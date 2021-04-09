Kaseki

The Hybrid Metaheuristic Algorithm (HMA) is a cutting-edge optimization approach that combines the strengths of genetic algorithms with the best features of population-based algorithms. Its high-speed computation ensures unparalleled accuracy and efficient search capabilities, significantly reducing the total time required for optimization while identifying optimal solutions in fewer iterations. HMA outperforms all known population optimization algorithms in both speed and accuracy.

Use Cases

AO Core, built on HMA, can enhance various projects, including:

  1. Expert Advisors: Enabling automatic self-optimization for trading strategies.
  2. Profit/Risk Optimization: Achieving a flexible balance for money management.
  3. Portfolio Management: Supporting dynamic and self-optimizing portfolio solutions.
  4. Optimizer Integration: Using previously identified solutions within broader optimization frameworks.
  5. Machine Learning: Applying in conjunction with neural networks for hyperparameter tuning and model refinement.

Technical Highlights

  1. Unlimited Parameters: No restrictions on the number of optimization variables.
  2. Granular Precision: Supports parameter steps starting from 0.0.
  3. Scalability and Stability: Ensures consistent performance across complex scenarios.

Key Features

  • No Tuning Parameters: Simplified usage increases stability by reducing degrees of freedom.
  • Population Size Setting: Essential for efficient parallelization on OpenCL devices during historical data runs.

Caution

This library is intended for advanced users who clearly understand its purpose and application. If unsure how to utilize it, refrain from purchasing to avoid unnecessary complexity.

By leveraging HMA, AO Core offers a robust and efficient solution for optimization challenges, making it an invaluable tool for developers and analysts aiming to optimize complex systems with precision and efficiency.


Recommended products
Volatility 10 Auto Scalper
Harifidy Razafindranaivo
Utilities
BRIEF INTRODUCTION   : This Panel is made for  Volatility 10 (1s) Index and Volatility 10 Index  Synthetic indices instruments. It offers an ultimate and complete  auto trading with an optional money management Controls. This application is an automated panel who works on strategy tester. It is equiped with an automatic indicator attached on the bottom of the Panel.  There are another functionalities like  Martingale strategy  and a  range sequence  detection , it triggers automatically when t
KopierMaschineMT5
Denis Nikolaev
Utilities
KopierMaschine - локальный копировщик сделок между различными счетами MetaTrader 4 и MetaTrader 5 в любом направлении расположенных на одном компьютере с интуитивно понятным интерфейсом. Направления копирования: MT4 --> MT5 MT4 --> MT4 MT5 --> MT5 MT5 --> MT4 для копирования между терминалами MetaTrader 4 и   MetaTrader   5 необходимо приобрести версию продукта   KopierMaschine  для    MetaTrader  4 Особенности Программа работает в двух режимах Master и Slave На один подчиненный счет можно копир
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experts
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indicators
Premium level is a unique indicator with more than 80% accuracy of correct predictions! This indicator has been tested for more than two months by the best Trading Specialists! The author's indicator you will not find anywhere else! From the screenshots you can see for yourself the accuracy of this tool! 1 is great for trading binary options with an expiration time of 1 candle. 2 works on all currency pairs, stocks, commodities, cryptocurrencies Instructions: As soon as the red arrow app
K Trade Lib Pro 5
Kaijun Wang
Libraries
MT4/5通用交易库(  一份代码通用4和5 ) #ifdef __MQL5__      #define KOD_TICKET ulong      #define KOD_MAGIC   long #else        #define KOD_TICKET long      #define KOD_MAGIC   int #endif class ODLIST; #import "K Trade Lib Pro 5.ex5"       //祝有个美好开始,运行首行加入    void StartGood() ;    //简单开单    long OrderOpen( int type, double volume, int magic, string symbol= "" , string comment= "" , double opprice= 0 , double sl= 0 , double tp= 0 , int expiration= 0 , bool slsetmode= false , bool tpsetmode= false );    //复杂开单
TG Trade Service Manager MT5
Daciana Elena Chirica
Libraries
