan(HOURS hour,MINUTES minute);
bool MarketOpen(void);
double MeanCandlesSize(MqlRates &candles[],int nb);
bool ModifyPosition(void);
bool Movement(MqlRates &candles[],int mean_sup,int nb_mean_sup,int mean_inf,int nb_mean_inf);
bool NewCandle(datetime &previous);
int PeriodToInt(ENUM_TIMEFRAMES period);
void Profit(long magic,int &last_day,double &capital_daily,double &profit_total[],double &profit_daily[]);
void Profit_daily(long magic,double &result[]);
void Profit_since(long magic,double &result[],datetime since);
double SLBuy(double bid,long SL);
double SLSell(double ask,long SL);
datetime Start_day(void);
datetime Start_day(datetime day);
int TotalOperations(long magic);
int TotalOperationsBuy(long magic);
int TotalOperationsSell(long magic);
int TotalOrders(long magic);
int TotalOrdersBuy(long magic);
int TotalOrdersSell(long magic);
int TotalPositions(long magic);
int TotalPositionsBuy(long magic);
int TotalPositionsSell(long magic);
double TPBuy(double ask,long TP);
double TPSell(double bid,long TP);
bool TradeDays(bool monday,bool tuesday,bool wednesday,bool thursday,bool friday,bool saturday=false,bool sunday=false);
bool TradeHours(bool time_filter,HOURS start_hour,MINUTES start_minute,HOURS end_hour,MINUTES end_minute);
bool TraillingStop(TRAILLING_STOP sl_type,MqlRates &candles[],long magic,int sl,double &ma_buff[],int sl_min,int sl_quick_q,int sl_start_q,int ratio,int mean_nb_candles,int sl_i,int sl_start_i,int nb_candles_i,int sl_increase,int max_increase,int min_decrease);
bool TraillingStop(TRAILLING_STOP_CROSSING sl_type,MqlRates &candles[],long magic,int sl,double &ma1_buff[],double &ma2_buff[],int sl_min,int sl_quick_q,int sl_start_q,int ratio,int mean_nb_candles,int sl_i,int sl_start_i,int nb_candles_i,int sl_increase,int max_increase,int min_decrease);
bool TraillingStopFixe(double ask,double bid,long magic,int sl);
bool TraillingStopIncreasing(double ask,double bid,long magic,int sl,int sl_start,int nb_candles,int sl_increase,int max_increase,int min_decrease);
bool TraillingStopMa(double ask,double bid,long magic,double &buff[],int sl_min);
bool TraillingStopMeanMoving(double ask,double bid,long magic,MqlRates &candles[],int ratio,int mean_nb_candles);
bool TraillingStopQuickSecurity(double ask,double bid,long magic,int sl,int sl_start);
bool UpdateBuffer(int handle,double &buff[],int size,int shift=0);
bool UpdateCandles(MqlRates &candles[],int size,int shift=0);


If you want to add new functions in this library, modify some or you found bugs, please inform me by private message


Some robots that use the EA Toolkit :

