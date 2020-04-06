Breakout MA
- Rustam Tairov
- Version: 1.0
- Activations: 5
Торговый робот, простой в использовании и понятный.
Ордера открывает при пробитии уровней максимума и минимума текущего дня, закрытие осуществляется по двум стандартным индикаторам Moving Average, при желании можно изменить значения в настройках.
Стратегии типа Мартина, хеджирования здесь нет!!!
Рекомендуемая пара для торговли USD/JPY.
Данный робот очень хорошо показывает себя в трендовых движениях, не очень эффективен во флэте.