Introducing "TG Trade Service Manager" — your all-in-one solution for seamless trade management in both MQL4 and MQL5 environments. With a focus on speed, reliability, and convenience, this powerful library simplifies the complexities of trade execution and management, empowering developers with a single interface for enhanced efficiency. Metatrader4 Version   |   All Products   |   Contact   Key Features: Unified Interface : TG Trade Service Manager" provides a unified interface for   MQL4   an
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indicators
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
TradePad
Ruslan Khasanov
5 (2)
Utilities
TradePad is a tool for both manual and algorithmic trading. We present you a simple solution for fast trading operations and control of positions on several trading instruments. Attention, the application does not work in the strategy tester! Trial version of the application for a demo account and a description of all the tools The application interface is adapted for high-resolution monitors, simple and intuitive. For comfortable work, the trader is offered the following set of tools: A hot ke
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Experts
Bober Real MT5 is a fully automatic Forex trading Expert Advisor. This robot was made in 2014 year and did a lot of profitbale trades during this period. So far over 7000% growth on my personal account. There was many updates but 2019 update is the best one. The robot can run on any instrument, but the results are better with EURGBP, GBPUSD, on the M5 timeframe. Robot doesn't show good results in tester or live account if you run incorrect sets. Set files for Live accounts availible only for cu
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Mine Farm
Maryna Kauzova
Experts
Mine Farm is one of the most classic and time-tested scalping strategies based on the breakdown of strong price levels. Mine Farm is the author's modification of the system for determining entry and exit points into the market... Mine Farm - is the combination of great potential with reliability and safety. Why Mine Farm?! - each order has a short dynamic Stop Loss - the advisor does not use any risky methods (averaging, martingale, grid, locking, etc.) - the advisor tries to get the most
Niguru Bollinger Pro for MT5
Nino Guevara Ruwano
Libraries
Introducing Your New Go-To Trading EA! Boost your trading performance with this Bollinger Bands-based Expert Advisor, specially designed for XAU (Gold) and various Forex pairs. Why this EA is a must-have: Clean, user-friendly interface – perfect for all trader levels Built-in Hidden Take Profit & Stop Loss for added strategy security Ideal for both beginners and experienced traders Ready to use out of the box – no complex setup required. Trade smarter, not harder!
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4 (29)
Indicators
MT4 version  |   FAQ The Owl Smart Levels Indicator is a complete trading system within the one indicator that includes such popular market analysis tools as Bill Williams' advanced fractals , Valable ZigZag which builds the correct wave structure of the market, and Fibonacci levels which mark the exact levels of entry into the market and places to take profits. Detailed description of the strategy Instructions for working with the indicator Advisor-assistant in trading Owl Helper Private User
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experts
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
Position Manager TP SL
Felix Bowi
Utilities
!! BLACK FRIDAY !!  FOR LIFETIME !! ================== == 35$ ONLY !! == ================== BOOK YOURS NOW !! The Position Manager Contains A Lot of Functions such as; (How to Operate) 1. Adjustable Volume per Trade (You could change the volume as you wish per trade). 2. Adjustable Risk : Reward Ratio (1RR means sacrifice 1 Risk : 1 Reward, 1.5RR, 2RR etc. as you wish) 3. Adjustable Stop Loss Points (Calculated Points as Stop Loss and Automatically adjusted the Risk Reward Ratio) 4. Buy Button
Magic Storm MT5
- Reni
5 (1)
Experts
Best Tested Pairs :-  Step Index (Also can use on other pairs which spread is lowest) How does the Magic Storm work The Magic Storm will commence only if the Initial Trade becomes a losing trade. In case the initial trade is a profitable one, or has been closed by the trader there is no need for the Magic Stormto be initiated. Let’s assume that the initial trade was a 1 lot buy trade with Recovery Zone Range Pips is 50 and Recovery Zone Exit Pips is 150 pips. The take profit for this tr
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.7 (229)
Experts