https://www.mql5.com/en/market/product/94056

https://www.mql5.com/en/market/product/89515

https://www.mql5.com/en/market/product/90132

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Teclado trader, é uma BIBLIOTECA que você pode chamar no OnChartEvent para abrir posição de compra/venda/zerar, os botões padrões são: V = venda C = compra Z = zerar posições a mercado S = zerar posições opostas e depois a mercado X = zerar posições opostas Além da função de teclado, é possível mostrar os estados do ExpertAdvisor usando o MagicId, com informação de: lucro mensal, semanal, diario, e posição aberta, para isto use o OnTick, ou qualquer outro evento (OnTimer / OnTrade / OnBookEven
Goliath Mt5
Nicolokondwani Biscaldi
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Goliath MT5 - scalper fully automated Expert Advisor for medium-volatile forex markets P roperties: The Library trades 10 currency pairs (USDCHF, EURCHF, EURGBP, AUDUSD, USDCAD, GBPUSD, EURUSD, NZDUSD, CADCHF, EURAUD, EURCAD, AUDJPY) The Library does not use martingale The Library sets a fixed stop loss and take profit for all orders The Library only trades a user input volume The Library can be installed on any currency pair and any timeframe Recommendations: Before using on a real account, t
Binance Library
Hadil Mutaqin SE
5 (1)
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The library is used to develop automatic trading on Binance Spot Market from MT5 platform. Support all order types: Limit, Market, StopLimit and StopMarket Support Testnet mode Automatically display the chart on the screen Usage: 1. Open MQL5 demo account 2. Download Header   file and EA sample   https://drive.google.com/uc?export=download&id=1kjUX7Hyy02EiwTLgVi8qdaCNvNzazjln Copy Binance.mqh to folder \MQL5\Include Copy  BinanceEA-Sample.mq5 to folder \MQL5\Experts 3. Allow WebRequest from MT5
Gold plucking machine
Yan Li Wu
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Gold plucking machine   Gold plucking machine is an Expert Advisor designed specifically for trading gold. The operation is based on opening orders using the Fast and Slow lines indicator, thus the EA works according to the "Trend Follow" strategy, which means following the trend. Use grid strategy to place orders without stop loss operation, so please make sure the account has sufficient funds. magic number      -  is a special number that the EA assigns to its orders. Lot Multiplier        - 
Binance Futures Library
Hadil Mutaqin SE
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The library is used to develop automatic trading on Binance Futures Market from MT5 platform. Support Binance Futures USD-M and COIN-M Support Testnet mode Support all order types: Limit, Market, StopLimit, StopMarket, StopLoss and TakeProfit Automatically display the chart on the screen Usage: 1. Open MQL5 demo account 2. Download Header file and EA sample https://drive.google.com/uc?export=download&id=17fWrZFeMZoSvH9-2iv4WDJhcyxG2eW17 Copy BinanceFutures.mqh to folder \MQL5\Include Copy  Bina
K Trade Lib Pro 5
Kaijun Wang
Libraries
MT4/5通用交易库(  一份代码通用4和5 ) #ifdef __MQL5__      #define KOD_TICKET ulong      #define KOD_MAGIC   long #else        #define KOD_TICKET long      #define KOD_MAGIC   int #endif class ODLIST; #import "K Trade Lib Pro 5.ex5"       //祝有个美好开始,运行首行加入    void StartGood() ;    //简单开单    long OrderOpen( int type, double volume, int magic, string symbol= "" , string comment= "" , double opprice= 0 , double sl= 0 , double tp= 0 , int expiration= 0 , bool slsetmode= false , bool tpsetmode= false );    //复杂开单
More BackTest Results
Yu Zhang
Libraries
1. What is this The MT5 system comes with very few optimization results. Sometimes we need to study more results. This library allows you to output more results during backtest optimization. It also supports printing more strategy results in a single backtest. 2. Product Features The results of the optimized output are quite numerous. CustomMax can be customized. The output is in the Common folder. It is automatically named according to the name of the EA, and the name of the same EA will be au
T5L Library for TSUTrader
Marcos Godoy Ortiz
Libraries
T5L Library is necessary to use the EAs from TSU Investimentos, IAtrader and others. It contains all the functions framework needed to Expert Advisors working properly.  ツ - The Expert Advisors from  TSU Investimentos does not work without this library,  the T5L library can have updates during the year - At this Library you will find several funcionalities like order sends, buy and sell, trigger entry points check, candlestick analyses, supply and demmand marking and lines, and much more. 
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Otter Scalper is a 100% automated trading robot. It uses a very effective breakout strategy. The money management is automatic. A position is taken when a high or low is reached. The position is secured as soon as possible and followed with a trailing stop loss. As the average profit is small, it is advisable to trade with a small spread. The performance of the robot can therefore change depending on your broker. It is also strongly recommended not to use this robot if your broker uses commissi
Deer Ma
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Otter Scalper Gold
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Otter Scalper Gold is an expert advisor that operates on the breakout strategy. The EA detects the highs and lows based on a specified range of candles and places Stop or Limit Orders accordingly. Otter Scalper Gold provides several types of stop loss options, including a wide choice of different stop losses to match your trading strategies. The EA includes advanced money management and risk management systems to help minimize losses and maximize profits. You can use Otter Scalper Gold for scalp
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