Fractals Trade X MT5
- Experts
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- Version: 1.4
- Updated: 25 May 2021
- Activations: 10
Fractals Trade X MT5 is an EA based on Fractals.
Fractals parameters such as FractalsShift1, MovingAveragePeriod1, MovingAverageMAShift1, MovingAverageShift1, FractalsShift2, MovingAveragePeriod2, MovingAverageMAShift2, MovingAverageShift2, FractalsShift3, MovingAveragePeriod3, MovingAverageMAShift3, MovingAverageShift3, and RSIPeriod, RSIShift1, RSIValue1 can be adjusted.
Fractals Trade X MT5 applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades.
May your dreams come true through Fractals Trade X MT5.
Good luck.
=== Inquiries ===
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