Hamster Scalping is a fully automated Expert Advisor. Night scalping strategy. The RSI indicator and an ATR-based filter are used for entries. The advisor needs a hedging account type Be careful i not sell EA or sets at telegram it scam. All settings free here at   blog .  IMPORTANT! Contact me immediately after the purchase to get instructions and a bonus! Real operation monitoring as well as my other products can be found here: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller General Recommendati
Golden Bullet TrendBreakout ProP
John Muguimi Njue
Experts
GOLDEN BULLET TrendBreakout PRO-P Enhanced EA: Precision Breakout Mastery for FOREX and XAUUSD Unleash the full potential of GOLDEN BULLET TrendBreakout PRO-P Enhanced , a cutting-edge Expert Advisor (EA) engineered to conquer the XAUUSD market with surgical precision. Tailored for elite traders, hedge funds, and institutional investors, this AI-powered EA combines advanced trend line breakout strategies with sophisticated timing mechanisms, liquidity sweep detection, and dynamic risk management
DF Fibonacci Trader Pro
Mark David Griffin
Utilities
DF Fib Trader Pro DF Fib Trader Pro is an automated trading system designed for MetaTrader 5. It uses Fibonacci-based price levels combined with trend and structure analysis to define entry and exit points. The EA supports both long and short positions and includes built-in risk management parameters. Core Features: Uses Fibonacci retracement and extension logic to plot entry, SL and TP points. Configurable lot size and stop loss/take profit levels Choice of 1 or 2 entry points Supports fixed o
More BackTest Results
Yu Zhang
Libraries
1. What is this The MT5 system comes with very few optimization results. Sometimes we need to study more results. This library allows you to output more results during backtest optimization. It also supports printing more strategy results in a single backtest. 2. Product Features The results of the optimized output are quite numerous. CustomMax can be customized. The output is in the Common folder. It is automatically named according to the name of the EA, and the name of the same EA will be au
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.9 (21)
Utilities
Multifunctional tool: Lot Calculator, Grid Orders, R/R ratio, Trade Manager, Supply and Demand zones, Price Action and much more Demo version   |   User manual Trade Assistant   doesn't work in the strategy tester : you can download the   Demo Version HERE  to test the utility . Contact me   for any questions  / ideas for improvement / in case of a bug found If you need a MT4 version, it is available here Simplify, speed up and automate your trading   process . Expand the standard terminal capa
Trading Chaos Panel
Sergei Gurov
Utilities
The Trading Chaos Panel trading utility is a trading panel designed to implement the unique principles of the Trading Chaos strategy, which combines elements of market trend analysis, risk management, and a psychological approach to trading. It consists of 5 blocks, each of which has its own functionality. The panel is also partially integrated into Telegram. User Manual  The trading panel consists of 5 blocks 1st block. "Morning pages". The 2nd block is the "Screenshot Block". 3rd block "Waves
YenSync
Michael Prescott Burney
Experts
YenSync is an advanced trading system for the USDJPY H1 chart, evolving from the core logic of the proven Fuji Wave system. Designed specifically to adapt to the unique rhythm of the USDJPY pair, YenSync emphasizes precise entry timing, trend synchronization, and controlled exposure across varying volatility conditions. This system leverages internal momentum tracking and directional alignment filters to engage with clean, sustained market movements while minimizing reaction to short-term noise.
OrderBook History Library
Stanislav Korotky
3 (2)
Libraries
Order Book, known also as Market Book, market depth, Level 2, - is a dynamically updated table with current volumes of orders to buy and to sell specific financial instument at price levels near Bid and Ask. MetaTrader 5 provides the means for receiving market book from your broker, but in real time only, without access to its history. The library OrderBook History Library reads market book state in the past from archive files, created by OrderBook Recorder . The library can be embedded into you
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Experts
The S&P 500 Scalper Advisor is an innovative tool designed for traders who want to successfully trade the S&P 500 Index. The index is one of the most widely used and prestigious indicators of the American stock market, comprising the 500 largest companies in the United States. Peculiarities: Automated trading solutions:   The advisor is based on advanced algorithms and technical analysis to automatically adapt the strategy to changing market conditions. Versatile approach:   The advisor combine
SL TP Manager Utility MT5
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Utilities
SL-TP Manager Utility for MT5 - Professional Risk Management Tool Advanced Position Protection & Profit Management SL-TP Manager Utility is a powerful, intuitive tool designed for traders who want precise control over their risk management. This utility provides a sleek interface for setting, modifying, and managing your Stop Loss, Take Profit, and Trailing Stop levels with just a few clicks. Key Features: Dual Mode Operation: Set values in pips or absolute price with a simple toggle Independent
Net Z
Sugianto
5 (1)
Experts
NET Z uses a very well-known trend reversal technique to determine position entry with slight modifications by using virtual trade techniques and virtual pending orders so that position entry is not too early or too late. Why NETZ? NET Z does not require complicated settings and is easy to use because user only need to upload a set file that is already available. Currently there are set files for 20 fx pairs. The best GRID EA with the ability to control risks. I will share my personal daily ro
FusionPro EA
Bram Van De Vooren
Experts
FusionPro v1.1 Beta - Multi-Strategy News-Aware EA ️ CONSERVATIVE Multi-Pair Trading System with Advanced Risk Protection LIMITED BETA RELEASE - $299 (Price increases +$100 after every 10 sales - Secure your copy now!) ️ SAFETY-FIRST TRADING APPROACH Conservative Risk Management - Maximum 0.1%-2.0% risk per pair, never risky martingale News Event Protection - Automatically blocks trades during high-impact volatile events Smart Position Limits - Maximum open trades cap prevents o
Trading Utility
Tahir Hussain
Utilities
Trading Utility for Forex Currency Pairs Only not for Gold  Functions Auto Lot Calculation based on Risk Auto stoploss  Auto TakeProfit Breakeven Auto Close Half % Close in percentage with respect to the PIPs Pending Orders BuyLimit Sell Limit with distances BuyStop Sell Stop    with distances Trading Informations Risk in percentage For Multiple trades Combine Takeprofit and Combine Stoplosses
FVG EA Pro
Haidar, Lionel Haj Ali
4.55 (29)
Experts
FVG EA PRO   is a must-have smart money concept EA, highly customizable and using advanced techniques of FVG "Fair Value Gap" and market structure to capture high probability trades.  It is highly configurable,  you can build various strategies based on market structure and FVG as entry criteria. FVG EA PRO can be used to trade Kill Zones and Silver Bullet Windows. It is fully compatible with swing trade strategies. It contains all the functionalities  needed by any  successful traders to automa
Buyers of this product also purchase
Goliath Mt5
Nicolokondwani Biscaldi
Libraries
Goliath MT5 - scalper fully automated Expert Advisor for medium-volatile forex markets P roperties: The Library trades 10 currency pairs (USDCHF, EURCHF, EURGBP, AUDUSD, USDCAD, GBPUSD, EURUSD, NZDUSD, CADCHF, EURAUD, EURCAD, AUDJPY) The Library does not use martingale The Library sets a fixed stop loss and take profit for all orders The Library only trades a user input volume The Library can be installed on any currency pair and any timeframe Recommendations: Before using on a real account, t
SRZ Intelligent trading AI system
Guo Zhi Shi
Libraries
Hello everyone! I am a professional MQL programmer , Making EAs, Indicators and Trading Tools for my clients all over the world. I build 3-7 programs every week but I seldomly sell any ready-made Robots. Because I am fastidious and good strategy is so few...  this EA is the only one so far I think its good enough to be published here.  As we all know, the Ichimoku indicator has become world popular for decades, but still, only few people knows the right way of using it, and if we check the clo
Ak47tutu
Dian Zhou
Libraries
Applying these methods, I managed to arrive at a nuanced conclusion that is crucial to understanding the importance of unique strategies in contemporary trading. Although the neural network advisor showed impressive efficiency in the initial stages, it proved to be highly unstable in the long run. Various factors such as market fluctuations, trend changes, external events, etc. cause its operation to be chaotic and eventually lead to instability. With these experiences, I accepted the challenge
Ai Prediction MT5
Mochamad Alwy Fauzi
Libraries
A free indicator for those who purchase the full version This indicator is created by this Ai, with your desired settings Artificial Intelligence at your service Have a complete artificial intelligence and use it in your codes This artificial intelligence is trained to tell you on each candle whether the market is moving up or down. In general, artificial intelligence can be used in all markets, all timeframes and all symbols However, due to the increasing complexity and decreasing accuracy of
Close All Orders No1
Jie Tang
Libraries
快速关仓，无需任何操作。 当前版本的一键关仓主要针对的是来不及手动关仓的情况，目前是不分交易标的类别，是对所有的持仓进行关仓。 未来可能升级的方向： 1、分类别、分标的关仓。 适用场景：开了多个标的的仓位，并且波动不一，快速频繁的波动影响了整体的判断。 2、增加只关闭盈利仓位、只关闭亏损仓位。 适用场景：持仓较多，趋势发生变化。 个人建议：一般建议选择一键全部关仓，因为如果行情与持仓方向一致，只关闭盈利仓位无形就是扩大了亏损。如果行情方向与持仓方向相反，只关闭亏损仓位，当前已盈利的后面又会变为亏损，盈利无法变现。 3、按照仓位顺序由大到小关仓、按照仓位顺序由小到大关仓。 适用 场景：行情发生波动，对于未来行情判断把握不确定的，可根据自己需求选择仓位关仓顺序，由大到小关仓的话，可以避免亏损的进一步扩大。 4、减小仓位量，保持绝对的安全距离。 适用 场景：对未来趋势相对确定，不想错过当前行情，但是认为当前持仓体量又有点大，想降低仓位。
Native Websocket
Racheal Samson
5 (6)
Libraries
An   easy to use, fast,  asynchronous   WebSocket library  for MQL5. It supports: ws://   and   wss://  (Secure "TLS" WebSocket) text   and   binary   data It handles: fragmented message  automatically (large data transfer) ping-pong   frames  automatically (keep-alive handshake) Benefits: No DLL required. No OpenSSL installation required. Up to 128 Web Socket Connections from a single program. Various Log Levels for error tracing Can be synchronized to MQL5 Virtual Hosting . Completely native t
Binance Library MetaTrader 5
Roman Zhitnik
5 (1)
Libraries
If you're a trader looking to use Binance.com and Binance.us exchanges directly from your MetaTrader 5 terminal, you'll want to check out Binance Library MetaTrader 5. This powerful tool allows you to trade all asset classes on both exchanges, including Spot, USD-M   and COIN-M futures, and includes all the necessary functions for trading activity. With Binance Library MetaTrader 5, you can easily add instruments from Binance to the Symbols list of MetaTrader 5, as well as obtain information ab
WalkForwardOptimizer MT5
Stanislav Korotky
3.78 (9)
Libraries
WalkForwardOptimizer library allows you to perform rolling and cluster walk-forward optimization of expert advisers (EA) in MetaTrader 5. To use the library include its header file WalkForwardOptimizer.mqh into your EA source code, add call provided functions as appropriate. Once the library is embedded into EA, you may start optimization according to the procedure described in the User guide . When it's finished, intermediate results are saved into a CSV file and some special global variables.
WalkForwardLight MT5
Stanislav Korotky
Libraries
This is a simplified and effective version of the library for walk forward analysis of trading experts. It collects data about the expert's trade during the optimization process in the MetaTrader tester and stores them in intermediate files in the "MQL5\Files" directory. Then it uses these files to automatically build a cluster walk forward report and rolling walk forward reports that refine it (all of them in one HTML file). Using the WalkForwardBuilder MT5 auxiliary script allows building othe
OpenAI Library MT5
VitalDefender Inc.
Libraries
The following library is proposed as a means of being able to use the OpenAI API directly on the metatrader, in the simplest way possible. For more on the library's capabilities, read the following article: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756098 The files needed to use the library can be found here: Manual IMPORTANT: To use the EA you must add the following URL to allow you to access the OpenAI API as shown in the attached images In order to use the library, you must include the following Hea
MetaCOT 2 CFTC ToolBox MT5
Vasiliy Sokolov
3.67 (3)
Libraries
MetaCOT 2 CFTC ToolBox is a special library that provides access to CFTC (U.S. Commodity Futures Trading Commission) reports straight from the MetaTrader terminal. The library includes all indicators that are based on these reports. With this library you do not need to purchase each MetaCOT indicator separately. Instead, you can obtain a single set of all 34 indicators including additional indicators that are not available as separate versions. The library supports all types of reports, and prov
Trades Manager MT5
Omar Alkassar
Libraries
The library is dedicated to help manage your trades, calculate lot, trailing, partial close and other functions. Lot Calculation Mode 0: Fixed Lot. Mode 1: Martingale Lot (1,3,5,8,13) you can use it in different way calculate when loss=1 ,when profit=0. Mode 2: Multiplier Lot (1,2,4,8,16) you can use it in different way calculate when loss=1 ,when profit=0. Mode 3: Plus Lot (1,2,3,4,5) you can use it in different way calculate when loss=1 ,when profit=0. Mode 4: SL/Risk Lot calculate based on s
BitMEX Trading API
Romeu Bertho
5 (1)
Libraries
Cryptocurrency analysis has never been easier with Crypto Charts for MetaTrader 5. Now, trading on BitMEX has never been easier with BitMEX Trading API for MetaTrader 5. BitMEX Trading API library was built to be as easy to use as possible. Just include the library into your Expert Advisor or Script, call the corresponding methods and start trading! Features Trade on BitMEX and BitMEX Testnet. Build and automate your strategies. Concern more with the trading strategy logic and less with the co
Painel De Expert Com Teclado
Roberto Spadim
Libraries
Teclado trader, é uma BIBLIOTECA que você pode chamar no OnChartEvent para abrir posição de compra/venda/zerar, os botões padrões são: V = venda C = compra Z = zerar posições a mercado S = zerar posições opostas e depois a mercado X = zerar posições opostas Além da função de teclado, é possível mostrar os estados do ExpertAdvisor usando o MagicId, com informação de: lucro mensal, semanal, diario, e posição aberta, para isto use o OnTick, ou qualquer outro evento (OnTimer / OnTrade / OnBookEven
Goliath Mt5
Nicolokondwani Biscaldi
Libraries
Goliath MT5 - scalper fully automated Expert Advisor for medium-volatile forex markets P roperties: The Library trades 10 currency pairs (USDCHF, EURCHF, EURGBP, AUDUSD, USDCAD, GBPUSD, EURUSD, NZDUSD, CADCHF, EURAUD, EURCAD, AUDJPY) The Library does not use martingale The Library sets a fixed stop loss and take profit for all orders The Library only trades a user input volume The Library can be installed on any currency pair and any timeframe Recommendations: Before using on a real account, t
Binance Library
Hadil Mutaqin SE
5 (1)
Libraries
The library is used to develop automatic trading on Binance Spot Market from MT5 platform. Support all order types: Limit, Market, StopLimit and StopMarket Support Testnet mode Automatically display the chart on the screen Usage: 1. Open MQL5 demo account 2. Download Header   file and EA sample   https://drive.google.com/uc?export=download&id=1kjUX7Hyy02EiwTLgVi8qdaCNvNzazjln Copy Binance.mqh to folder \MQL5\Include Copy  BinanceEA-Sample.mq5 to folder \MQL5\Experts 3. Allow WebRequest from MT5
Gold plucking machine
Yan Li Wu
Libraries
Gold plucking machine   Gold plucking machine is an Expert Advisor designed specifically for trading gold. The operation is based on opening orders using the Fast and Slow lines indicator, thus the EA works according to the "Trend Follow" strategy, which means following the trend. Use grid strategy to place orders without stop loss operation, so please make sure the account has sufficient funds. magic number      -  is a special number that the EA assigns to its orders. Lot Multiplier        - 
Gold plucking machine S
Yan Li Wu
Libraries
Gold plucking machine S   Gold plucking machine  S Gold plucking machine S   is an Expert Advisor designed specifically for trading gold. The operation is based on opening orders using the Fast and Slow lines indicator, thus the EA works according to the "Trend Follow" strategy, which means following the trend. Use grid strategy to place orders without stop loss operation, so please make sure the account has sufficient funds. magic number        -  is a special number that the EA assigns to its
Binance Futures Library
Hadil Mutaqin SE
Libraries
The library is used to develop automatic trading on Binance Futures Market from MT5 platform. Support Binance Futures USD-M and COIN-M Support Testnet mode Support all order types: Limit, Market, StopLimit, StopMarket, StopLoss and TakeProfit Automatically display the chart on the screen Usage: 1. Open MQL5 demo account 2. Download Header file and EA sample https://drive.google.com/uc?export=download&id=17fWrZFeMZoSvH9-2iv4WDJhcyxG2eW17 Copy BinanceFutures.mqh to folder \MQL5\Include Copy  Bina
T5L Library for TSUTrader
Marcos Godoy Ortiz
Libraries
T5L Library is necessary to use the EAs from TSU Investimentos, IAtrader and others. It contains all the functions framework needed to Expert Advisors working properly.  ツ - The Expert Advisors from  TSU Investimentos does not work without this library,  the T5L library can have updates during the year - At this Library you will find several funcionalities like order sends, buy and sell, trigger entry points check, candlestick analyses, supply and demmand marking and lines, and much more. 
AO Core
Andrey Dik
3 (2)
Libraries
AO Core is the core of the optimization algorithm, it is a library built on the author's HMA (hybrid metaheuristic algorithm) algorithm. Pay attention to the MT5 Optimization Booster product , which makes it very easy to manage the regular MT5 optimizer . An example of using AO Core is described in the article: https://www.mql5.com/ru/articles/14183 https://www.mql5.com/en/blogs/post/756510 This hybrid algorithm is based on a genetic algorithm and contains the best qualities and properties of p
EA Toolkit
Esteban Thevenon
Libraries
EA Toolkit is a library that allows any developer to quickly and easily program Advisor experts. It includes many functions and enumerations such as trailing stop, lot, stop loss management, market trading authorisations, price table updates, trading conditions and many more. Installation + Documentation : You will find all the information to install this library and the documentation of its functions on this GitHub : https://github.com/Venon282/Expert-Advisor-Toolkit WARNING : The installation
SortedByValue
Xiaoyu Huang
Libraries
This library is used for sorting key and value arrays, we often need to sort values. like in the python language sorted(key_value.items(), key = lambda kv:(kv[ 1 ], kv[ 0 ])) import function Example of usage scenarios 1. Grid EA orders are sorted according to the opening price void SortedByOpenPride()   {    long     OrderTicketBuffer[];    double   OpenPriceBuffer[];    for ( int i = PositionsTotal ()- 1 ; i>= 0 ; i--)      {        if (m_position.SelectByIndex(i))         {          Order
GetFFEvents MT5 I tester capability
Hans Alexander Nolawon Djurberg
Libraries
Want to get all events like Previous/Forecast/Actual values for each news to analyze/predict it? By this simple library you can do it easily,Just import/integrate the library into your system,then get all possible values for each news   Even In Strategy Tester   . Note: Please add the address " https://www.forexfactory.com/ " of news feed at your MT5 tab > Tools > Options > Expert Advisors > Check Allow web request for listed URL. Since the WebRequest() function can't be called from indicator ba
Fast Sliding SMA algorithm
Andrei Khloptsau
Libraries
A Simple Moving Average (SMA) is a statistical indicator used in time series analysis. This indicator represents the arithmetic mean of a sequence of values over a specific period of time. SMA is used to smooth short-term fluctuations in data, helping to highlight the overall trend or direction of changes. This aids analysts and traders in better understanding the general dynamics of the time series and identifying potential trends or changes in direction.  More information you can find in Wiki 
Binance EA Connection Library
Rajesh Kumar Nait
5 (4)
Libraries
This library will allow you to manage trades using any of your EA and its very easy to integrate on any EA which you can do yourself with the script code which is mentioned in description and also demo examples on video which shows the complete process. This product allows trading operations via API For chart : Renting Crypto Charting for OHLC data or Crypto Ticks with Order Book Depth is optional If your EA is HFT and operations on seconds chart, You may be interested in converting charts to se
SRZ Intelligent trading AI system
Guo Zhi Shi
Libraries
Hello everyone! I am a professional MQL programmer , Making EAs, Indicators and Trading Tools for my clients all over the world. I build 3-7 programs every week but I seldomly sell any ready-made Robots. Because I am fastidious and good strategy is so few...  this EA is the only one so far I think its good enough to be published here.  As we all know, the Ichimoku indicator has become world popular for decades, but still, only few people knows the right way of using it, and if we check the clo
Ak47tutu
Dian Zhou
Libraries
Applying these methods, I managed to arrive at a nuanced conclusion that is crucial to understanding the importance of unique strategies in contemporary trading. Although the neural network advisor showed impressive efficiency in the initial stages, it proved to be highly unstable in the long run. Various factors such as market fluctuations, trend changes, external events, etc. cause its operation to be chaotic and eventually lead to instability. With these experiences, I accepted the challenge
TG Risk Service Manager MT5
Daciana Elena Chirica
Libraries
Introducing "TG Risk Service Manager" — your comprehensive toolkit for swift and precise risk management and lot size calculations in the dynamic world of trading. Designed to streamline development processes and enhance trading strategies, this indispensable library equips developers with essential tools for optimizing risk assessment and trade profitability. Metatrader4 Version |  All Products  |  Contact   Key Features: Efficient Lot Size Calculation : Harness the power of precise lot size c
Niguru Automatic Batch Trailing Stop for MT5
Nino Guevara Ruwano
Libraries
This trailing stop application will helping trader to set the trailing stop value for many open positions, that apply a grid or martingale strategy as a solution. So if you apply a grid or martingale strategy (either using an EA or trading manually), and you don't have an application to set a trailing stop, then this application is the solution. For EAs with a single shot strategy, just use the FREE trailing stop application which I have also shared on this forum.
Filter:
No reviews
Reply to review